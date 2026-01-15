Ошибки, баги, вопросы - страница 2949

Alexey Viktorov:

А оно вам надо?

Переключился с алготрейдинга на маркетинг.

 
Aleksei Beliakov:
Я тебе хз когда отправил, а ты так и не принял ((((((

Пропустил. Много ботов ломилось, которые выполняли очередной заказ раскрутки.

Добавил.

 
Vladimir Karputov:

Работают.

Valeriy Yastremskiy:

Вроде работают, прилетали)

Тогда никудышный маркетолог из меня.

 
fxsaber:

Переключился с алготрейдинга на маркетинг.

после большого срача, человека 2-3 подключаются в друзья, но тоже продавцы, твинки твинков

 

Через MQL не получить данные трафика. Что в этих значениях показывается? Не понимаю, как можно было на торговый сервер отправить гигабайт в выходной день.

 

Есть хоть какая-то возможность узнать входные параметры скрипта, что выполняется?

Например, запустил бесконечный скрипт (или долгий), как посмотреть, с какими входными параметрами он запущен?

F7 - не пашет, шаблоны - аналогично. Как?

 
fxsaber:

Через MQL не получить данные трафика. Что в этих значениях показывается? Не понимаю, как можно было на торговый сервер отправить гигабайт в выходной день.

Исходящий трафик - это весь исходящий трафик, включая локальный до агентов.

Именно он и ответственен за такие значения, что периодически приводит к вопросу «откуда». Все потому, что это единая сетевая подсистема МТ5 протокола. С локальными агентами, с фермами в локальной сети и с MQL5 Cloud Network терминал общается по TCP/IP протоколу.

 
fxsaber:

Есть хоть какая-то возможность узнать входные параметры скрипта, что выполняется?

Например, запустил бесконечный скрипт (или долгий), как посмотреть, с какими входными параметрами он запущен?

F7 - не пашет, шаблоны - аналогично. Как?

В новом таск менеджере это будет доступно

 
Renat Fatkhullin:

Исходящий трафик - это весь исходящий трафик, включая локальный до агентов.

При переключении на другой торговый сервер трафик не обнуляется.

Есть возможность выводить внешний трафик (вне локалки)?

 
fxsaber:

При переключении на другой торговый сервер трафик не обнуляется.

Есть возможность выводить внешний трафик (вне локалки)?

И не должен обнуляться.

Система учета меняться не будет. 

