Проблема. Использую стандартный класс  CTrade::SellStop

При добавлении ордера передаю expiration = TimeCurrent()+3600; (время проверил - отправляется правильно)

Удаление ордера не происходит.

Может что-то еще надо дописывать, вроде ж класс стандартный.

Заранее спасибо

 
Anton Ohmat:

Что передаёте в

type_time=ORDER_TIME_GTC

[in]  Тип истечения срока действия ордера из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

?

 
Vladimir Karputov:

Капец. СПАСИБО
 
не публикуются скриншоты из терминала на сайт...
 
Исправлено.

 
Alexander:

Исправлено.

Благодарю!

 

Сталкиваюсь на пользовательских символах с таким отображением

последнюю цифру (на примере Digits == 1) не видно. Изменение размеров окна не влияют на отображение.

Возможно ли в сегодняшнем билде поправить это?

 
Не могу найти ответа на вопрос, как на основании 6 переменных типа int (год, месяц, день, час, минута) в переменную типа datetime записать значение времени, соответствующее заданным параметрам? Потом мне надо найти индекс свечи, которая открылась в это время, но для меня это не проблема. Если у кого есть линк, где можно найти ответ, киньте пжлст, я там сам разберусь.
 
Заполнить структуру MqlDateTime и из неё получить полноценную дату и время.

StringToTime

int year = 2018, month = 4, date = 15, hour = 13, minute = 23;
datetime myTime = StringToTime(IntegerToString(year) + "." + IntegerToString(month) + "." + IntegerToString(date) + " " + IntegerToString(hour) + ":" + IntegerToString(minute));
