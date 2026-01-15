Ошибки, баги, вопросы - страница 2171
ENUM_POSITION_TYPE pos_type = PositionGetInteger (POSITION_TYPE);
Swears implict enum conversation, what did I do wrong? (I understand the essence of the error, can it be performed somehow differently?)
Зачем терминал показывает разную цену одного объекта, расположенного горизонтально?
Подскажите как получить минимально допустимый стоп по символу SymbolInfoDouble - не нахожу в справке, что конкретно тут запросить
Надо искать в SymbolInfoInteger. Когда получите ноль и ошибку, переходите в тему "вопросы новичков" и там будут следующие подсказки.
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
Минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров
int
В тултипе показывается текущее положение курсора мыши, а не уровень графического объекта.
Тултип появляется не при точном позиционировании курсора на неком объекте, а при близости менее 5 пикселей
Но какой в этом прок трейдеру? Куда полезней знать цену, по которой расположен объект...
Хочу понять правильное ли поведение
Это основной файл его имя TEST.mq5 в нем есть дефайн file этот дефайн используется в подключаемом файле "test_file_.mqh"
Подключаемый файл просто возвращает то что содержится в дефайне
Я ожидал что вернется имя главного файла TEST.mq5 так как макрос объявлен в самом начале кода в главном файле.
Я ожидал что вернется имя файла в котором обьявлен дефайн.
Но возвращается значение из подключаемого файла test_file_.mqh и значение test_file_.mqh
Правильно ли это ?
В справке написано "Имя текущего компилируемого файла" главный фал так же является текущим.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты
Aleksey Vyazmikin, 2018.03.22 01:35
Прошу помощи!
Получаю ошибку:
2018.03.22 03:29:06.834 Synthetic Symbol Si-Test: cannot find symbol "Si"
Хочу понять правильное ли поведение
Мне кажется такое поведение логичным, т.к. вы в дефайне вы производите замену переменной макросом __FILE__, который подставляется и вычисляется самостоятельно внутри подключаемого файла
Вот так получается норм: