Ошибки, баги, вопросы - страница 215
А нельзя ли все-таки сделать в Едиторе возможность печати выделенного фрагмента? Сейчас эта радиокнопка не активна.
Мелочь, конечно, но неприятно, особенно, когда листинги по 50 страниц.
Такое впечатление что сервер завис... со вчерашнего дня
Куда-то исчез генетический алгоритм... Build 360
Вопрос снят! Искал не там!
Можно ли полагаться на то, что HistorySelectByPosition() возвращает УПОРЯДОЧЕННЫЙ список сделок?
Тогда перебор ЗДЕСЬ был бы не нужен. Если нельзя, перебор можно начинать с конца ... (заметил, что сделки в тестере были упорядочены).
Уважаемые господа разработчики и программисты! Нужна помощь! Может я уже не первый, но все таки...
1. Каким образом можно организовать цикл, который бы прерывался (например) при нажатии на объект "кнопка". Я так понимаю, что принудительно вызвать функцию OnChartEvent из того же цикла не получиться? Если это так, то может есть какие-то способы обхода этого, а то я уже голову сломал.
При работе цикла системные переменные не обновляются, т.е. воспользоваться сменой периода графика (как минимум) не получается. Если цикл организовывать через проверку OnChartEvent, то необходимо постоянно, что-то делать с графиком, чтобы срабатывала эта функция - тоже не вариант.
2. Можно ли двигать график в окне графика программно, а не только ручками? ChartNavigate то ли не работает, то ли предназначен для чего то другого, либо я не разобрался как этот работает.
За ранее благодарю.
p.s. А можно было бы сделать, чтобы подсвечивались собственные функции и переменные в тексте программы?
Поставил MT5 на выделенный удалённый сервер. Периодически приходится следить за тем, чтобы терминал при кратковременном разрыве связи, вновь подключался к какому нибудь серверу. Нужно обязательно мышкой указать какой именно сервер нужно использовать, иначе вся торговля "замирает". Как сделать, чтобы автоматически переподключался терминал при не подключении в течении 5 минут, например.?
Это должно происходить автоматически.
Терминал сам определяет потерю соединения и автоматически его восстанавливает (когда появляется эта возможность).
Если этого не происходит - пишите заявку в сервисдеск с полным описанием проблемы и не забудьте приложить логи.
Столкнулся с проблемой переполнения стека вызова (так я думаю).
После вызова метода одного из объектов , см. пример ниже. Код упрощенный, только суть. Класс CClass1 - базовый, и в списке list1 разные объекты потомки этого класса, и init функции у них имеют разную реализацию. Так вот в одном классе где init функция перебирает подобный список (проще говоря, инициализация вложенного интерфейса, панели в панели) после возврата из init в строке
возникает ошибка
2010.12.02 00:21:00 test1 (EURUSD,H1) Invalid pointer access in 'Container.mqh' (74,10)
Т.е. указатель t - мертвый.
При отладке такая ошибка отсутствует, после вызова метода указатель "живой", вложенные интерфейсы создаются и эксперт работает дальше.
Обойти ошибку удалось только так:указанием #property stacksize ничего не добился.