Ошибки, баги, вопросы - страница 2172
здрав-те
пытался создать инструмент
и загрузить в него котировки
отсюда котировки https://goo.gl/5mPn2X
\
не полуилось
что не так?
спасибо
В хэлпе есть
"
"
Где прочесть про полный список этих действий в хэлпе, или ещё где?
Все получается, если запрашивать с большим временным интервалом качается файл с текстом "Вы запросили данные за слишком большой временной период."
Вы пытались загрузить текст ошибки, вместо котировок.
Получилось скачать с 1 января 2017 года, больше не дает скачать. Также в самом файле мало данных, всего 307 строк для минутных баров за год.
хорошо, я написал финаму по этому поводу.
может, Вы знаете, где можно скачать котировки за длительный период?
я знаю только fxtop, но там только валютные пары и платно.
Предлагаю в метоедитор добавить возможность выделения кода с помощью ЛКМ+PageUp/PageDown!
Выделение текста во всех приложениях, включая Metaeditor производится при нажатой кнопке Shift и набора других кнопок клавиатуры включая PageUp и PageDown.
Гмм.... а кнопка "Esc" находится в левом верхнем углу... Я предложил вариант, который мне показался удобным.
Почему код на обычном графике и в тестере дает разный результат(EURUSD,M10)?
тестер SP = 0.0
обычный график SP = 500000.0
Гмм.... а кнопка "Esc" находится в левом верхнем углу... Я предложил вариант, который мне показался удобным.
Ну тогда обращение не по адресу. Это всё виндусовые примочки которыми пользуются все разработчики ПО.
А, ну тогда ладно, я думал, что это возможно все настроить на уровне программы и использовать....