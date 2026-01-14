Ошибки, баги, вопросы - страница 219

Новый комментарий
 

Здравствуйте, не могу сделать элементарную операцию - изменить stop loss у ордера позиция которого еще открыта (перевод в безубылок). Думал поиск даст результат, но не помогло.

request - глобальная переменная, ей открывается позиция и потом хочется передвинуть stop loss

bool UpdateOrderSL(double sl) {
   request.order = P_order;
   request.action = TRADE_ACTION_MODIFY;
   request.sl = sl;
   OrderSend(request, result);
   if(result.retcode==10009 || result.retcode==10008) {
      Alert("Перенос SL");
      return true;
   } else {
      Alert("Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: ",GetLastError());
      return false;
   }

} 

 
результат работы

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: 4756
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00   Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8

 
почему? ведь структура заполнена верными данными, я изменяю в ней данные которые необходимо, но такой результат?

Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные
  • www.mql5.com
Основы языка / Переменные / Глобальные переменные - Документация по MQL5
 

Ais:

Как насчет щелкнуть мышкой сюда ?

На название колонки.

Из скриншота видно, что мышкой было щёлкнуто по соседней колонке под названием "Прибыль". "Насчет щелкнуть мышкой" ещё раз - не имеет смысла.
 
SergiusD:

результат работы

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: 4756
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00   Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8


почему? ведь структура заполнена верными данными, я изменяю в ней данные которые необходимо, но такой результат?

Из кода ошибки и строчки "1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794" следует, что ошибка может заключаться в совпадении двух первых значений. Объём - нулевой и т.д.
 
Yedelkin:
Из кода ошибки и строчки "1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794" следует, что ошибка может заключаться в совпадении двух первых значений. Объём - нулевой и т.д.

виноват, не дочитал документацию надо использовать TRADE_ACTION_SLTP для изменения уровней....

 
Yedelkin:

Ais:

Как насчет щелкнуть мышкой сюда ?

На название колонки.

Из скриншота видно, что мышкой было щёлкнуто по соседней колонке под названием "Прибыль". "Насчет щелкнуть мышкой" ещё раз - не имеет смысла.

 

Не "еще раз", а именно по той колонке, на которую указано стрелкой, потому что:

 

Urain:
Yedelkin:
Куда именно щёлкнуть мышкой? На название колонки или на результат вычислений?
Когда кликаешь мышкой по колонке все данные сортируются по возрастанию этой колонки, таким образом проход находящийся гдето внизу но близкий по результату окажется в отсортированном варианте рядом.
 

 

Обратите внимание, что на точечном графике отображены данные именно той колонки, по которой предлагается "щелкнуть".

Подсказка: см. значения шкалы "Balance max".

 
Ais:

Имеет, потому что:

Давайте не будем спорить о глупостях. Эти две соседние колонки различаются только тем, что "Результат" = "Прибыль" + "Начальный баланс". Поэтому не имеет смысла щёлкать ещё раз по колонке "Результаты", если данные в таблице уже отсортированы щелчком по показателю "Прибыль". Никаких новых сведений от дополнительного щёлканья любопытный исследователь не получит.

Подсказка: Показатель "Начальный баланс" имеет фиксированное значение и в процессе вычислений не меняется.

 

Поскольку на точечном графике вертикальная шкала отображает данные колонки "Результат", то:

1. указанная таблица обязана быть отсортирована по той же колонке "Результат"; 

2. указанное значение должно находиться в середине табличного окна так, чтобы были видны и меньшие, и большие значения одновременно.

Только при выполнении данных условий можно будет делать выводы.

 

Да-да-да. А поскольку на точечном графике горизонтальная шкала отражает данные колонки "Проход", то указанная таблица также обязана быть отсортирована по той же колонке "Проход" :) Из серии: "Щёлкайте на здоровье!" :)

 

См.:

sultanm:

Странно. Уже который раз. На графике две близких по значению точки, а в результатах одна.

 

Речь идет о точках, близких  по значению шкалы "Balance max", представляющей даные колонки "Результат", а не "Проход", поэтому сортировка должна по колонке "Результат".

Подсказка, см. точки, обведенные красными прямоугольниками:

 

 
Ais:

Речь идет о точках, близких  по значению шкалы "Balance max", представляющей даные колонки "Результат", а не "Проход", поэтому сортировка должна по колонке "Результат" 

Разумеется :) Наверное, именно из-за обведённых подсказок "указанное значение должно находиться в середине табличного окна так, чтобы были видны и меньшие, и большие значения одновременно" :)

sultanm, ради прикола, щёлкните ещё раз по таблице (на этот раз колонку "Результаты"), чтобы убедить коллегу в идентичности получаемых данных. 

1...212213214215216217218219220221222223224225226...3695
Новый комментарий