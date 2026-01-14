Ошибки, баги, вопросы - страница 1338

Vladimir Pastushak:

билд 854 винда 10 64 х

при тестировании советников с визуализацией при попытке закрыть любое другое ранее открытое окно, кроме текущего рабочего с тестом, тестирование прерывается ...

Опробавано закрыте через среднюю клавишу мыши и через контекстное меню ...

Не воспроизводится.

Стабильное воспроизведение? Если да, то более подробно опишите шаги для воспроизведения.

 
Alexander:

Запустил советник с визуальным тестированием, хочу закрыть старые окна, не зависимо от того началось тестирование или еще подготавливается при попытке закрыть старые окна тестирование прекращается,

могу записать минутное видео.

 
Vladimir Pastushak:

Воспроизводится стабильно? Напишите в серсисдеск с детальным окружением. Спасибо.
 

Если компилировать файлы в МЕ, лежащие в папке Projects, то скомпилированные файлы создаются в соответствующих папках Experts, Indicators, Scripts. Но если компилировать отдельным компилятором, то этого не происходит - скомпилированные файлы создаются в папке с исходником. Так и должно быть или нужно использовать соответствующие ключи?

 

Предлагаю разработчикам убрать неудобство , у многих программистов в папках терминала скапливается много программ фалов и прочего.

К сожалению что бы начать тестировать и разрабатывать продукт с помощью тестера сталкиваешься с массой неудобств

что бы найти требуемый код нужно сильно напрягать зрение, а в винде 10 вообще глаза режет цвет...

Может есть смысл как то переработать данное окно, может сделать что то типа навигатора как в терминале ...

Беда была бы намного меньше если бы в этом списке файлы сортировались по алфавиту или по своему порядку как в каталогах , но они не рассортированиы и сильно перемешаны ...


 
Да, это переделаем. Давно пора
 
Renat Fatkhullin:
Ренат посмотрите пожалуйста предложение по мета едитору, сделал отдельной темой так как боюсь что тут не обратят внимания

https://www.mql5.com/ru/forum/62572

 

Разный порядок обхода графиков в профиле

Если в профиле к нескольким графикам добавить новый и переместить его допустим в середину

 

то при последующем перечислении графиков с помощью скрипта используя

        ChartFirst()
        ChartNext()

он будет последним несмотря на то, что в середине

А если перезагрузить MT, то при новом перечислении он будет в середине как на рисунке

Получается разное поведение до и после перезагрузки. А где логика? 

 
A100:

А Вы распечатайте ChartID() всех графиков после добавления нового в середину и после перезагрузки терминала.
 
Karputov Vladimir:
А Вы распечатайте ChartID() всех графиков после добавления нового в середину и после перезагрузки терминала.
А зачем?
