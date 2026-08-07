Ошибки, баги, вопросы - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А можно увидеть код если вам не трудно? А то пробую всяко разно не чего не получается.
Или есть какой то другой вариант по проще добовление в советник риск в прцентах от депо. Спасибо!
Каждый вариант case может быть помечен целой константой, символьной константой или константным выражением. Константное выражение не может включать переменные или вызовы функций. Выражение оператора switch должно быть целого типа.
я же вам выложил код который работает без ошибок
меня интересует, почему не работает конструкция в таком виде, выдает ошибку - '}' - not all control paths return a value
я же вам выложил код который работает без ошибок
меня интересует, почему не работает конструкция в таком виде, выдает ошибку - '}' - not all control paths return a value
return(Lot);
А что по вашему должна возвращать эта функция. По моим соображениям -
Вот так не работает
А вот так работает
Вот так не работает
Правильно и не работает. Кому как конечно, но я лично всегда считал, что return() нужно объявлять в конце любой функции, и компилятор меня в этом поддерживает.
PS
Лично я еще на MQL4 начал пользоваться переменной Result для расчета возвращаемого значения. При этом следует отметить, что вызов return() в конце кода функции обязателен, а наличие его в начале/в середине кода иногда будет воспринята как некий аналог break (с той лишь разницей, что сам по себе break не воспринимается компилятором как команда вернуть значение результата функции).
Для переменных типа double не корректно использовать условие ==. Рекомендуется сравнивать примерно вот так: