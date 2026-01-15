Ошибки, баги, вопросы - страница 2176
Проблема. Использую стандартный класс CTrade::SellStop
При добавлении ордера передаю expiration = TimeCurrent()+3600; (время проверил - отправляется правильно)
Удаление ордера не происходит.
Может что-то еще надо дописывать, вроде ж класс стандартный.
Заранее спасибо
Что передаёте в
не публикуются скриншоты из терминала на сайт...
Исправлено.
Исправлено.
Благодарю!
Сталкиваюсь на пользовательских символах с таким отображением
последнюю цифру (на примере Digits == 1) не видно. Изменение размеров окна не влияют на отображение.
Возможно ли в сегодняшнем билде поправить это?
Не могу найти ответа на вопрос, как на основании 6 переменных типа int (год, месяц, день, час, минута) в переменную типа datetime записать значение времени, соответствующее заданным параметрам? Потом мне надо найти индекс свечи, которая открылась в это время, но для меня это не проблема. Если у кого есть линк, где можно найти ответ, киньте пжлст, я там сам разберусь.
Заполнить структуру MqlDateTime и из неё получить полноценную дату и время.
StringToTime