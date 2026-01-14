Ошибки, баги, вопросы - страница 1338
билд 854 винда 10 64 х
при тестировании советников с визуализацией при попытке закрыть любое другое ранее открытое окно, кроме текущего рабочего с тестом, тестирование прерывается ...
Опробавано закрыте через среднюю клавишу мыши и через контекстное меню ...
Не воспроизводится.
Стабильное воспроизведение? Если да, то более подробно опишите шаги для воспроизведения.
Запустил советник с визуальным тестированием, хочу закрыть старые окна, не зависимо от того началось тестирование или еще подготавливается при попытке закрыть старые окна тестирование прекращается,
могу записать минутное видео.
Запустил советник с визуальным тестированием, хочу закрыть старые окна, не зависимо от того началось тестирование или еще подготавливается при попытке закрыть старые окна тестирование прекращается,
могу записать минутное видео.
Если компилировать файлы в МЕ, лежащие в папке Projects, то скомпилированные файлы создаются в соответствующих папках Experts, Indicators, Scripts. Но если компилировать отдельным компилятором, то этого не происходит - скомпилированные файлы создаются в папке с исходником. Так и должно быть или нужно использовать соответствующие ключи?
Предлагаю разработчикам убрать неудобство , у многих программистов в папках терминала скапливается много программ фалов и прочего.
К сожалению что бы начать тестировать и разрабатывать продукт с помощью тестера сталкиваешься с массой неудобств
что бы найти требуемый код нужно сильно напрягать зрение, а в винде 10 вообще глаза режет цвет...
Может есть смысл как то переработать данное окно, может сделать что то типа навигатора как в терминале ...
Беда была бы намного меньше если бы в этом списке файлы сортировались по алфавиту или по своему порядку как в каталогах , но они не рассортированиы и сильно перемешаны ...
Да, это переделаем. Давно пора
Ренат посмотрите пожалуйста предложение по мета едитору, сделал отдельной темой так как боюсь что тут не обратят внимания
https://www.mql5.com/ru/forum/62572
Разный порядок обхода графиков в профиле
Если в профиле к нескольким графикам добавить новый и переместить его допустим в середину
то при последующем перечислении графиков с помощью скрипта используя
он будет последним несмотря на то, что в середине
А если перезагрузить MT, то при новом перечислении он будет в середине как на рисунке
Получается разное поведение до и после перезагрузки. А где логика?
А Вы распечатайте ChartID() всех графиков после добавления нового в середину и после перезагрузки терминала.