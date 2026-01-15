Ошибки, баги, вопросы - страница 2169
Раз мое сообщение с обещанием найти старый код удалили - получается что ни чего и не обещал...
Шутка.
Писалось в те темные времена (более 3-х лет назад), когда функционал по работе с клавиатурой был еще маленький и, мягко говоря, невзрачный.
Сейчас же, на сколько не подводит память, имеются стандартные возможности отследить состояние конкретно нужной клавиши.
Так что приведенный ниже обрезок кода вряд ли будет как-либо полезен:
где:
lparam - код нажатой клавиши в текущем событии;
last_key_code - код нажатой клавиши в предыдущем событии;
g_first_key - код первой клавиши из комбинации;
g_second_key - код второй клавиши из комбинации;
time - время текущего события нажатия клавиши;
last_time_code - время предыдущего события нажатия клавиши;
g_time_limit - максимальное время между нажатиями первой и второй клавиши, что бы они считались комбинацией клавиш;
у меня при зажатом Ctrl на другие клавиши не реагирует обработчик, как это обошли?
пора сюда перебраться: https://www.mql5.com/ru/forum/231958
не знаю куда с этой проблемой, но в последнее время при открытии или создании нового файла Metaeditor виснет намертво, приходится снимать задачу и запускать сначала, может кто сталкивался и знает что делать?(терминал переустанавливать пробовал, не помогло)
Добрый день!
Какая версия треминала и какая ОС у Вас установлены?
ось Win 10 x64
MT5 build 1755 от 29.01.2018
Я уработался или так должно быть ?????
и
Благодарю!
Правильно я понимаю что этот пример в справке не рабочий ???
Кроме ctrl и shift и скрола больше никакие кнопки не работают .....