Ошибки, баги, вопросы - страница 2166
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
т.е. если поставить значение false этому свойству, то при нажатии колесика перекрестия не будет видно на чарте,
но при этом, при нажатии кнопки перекрестие на панели инструментов перекрестие на графике появляется.
вопрос, мышью и кнопкой включаются два разных перекрестия? )
ЗЫ: и при нажатии Ctrl+F и отключенном свойстве CHART_CROSSHAIR_TOOL, перекрестие так же появляется.интересно, что тогда оно отключает?
еще интересен момент
если включить перекрестие кнопкой на панели задач, а отключить Ctrl+F, то оно не отключается )
еще интересен момент
если включить перекрестие кнопкой на панели задач, а отключить Ctrl+F, то оно не отключается )
Перекрестие не отключается ничем. Включив кнопкой, даже кнопкой не отключается. Включив Ctrl+F так-же не отключается ни Ctrl+F, ни кнопкой. Оно отключается после использования, то-есть нажатием мышки на графике.
Брокер "Открытие", почему такие (11 секунд) задержки по исполнению при сильных движениях?
Брокер "Открытие", почему такие (11 секунд) задержки по исполнению при сильных движениях?
используете "тяжелые" индикаторы?
Индикаторы могли бы повлиять, если бы программа с задержкой получала приказ на действие.
Сильное движение я определяю когда у ноутбука включается куллер - там стоят только роботы. Индикаторы, я использую, конечно, но, кажется, что это отдельная тема.
А вот какую порнографию сделал на том же коде Visual C++ 2017 x64 с полными оптимизациями:
Безоговорочный кратный слив коду, который генерится в MQL5.
Удивительно, но у MSVC даже попыток оптимизации нет - всю математику гонит через библиотеки словно пишет под процессор 20 летней давности. И включение набора AVX команд нисколько не меняет поведения компилятора.
Тестовый C++ файл приложен. Мысль про "ошибка в тестовом примере" не надо высказывать, ошибки нет.
ну в отличии от gcc v5.4 код меньше ))
в архиве ваш код под Linux заточен, компилятор gcc v5.4, сделал оптимизации -O3 и без нееps. а как получить ассемблерный код mql компилятором? вообще не плохо бы выложить справку по командам
как узнать нажата или отжата кнопка перекрестие?
Написать свой эмулятор перекрестия (
Это как ?
Это как ?
граали на сервер выкачивает )