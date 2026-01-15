Ошибки, баги, вопросы - страница 2166

т.е. если поставить значение false этому свойству, то при нажатии колесика перекрестия не будет видно на чарте,

но при этом, при нажатии кнопки перекрестие на панели инструментов перекрестие на графике появляется.

вопрос, мышью и кнопкой включаются два разных перекрестия? )

ЗЫ: и при нажатии Ctrl+F и отключенном свойстве CHART_CROSSHAIR_TOOL, перекрестие так же появляется.

интересно, что тогда оно отключает?
 

еще интересен момент

если включить перекрестие кнопкой на панели задач, а отключить Ctrl+F, то оно не отключается )

 
Alexandr Bryzgalov:

Перекрестие не отключается ничем. Включив кнопкой, даже кнопкой не отключается. Включив Ctrl+F так-же не отключается ни Ctrl+F, ни кнопкой. Оно отключается после использования, то-есть нажатием мышки на графике.

 

Брокер "Открытие", почему такие (11 секунд) задержки по исполнению при сильных движениях?

2018.03.14 10:01:29.516 Trades  '289': exchange sell 10.00 Si-3.18 at market
2018.03.14 10:01:40.680 Trades  '289': accepted exchange sell 10.00 Si-3.18 at market
2018.03.14 10:01:40.692 Trades  '289': exchange sell 10.00 Si-3.18 at market placed for execution
2018.03.14 10:01:40.781 Trades  '289': order #85223736 sell 10.00 / 10.00 Si-3.18 at market done in 11265.537 ms
2018.03.14 10:01:40.782 Trades  '289': deal #47039430 sell 3.00 Si-3.18 at 57027 done (based on order #85223736)
2018.03.14 10:01:40.786 Trades  '289': deal #47039431 sell 2.00 Si-3.18 at 57026 done (based on order #85223736)
2018.03.14 10:01:40.787 Trades  '289': deal #47039432 sell 3.00 Si-3.18 at 57026 done (based on order #85223736)
2018.03.14 10:01:40.790 Trades  '289': deal #47039433 sell 1.00 Si-3.18 at 57026 done (based on order #85223736)
2018.03.14 10:01:40.795 Trades  '289': deal #47039434 sell 1.00 Si-3.18 at 57025 done (based on order #85223736)
 
Aleksey Vyazmikin:

Брокер "Открытие", почему такие (11 секунд) задержки по исполнению при сильных движениях?

используете "тяжелые" индикаторы?
 
SEM:
используете "тяжелые" индикаторы?

Индикаторы могли бы повлиять, если бы программа с задержкой получала приказ на действие.

Сильное движение я определяю когда у ноутбука включается куллер - там стоят только роботы. Индикаторы, я использую, конечно, но, кажется, что это отдельная тема.

 
Renat Fatkhullin:

А вот какую порнографию сделал на том же коде Visual C++ 2017 x64 с полными оптимизациями:

Безоговорочный кратный слив коду, который генерится в MQL5.

Удивительно, но у MSVC даже попыток оптимизации нет - всю математику гонит через библиотеки словно пишет под процессор 20 летней давности. И включение набора AVX команд нисколько не меняет поведения компилятора.

Тестовый C++ файл приложен. Мысль про "ошибка в тестовом примере" не надо высказывать, ошибки нет.

ну в отличии от gcc v5.4 код меньше ))

в архиве ваш код под Linux заточен, компилятор gcc v5.4, сделал оптимизации -O3 и без нее

ps. а как получить ассемблерный код mql компилятором? вообще не плохо бы выложить справку по командам
Файлы:
src.zip  6 kb
 
Alexandr Bryzgalov:

как узнать нажата или отжата кнопка перекрестие?

Написать свой эмулятор перекрестия (

 

Это как ?


 
Vladimir Pastushak:

Это как ?

граали на сервер выкачивает )

