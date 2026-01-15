Ошибки, баги, вопросы - страница 2949
А оно вам надо?
Переключился с алготрейдинга на маркетинг.
Я тебе хз когда отправил, а ты так и не принял ((((((
Пропустил. Много ботов ломилось, которые выполняли очередной заказ раскрутки.
Добавил.
Работают.
Вроде работают, прилетали)
Тогда никудышный маркетолог из меня.
Переключился с алготрейдинга на маркетинг.
после большого срача, человека 2-3 подключаются в друзья, но тоже продавцы, твинки твинков
Через MQL не получить данные трафика. Что в этих значениях показывается? Не понимаю, как можно было на торговый сервер отправить гигабайт в выходной день.
Есть хоть какая-то возможность узнать входные параметры скрипта, что выполняется?
Например, запустил бесконечный скрипт (или долгий), как посмотреть, с какими входными параметрами он запущен?
F7 - не пашет, шаблоны - аналогично. Как?
Исходящий трафик - это весь исходящий трафик, включая локальный до агентов.
Именно он и ответственен за такие значения, что периодически приводит к вопросу «откуда». Все потому, что это единая сетевая подсистема МТ5 протокола. С локальными агентами, с фермами в локальной сети и с MQL5 Cloud Network терминал общается по TCP/IP протоколу.
В новом таск менеджере это будет доступно
Исходящий трафик - это весь исходящий трафик, включая локальный до агентов.
При переключении на другой торговый сервер трафик не обнуляется.
Есть возможность выводить внешний трафик (вне локалки)?
И не должен обнуляться.
Система учета меняться не будет.