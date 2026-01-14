Ошибки, баги, вопросы - страница 219
Здравствуйте, не могу сделать элементарную операцию - изменить stop loss у ордера позиция которого еще открыта (перевод в безубылок). Думал поиск даст результат, но не помогло.
request - глобальная переменная, ей открывается позиция и потом хочется передвинуть stop loss
request.order = P_order;
request.action = TRADE_ACTION_MODIFY;
request.sl = sl;
OrderSend(request, result);
if(result.retcode==10009 || result.retcode==10008) {
Alert("Перенос SL");
return true;
} else {
Alert("Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: ",GetLastError());
return false;
}
}
результат работы
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00 failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00 Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8
почему? ведь структура заполнена верными данными, я изменяю в ней данные которые необходимо, но такой результат?
Ais:
Как насчет щелкнуть мышкой сюда ?
На название колонки.
Из кода ошибки и строчки "1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794" следует, что ошибка может заключаться в совпадении двух первых значений. Объём - нулевой и т.д.
виноват, не дочитал документацию надо использовать TRADE_ACTION_SLTP для изменения уровней....
Не "еще раз", а именно по той колонке, на которую указано стрелкой, потому что:
Куда именно щёлкнуть мышкой? На название колонки или на результат вычислений?
Обратите внимание, что на точечном графике отображены данные именно той колонки, по которой предлагается "щелкнуть".
Подсказка: см. значения шкалы "Balance max".
Имеет, потому что:
Давайте не будем спорить о глупостях. Эти две соседние колонки различаются только тем, что "Результат" = "Прибыль" + "Начальный баланс". Поэтому не имеет смысла щёлкать ещё раз по колонке "Результаты", если данные в таблице уже отсортированы щелчком по показателю "Прибыль". Никаких новых сведений от дополнительного щёлканья любопытный исследователь не получит.
Подсказка: Показатель "Начальный баланс" имеет фиксированное значение и в процессе вычислений не меняется.
Поскольку на точечном графике вертикальная шкала отображает данные колонки "Результат", то:
1. указанная таблица обязана быть отсортирована по той же колонке "Результат";
2. указанное значение должно находиться в середине табличного окна так, чтобы были видны и меньшие, и большие значения одновременно.
Только при выполнении данных условий можно будет делать выводы.
Да-да-да. А поскольку на точечном графике горизонтальная шкала отражает данные колонки "Проход", то указанная таблица также обязана быть отсортирована по той же колонке "Проход" :) Из серии: "Щёлкайте на здоровье!" :)
См.:
sultanm:Странно. Уже который раз. На графике две близких по значению точки, а в результатах одна.
Речь идет о точках, близких по значению шкалы "Balance max", представляющей даные колонки "Результат", а не "Проход", поэтому сортировка должна по колонке "Результат".
Подсказка, см. точки, обведенные красными прямоугольниками:
Речь идет о точках, близких по значению шкалы "Balance max", представляющей даные колонки "Результат", а не "Проход", поэтому сортировка должна по колонке "Результат"
Разумеется :) Наверное, именно из-за обведённых подсказок "указанное значение должно находиться в середине табличного окна так, чтобы были видны и меньшие, и большие значения одновременно" :)
sultanm, ради прикола, щёлкните ещё раз по таблице (на этот раз колонку "Результаты"), чтобы убедить коллегу в идентичности получаемых данных.