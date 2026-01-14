Ошибки, баги, вопросы - страница 218

Есть ли возможность програмно выставить фокус в CChartObjectEdit объекте?

То есть, необходима возможность введения текста в поле ввода сразу после его создания и без активации мышью. 

Просьба к разработчикам. Пока кипит работа над МТ5 и еще вносятся изменения, было бы очень здорово расширить количество проходов оптимизации.

Как я понял для очень многих задач решение находится примерно за 10 000 вариантов может немного больше, или немного меньше. Несколько часов перебора на одном процессоре и лучшие варианты найдены.

Универсальность MQL5+ООП+Многоядерное тестирование позволяют окинуть взглядом новые горизонты задач (например поиск патернов) которые могут быть решены средствами MT5.

Но вот незадача:

 В статье, опубликованной на вашем сайте есть пример генетического алгоритма https://www.mql5.com/ru/articles/55, где для решения задачи поиска на 100 барах понадобилось 3^100 прямого перебора - ну это немного больше, чем LongInt :) а решение было найдено за 17 000 итераций. Генетический алгоритм может находить решения среди намного большего количества вариантов, чем LongInt. А это ограничение совершенно ни чем не обоснованно и устарело. Ну разве, что на данном заключительном этапе работы над МТ5 это будет сложно сделать.

Огромная просьба к разработчикам, если это не очень сложно, сделайте пожалуйста количество проходов ну хотя бы  2^LongInt (2 в степени).

 
Не работает функция CopyRates() [обращение по начальной и конечной дате], все время выдает ошибку 4001.
 


Странно. Уже который раз. На графике две близких по значению точки, а в результатах одна.

 
Ничего не сложно, нужно подправить критерий выхода из алгоритма, одна переменная в одной строчке. Изменить параметр из жёстко забитого на инпут.
 
sultanm: Странно. Уже который раз. На графике две близких по значению точки, а в результатах одна.
Когда я задавал подобные вопросы, меня отправляли читать статью "Генетические алгоритмы: это просто". Может быть Вы найдёте там ответ.
"Странно. Уже который раз. На графике две близких по значению точки, а в результатах одна."

Как насчет щелкнуть мышкой сюда ?

 

 

 
Ais:

Как насчет щелкнуть мышкой сюда ?

Куда именно щёлкнуть мышкой? На название колонки или на результат вычислений?
 

На название колонки.

 
Yedelkin:
Куда именно щёлкнуть мышкой? На название колонки или на результат вычислений?
Когда кликаешь мышкой по колонке все данные сортируются по возрастанию этой колонки, таким образом проход находящийся гдето внизу но близкий по результату окажется в отсортированном варианте рядом.
