Ошибки, баги, вопросы - страница 216
Столкнулся с проблемой переполнения стека вызова (так я думаю).
После вызова метода одного из объектов , см. пример ниже. Код упрощенный, только суть. Класс CClass1 - базовый, и в списке list1 разные объекты потомки этого класса, и init функции у них имеют разную реализацию. Так вот в одном классе где init функция перебирает подобный список (проще говоря, инициализация вложенного интерфейса, панели в панели) после возврата из init в строке
возникает ошибка
2010.12.02 00:21:00 test1 (EURUSD,H1) Invalid pointer access in 'Container.mqh' (74,10)
Т.е. указатель t - мертвый.
При отладке такая ошибка отсутствует, после вызова метода указатель "живой", вложенные интерфейсы создаются и эксперт работает дальше.
Обойти ошибку удалось только так:указанием #property stacksize ничего не добился.
Трудно что-либо сказать определенно. Нужны исходники.
Попробуйте написать заявку в сервисдеск.
Приехал из отпуска, запустил терминалы, обновился до 360 билда и перестал работать один индикатор...
читаю в изменениях: 6. MQL5: Исправлена обработка события клика на чарте.
Теперь при щелчке на графическом объекте генерируются сразу же два события: CHARTEVENT_OBJECT_CLICK + CHARTEVENT_CLICK, а раньше было только одно CHARTEVENT_OBJECT_CLICK, что позволяло моделировать двойной щелчок мышки
Теперь так всегда будет или это баг?
В очередной раз долбанулся об стену невозможности,
требуется передать параметр в конструктор, чтоб класс инициализировался с определёнными параметрами,
как обойти проблему? что посоветуете?
к
так, другого выхода не вижу
ну и конечно же нужно в правильном порядке расставить Init-ы в случае наследуемых классов
а вообще бы хотелось, что бы написали статью об обработке ошибок в сложных проектах, Print и return как здесь - это не выход.
Тоесть создавать доконструктор который бы завершил процесс конструирования, и который в свою очередь выставляет флаг инициализации.
В общем зачёт, но есть неудобства. Прийдётся опрашивать в каждой функции флаг инициализации, а при большом количестве функций класса это не удобно.
Вдруг прийдётся чтото менять этож все функции нужно будет переписывать.
ЗЫ Я тут подредактнул код, исплавил описку.
дак если бы был конструктор, это же не значит, что инициализация прошла успешно. по любому нужно преверять факт инициализации
можно конечно проверку однократно выполнять:
но если пользуешься своим кодом, можно взять за правило проверять факт инициализации во времы вызова, а если он будет другими использоваться, не напишешь же в инструкции: "обязательно использовать только такую конструкцию, иначе за последствия не ручаюсь.". Не, полюбому нужно выполнять проверки на инициализацию в методах класса.
Разработчикам.
Сразу после рестарта нового билда
PS
Обновление терминала установленного в другую папку прошло успешно, символы в списке есть (правда там не было открытых графиков до обновления)...
Скажите это баг или так делать нельзя. написал следующее
Выдает ошибку
Скорей всего тут речь о том, что ArrayInitialize() предназначена для заполнения только массивов с определенным типом, если быть точным числовых (скорей всего int или double).
Поскольку массив имеет тип ENUM_ORDER_TYPE вызов ArrayInitialize выдает ошибку, сообщая о том что такой метод вызова недопустим.
На мой взгляд в этом случае существует два варианта:
1. Изменить тип массива ENUM_ORDER_TYPE на int, при этом учесть это в коде (по крайней мере типы ордеров без труда могут быть представлены в виде int);
2. Самостоятельно реализовать "инициализацию" массива.