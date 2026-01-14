Ошибки, баги, вопросы - страница 218
Есть ли возможность програмно выставить фокус в CChartObjectEdit объекте?
То есть, необходима возможность введения текста в поле ввода сразу после его создания и без активации мышью.
Просьба к разработчикам. Пока кипит работа над МТ5 и еще вносятся изменения, было бы очень здорово расширить количество проходов оптимизации.
Как я понял для очень многих задач решение находится примерно за 10 000 вариантов может немного больше, или немного меньше. Несколько часов перебора на одном процессоре и лучшие варианты найдены.
Универсальность MQL5+ООП+Многоядерное тестирование позволяют окинуть взглядом новые горизонты задач (например поиск патернов) которые могут быть решены средствами MT5.
Но вот незадача:
В статье, опубликованной на вашем сайте есть пример генетического алгоритма https://www.mql5.com/ru/articles/55, где для решения задачи поиска на 100 барах понадобилось 3^100 прямого перебора - ну это немного больше, чем LongInt :) а решение было найдено за 17 000 итераций. Генетический алгоритм может находить решения среди намного большего количества вариантов, чем LongInt. А это ограничение совершенно ни чем не обоснованно и устарело. Ну разве, что на данном заключительном этапе работы над МТ5 это будет сложно сделать.
Огромная просьба к разработчикам, если это не очень сложно, сделайте пожалуйста количество проходов ну хотя бы 2^LongInt (2 в степени).
Странно. Уже который раз. На графике две близких по значению точки, а в результатах одна.
"Странно. Уже который раз. На графике две близких по значению точки, а в результатах одна."
Как насчет щелкнуть мышкой сюда ?
Как насчет щелкнуть мышкой сюда ?
На название колонки.
Куда именно щёлкнуть мышкой? На название колонки или на результат вычислений?