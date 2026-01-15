Ошибки, баги, вопросы - страница 2168
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня счет в Альпари есн мт5, ради интереса посмотрел в демо от метаквотс, у них показывает корректно
Спасибо за обращение. Уже в курсе проблемы, разбираемся.
А в чем задача? Зачем состояние кнопки?
А где попытки? )
Вроде штатно можно комбинации отлавливать, но не факт, что сработает для зарезервированной.
подсветка метки с ценой(цена на которую показывает перекрестие) при появлении перекрестия
и соответственно следование за перекрестием и удаление метки по выключению перекрестия.
Раз мое сообщение с обещанием найти старый код удалили - получается что ни чего и не обещал...
Шутка.
Писалось в те темные времена (более 3-х лет назад), когда функционал по работе с клавиатурой был еще маленький и, мягко говоря, невзрачный.
Сейчас же, на сколько не подводит память, имеются стандартные возможности отследить состояние конкретно нужной клавиши.
Так что приведенный ниже обрезок кода вряд ли будет как-либо полезен:
где:
lparam - код нажатой клавиши в текущем событии;
last_key_code - код нажатой клавиши в предыдущем событии;
g_first_key - код первой клавиши из комбинации;
g_second_key - код второй клавиши из комбинации;
time - время текущего события нажатия клавиши;
last_time_code - время предыдущего события нажатия клавиши;
g_time_limit - максимальное время между нажатиями первой и второй клавиши, что бы они считались комбинацией клавиш;
спасибо буду пробовать
спасибо буду пробовать
Зачем гадать, если примеры есть в справке? https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/enum_chartevents
Но ведь никто не догадается туда заглянуть )
Событие
Значение параметра id
Значение параметра lparam
Значение параметра dparam
Значение параметра sparam
Событие нажатия клавиатуры
CHARTEVENT_KEYDOWN
код нажатой клавиши
Количество нажатий клавиши,сгенерированных за время её удержания в нажатом состоянии
Строковое значение битовой маски, описывающее статус кнопок клавиатуры
Зачем гадать, если примеры есть в справке? https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/enum_chartevents
Но ведь никто не догадается туда заглянуть )Я же говорил уже Андрею (Хатимлянскому) - сначала создаем (придумываем) проблему, потом доблестно её решаем, невзирая на...
в эту часть документации заглядывал
решение для сочетания клавиш на поверхности не увидел или не вник, потому обратился к сообществу
вообще рассчитывал, что можно отловить нажатие кнопки "перекрестие" в терминале, а оно вон как вышло.ЗЫ: для кнопки мыши как раз таки брал код из этого примера.
Я же говорил уже Андрею (Хатимлянскому) - сначала создаем (придумываем) проблему, потом доблестно её решаем, невзирая на...
Рош, я отвечал на тот твой комментарий. Если ты не видишь проблемы, это не значит, что ее нет.
Рош, я отвечал на тот твой комментарий. Если ты не видишь проблемы, это не значит, что ее нет.
Я по поводу поиска кода для отлова нажатий клавиш. Насчет перекрестья - нужно писать в сервисдеск, если реально ошибка или нужен функционал
Я по поводу поиска кода для отлова нажатий клавиш. Насчет перекрестья - нужно писать в сервисдеск, если реально ошибка или нужен функционал
не код был интересен, а алгоритм. ранее не сталкивался с комбинациями.
теперь вижу, что нужно отловить первую клавишу, запомнить время, отловить вторую клавишу проверить не вышло ли время.
не совсем понимаю работу обработчика события, а именно как он работает
например, если я две клавиши зажму, он мне чередовать их будет или что-то другое?
в справку первым делом заглядываю, но иногда смотришь туда и видишь фигу.ЗЫ: и когда зажата одна клавиша он вообще другие воспринимает?
Ошибка при компиляции