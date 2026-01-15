Ошибки, баги, вопросы - страница 2172

[Удален]  

здрав-те

пытался создать инструмент

и загрузить в него котировки

отсюда котировки https://goo.gl/5mPn2X

\

не полуилось

что не так?

спасибо

 

В хэлпе есть

"

"

Где прочесть про полный список этих действий в хэлпе, или ещё где?

 
Предлагаю в метоедитор добавить возможность выделения кода с помощью ЛКМ+PageUp/PageDown!
 
Все получается, если запрашивать с большим временным интервалом качается файл с текстом "Вы запросили данные за слишком большой временной период."

Вы пытались загрузить текст ошибки, вместо котировок.

Получилось скачать с 1 января 2017 года, больше не дает скачать. Также в самом файле мало данных, всего 307 строк для минутных баров за год.

CBOTWeekly

[Удален]  
хорошо, я написал финаму по этому поводу.

может, Вы знаете, где можно скачать котировки за длительный период?

я знаю только fxtop, но там только валютные пары и платно.

 
Aleksey Vyazmikin:
Предлагаю в метоедитор добавить возможность выделения кода с помощью ЛКМ+PageUp/PageDown!

Выделение текста во всех приложениях, включая Metaeditor производится при нажатой кнопке Shift и набора других кнопок клавиатуры включая PageUp и PageDown.

 
Гмм.... а кнопка "Esc" находится в левом верхнем углу... Я предложил вариант, который мне показался удобным.

 

Почему код на обычном графике и в тестере дает разный результат(EURUSD,M10)?

double SP=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_HEDGED)*_Digits;

тестер SP = 0.0

обычный график SP = 500000.0

 
Ну тогда обращение не по адресу. Это всё виндусовые примочки которыми пользуются все разработчики ПО.

 
А, ну тогда ладно, я думал, что это возможно все настроить на уровне программы и использовать....

