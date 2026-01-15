Ошибки, баги, вопросы - страница 2174
Валюта прибыли (SYMBOL_CURRENCY_PROFIT) кастомного символа сбрасывается после перезагрузки Терминала. Из-за этого TickValue часто бывает нулевым, что порождает в Тестере сделки с нулевым профитом. Каждый раз приходится возвращать значение валюты прибыли к нормальному виду.
Воспроизведение
Статистика проскальзываний лимитных ордеров на бирже
fxsaber, 2018.03.27 08:28
На MQ-Demo MOEX-символы скользят!
Нет возможности отключить Core1-Агент.
Никак не удается запустить одиночный прогон
Перезагрузки Терминала не помогают.
ЗЫ Вот так происходит Оптимизация из всего двух проходов (анимация)
Идут сплошные ошибки авторизации на Агентах до тех пор, пока не возникнут нормальные подключения. И это всего лишь на двух проходах!
Здесь сильно не хватает списка доступных символов, чтобы можно было выбрать.
Нет возможности отключить Core1-Агент.
В дополнение к этому
Kirill Belousov, 2018.03.26 12:30
Имена отличаются и удаление происходит с учетом этого.
ПОКА ТАК:
_______________________________________
При удалении первого индикатора в списке подокна происходит полная очистка подокна от объектов (даже вручную нарисованные линии, стрелки, текстовые метки удаляются)
Воспроизводится:
1. создаем в конструкторе пустой индикатор для отдельного окна (или берем любой имеющийся, подойдет например MACD и т.п. из стандартной поставки)
2. накидываем 5 любых индикаторов/копий в одно подокно
3. Вручную рисуем вертикальную линию в подокне (или любой объект)
Если удалить любой не первый индикатор из indicator list, то линия останется, а если первый из имеющихся в списке - все объекты подокна удаляются (нарисованная вертикальная линия).
Если после удаления первого опять нарисовать линию, то она снова удалится при удалении первого из оставшихся. При удалении не первого - объекты в подокне не удаляются.
Где об этом в документации написано? В чем он такой особенный - первый индикатор из списка подокна?
Похоже, что происходит полная переинициализация подокна.
Воспроизводится МТ4/МТ5
Отличие в том, что в МТ5 имена файлов индикаторов должны быть различными. В МТ4 можно один и тот же файл индикатора накидывать в одно подокно не меняя имени файла.
Все объекты удаляются в подокне, если в момент удаления индикатора из списка индикаторов подокна он был первым по счету
При удалении первого индикатора из списка подокна происходит удаление всех объектов подокна ДО функции OnDeinit()
Удалим не первый, а потом первый в списке
Запускаем советник в режиме "Все тики" на MQ-Demo
Результат
Время первого сгенерированного тика больше второго - баг.
ЗЫ Воспроизведение
Копируем в песочницу содержимое приложенного архива.
Запускаем на MQ-Demo скрипт
Будет создан кастомный символ TESTER. Выбираем его в Тестере. Настройки: Оптимизация медленная, Все тики.
Ставим этот советник
Вкладка Параметры
Запускаем Оптимизацию и наблюдаем бесконечный цикл
В Тестере удаленным ордерам по "no money" присваивается нулевое время закрытия
Это баг, конечно.
У меня у одного изображение с этого поста не открывается в новом всплывающем окошке? Mozilla FireFox 59.0.2 (64-бит)
Т.е., то изображение, которое находится в цитате, не открывается получается.