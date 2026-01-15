Ошибки, баги, вопросы - страница 2170

Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4".
 

А где StringSubstr ?


 
A100:

А где StringSubstr ?

воооот -- автокомплит должен быть регистронезависимым и типонезависимым, это по крайней мере должно настраиваться.

как только малейшая проблема с типами, автокомплит становится бесполезен. Предложенные функции не возвращают строку

 
Vladimir Pastushak:

Правильно я понимаю что этот пример в справке не рабочий ???

Кроме ctrl и shift и скрола больше никакие кнопки не работают .....

У меня на новом графике только при повторном запуске пример заработал (все кнопки), что само по себе непонятно. Зато теперь понятно это

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Vladislav Andruschenko, 2018.01.30 10:39

проверка прокрутки мышки

  Print(id + "lparam="+lparam+" dparam="+dparam+" sparam="+sparam);


при прокрутке мышки, советник не получает глубину и направление прокрутки.

2018.01.30 11:38:07.629 Exp -  6 (EURUSD,H1)    9lparam=0 dparam=0.0 sparam=
2018.01.30 11:38:07.784 Exp -  6 (EURUSD,H1)    9lparam=0 dparam=0.0 sparam=
2018.01.30 11:38:08.188 Exp -  6 (EURUSD,H1)    9lparam=0 dparam=0.0 sparam=
2018.01.30 11:38:08.958 Exp -  6 (EURUSD,H1)    9lparam=0 dparam=0.0 sparam=


Хочу получить результат по функции:

id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
С открытием торгов указанный эффект (только при повторном запуске) пропал
 
В параметрах индикатора, на вкладке "цвет", что бы изменить цвет, приходится проделывать это 2 раза - почему измененный цвет не закрепляется с первого раза?
И почему, после того как сменил цвет, а потом произвел изменения параметров во вкладке "входные параметры" - измененные цвета опять слетают и приходится по новой устанавливать необходимые цвета еще 2 раза?
Этот Баг уже давно существует в мт4. Когда его наконец починят?
 
Комбинатор:

воооот -- автокомплит должен быть регистронезависимым и типонезависимым, это по крайней мере должно настраиваться.

как только малейшая проблема с типами, автокомплит становится бесполезен. Предложенные функции не возвращают строку

можно еще в автокомплит прицеплять столбец с типом данных (вариантами типов данных) возвращаемых функцией (ее перегрузками). Например через слеш. С указанием что возвращается при ошибке, когда остается один вариант.

Наглядно и удобно было бы.

 

В MetaEditor функция замены текста неполноценно работает

Последовательность действий:

  1. Выбрать меню Файл\Создать\Скрипт Имя: Scripts\Test
  2. Выбрать меню Поиск\Заменить - на + (как на рисунке)
  3. Заменить все 

Результат: произведена только одна замена

Ожидалось что все символы - будут заменены на +

 
Подскажите, а ChartScreenShot() во время тестирования не работает? А то в справочнике об этом ни слова.
 
A100:

В MetaEditor функция замены текста неполноценно работает

Последовательность действий:

  1. Выбрать меню Файл\Создать\Скрипт Имя: Scripts\Test
  2. Выбрать меню Поиск\Заменить - на + (как на рисунке)
  3. Заменить все 

Результат: произведена только одна замена

Ожидалось что все символы - будут заменены на +

Спасибо, исправили.

 


ENUM_POSITION_TYPE pos_type = PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

Ругается implict enum conversation, что я сделал не так? (суть ошибки понимаю, может исполняться как-то по другому должно?)

