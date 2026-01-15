Ошибки, баги, вопросы - страница 2170
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А где StringSubstr ?
А где StringSubstr ?
воооот -- автокомплит должен быть регистронезависимым и типонезависимым, это по крайней мере должно настраиваться.
как только малейшая проблема с типами, автокомплит становится бесполезен. Предложенные функции не возвращают строку
Правильно я понимаю что этот пример в справке не рабочий ???
Кроме ctrl и shift и скрола больше никакие кнопки не работают .....
У меня на новом графике только при повторном запуске пример заработал (все кнопки), что само по себе непонятно. Зато теперь понятно это
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Vladislav Andruschenko, 2018.01.30 10:39
проверка прокрутки мышки
при прокрутке мышки, советник не получает глубину и направление прокрутки.
Хочу получить результат по функции:
id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
И почему, после того как сменил цвет, а потом произвел изменения параметров во вкладке "входные параметры" - измененные цвета опять слетают и приходится по новой устанавливать необходимые цвета еще 2 раза?
Этот Баг уже давно существует в мт4. Когда его наконец починят?
воооот -- автокомплит должен быть регистронезависимым и типонезависимым, это по крайней мере должно настраиваться.
как только малейшая проблема с типами, автокомплит становится бесполезен. Предложенные функции не возвращают строку
можно еще в автокомплит прицеплять столбец с типом данных (вариантами типов данных) возвращаемых функцией (ее перегрузками). Например через слеш. С указанием что возвращается при ошибке, когда остается один вариант.
Наглядно и удобно было бы.
В MetaEditor функция замены текста неполноценно работает
Последовательность действий:
Результат: произведена только одна замена
Ожидалось что все символы - будут заменены на +
В MetaEditor функция замены текста неполноценно работает
Последовательность действий:
Результат: произведена только одна замена
Ожидалось что все символы - будут заменены на +
Спасибо, исправили.
ENUM_POSITION_TYPE pos_type = PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
Ругается implict enum conversation, что я сделал не так? (суть ошибки понимаю, может исполняться как-то по другому должно?)