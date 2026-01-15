Ошибки, баги, вопросы - страница 2175
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня у одного изображение с этого поста не открывается в новом всплывающем окошке? Mozilla FireFox 59.0.2 (64-бит)
Т.е., то изображение, которое находится в цитате, не открывается получается.
Я его сохранил на ком и посмотрел. Похоже на скрин с форума, уже со значком увеличения.
Я его сохранил на ком и посмотрел. Похоже на скрин с форума, уже со значком увеличения.
Нет, там нормальное изображение - если ПКМ и выбрать открыть в новой вкладке/окне, то изображение открывается в полноценном размере.
У меня у одного изображение с этого поста не открывается в новом всплывающем окошке? Mozilla FireFox 59.0.2 (64-бит)
Т.е., то изображение, которое находится в цитате, не открывается получается.
Не открывается, и у меня хром, который открывает всё!
Не открывается, и у меня хром, который открывает всё!
дело не в Хроме а в скрипте, который на сайте.
Господа, возникла непонятная для меня ошибка. Кто понимает в чем проблема, плииз, отзовитесь.
При компиляции ниже представленного кода возникает ошибка: 'ORDER_TYPE_BUY' - cannot convert enum; 'ORDER_TYPE_SELL' - cannot convert enum
Аналогичный код в mql4 компилируется без проблем. Похожие примеры встречал в других советниках на mql5. Но у меня этот код сейчас не компилируется. Понятия не имею почему так и что нужно исправить.
Господа, возникла непонятная для меня ошибка. Кто понимает в чем проблема, плииз, отзовитесь.
При компиляции ниже представленного кода возникает ошибка: 'ORDER_TYPE_BUY' - cannot convert enum; 'ORDER_TYPE_SELL' - cannot convert enum
Аналогичный код в mql4 компилируется без проблем. Похожие примеры встречал в других советниках на mql5. Но у меня этот код сейчас не компилируется. Понятия не имею почему так и что нужно исправить.
Будьте добры, вставляйте код правильно:
Ваш код исправил за вас в вашем посте
Господа, возникла непонятная для меня ошибка. Кто понимает в чем проблема, плииз, отзовитесь.
При компиляции ниже представленного кода возникает ошибка: 'ORDER_TYPE_BUY' - cannot convert enum; 'ORDER_TYPE_SELL' - cannot convert enum
Аналогичный код в mql4 компилируется без проблем. Похожие примеры встречал в других советниках на mql5. Но у меня этот код сейчас не компилируется. Понятия не имею почему так и что нужно исправить.
Вы присваиваете тип POSITION_TYPE
и сравниваете с ORDER_TYPE
Господа, возникла непонятная для меня ошибка. Кто понимает в чем проблема, плииз, отзовитесь.
При компиляции ниже представленного кода возникает ошибка: 'ORDER_TYPE_BUY' - cannot convert enum; 'ORDER_TYPE_SELL' - cannot convert enum
Аналогичный код в mql4 компилируется без проблем. Похожие примеры встречал в других советниках на mql5. Но у меня этот код сейчас не компилируется. Понятия не имею почему так и что нужно исправить.
Путаете ордера (в старом языке) и позиции в MQL5.
Тип позиции может быть ( ENUM_POSITION_TYPE )
Идентификатор
Описание
POSITION_TYPE_BUY
Покупка
POSITION_TYPE_SELL
Продажа
То есть ИЛИ "POSITION_TYPE_BUY" ИЛИ "POSITION_TYPE_SELL". Другого быть не может.
Следовательно Ваш код примет вид: