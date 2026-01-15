Ошибки, баги, вопросы - страница 2173
МТ4
Есть ли информация по отличиям/особенностям в обработке удаления 1-го и не 1-го индикатора в списке подокна
проблема:
при удалении первого в списке индикатора (всего 5 одинаковых индикаторов с разными параметрами) - удаляются линии, созданные другими индикаторами
при удалении не первого - линии не удаляются
где копать?
Копать всегда надо в документации.
Делайте отличия в именах объектов и удаление с учётом этих отличий.
Имена отличаются и удаление происходит с учетом этого.
ПОКА ТАК:
_______________________________________
При удалении первого индикатора в списке подокна происходит полная очистка подокна от объектов (даже вручную нарисованные линии, стрелки, текстовые метки удаляются)
Воспроизводится:
1. создаем в конструкторе пустой индикатор для отдельного окна (или берем любой имеющийся, подойдет например MACD и т.п. из стандартной поставки)
2. накидываем 5 любых индикаторов/копий в одно подокно
3. Вручную рисуем вертикальную линию в подокне (или любой объект)
Если удалить любой не первый индикатор из indicator list, то линия останется, а если первый из имеющихся в списке - все объекты подокна удаляются (нарисованная вертикальная линия).
Если после удаления первого опять нарисовать линию, то она снова удалится при удалении первого из оставшихся. При удалении не первого - объекты в подокне не удаляются.
Где об этом в документации написано? В чем он такой особенный - первый индикатор из списка подокна?
Похоже, что происходит полная переинициализация подокна.
Воспроизводится МТ4/МТ5
Отличие в том, что в МТ5 имена файлов индикаторов должны быть различными. В МТ4 можно один и тот же файл индикатора накидывать в одно подокно не меняя имени файла.
Все объекты удаляются в подокне, если в момент удаления индикатора из списка индикаторов подокна он был первым по счету
1. создаем в конструкторе пустой индикатор для отдельного окна (или берем любой имеющийся)
Этим всё сказано. Дальше, извините не интересно. Вам в другую тему надо переходить.
с чего это вы так сказали?... на самом деле почему слетают созданные даже вручную объекты, и почему именно при удалении первой копии? ведь об этом ни где даже с намёком не говорится.а потом получается что продукт не принимают в маркет изза такого косяка....
зависание программы, бесконечная загрузка данных((. который раз наблюдаю что это происходит если выйти из приложения когда на графики отображается пара доллар рубль.
Скорее всего это из за индикатора который на графике
хорошо, я написал финаму по этому поводу.
может, Вы знаете, где можно скачать котировки за длительный период?
я знаю только fxtop, но там только валютные пары и платно.
занимает 10 секунд. Почему так медленно?
ЗЫ
Всего лишь 500К тиков поместить в кастомный - 3 секунды. Если в скрипте заменить на 5 млн., будет зависание. Баг.