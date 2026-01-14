Ошибки, баги, вопросы - страница 220
Речь идет о точках, близких по значению шкалы "Balance max", представляющей даные колонки "Результат", а не "Проход", поэтому сортировка должна по колонке "Результат"
Разумеется :) Наверное, именно из-за обведённых подсказок "указанное значение должно находиться в середине табличного окна так, чтобы были видны и меньшие, и большие значения одновременно" :)
После сортировки "указанное значение должно находиться в середине табличного окна так, чтобы были видны и меньшие, и большие значения одновременно", для того, чтобы было видно, что ближайшее значение не скрыто за границей табличного окна:
После сортировки "указанное значение должно находиться в середине табличного окна так, чтобы были видны и меньшие, и большие значения одновременно", для того, чтобы было видно, что близкое значение не скрыто за нижней или верхней границей табличного окна, потому из приведенного рисунка такую возможность можно допустить.
:):):) Разумеется :) Особенно если учесть, что из приведённых скриншотов отчётливо видно как наличие самой сортировки, так и то, что ни о какой "середине табличного окна" речи не идёт :)
Теоретизирование же, основанное на предположениях и допущениях, выходит далеко за рамки прозвучавшего вопроса "Как насчет щелкнуть мышкой сюда?". Ответ на этот вопрос прост: щёлкать не имеет смысла (с учётом имеющейся сортировки).
1. Вопрос "щелкнуть" предназначался не Вам, потому что Вы не можете ответить на него, так как вычисления производили не Вы.
2. Правильная сортировка пока все еще отсутствует.
3. Именно по причине того, что "ни о какой "середине табличного окна" речи не идёт", любые сделанные выводы будут преждевременны.
Вопрос предназначался не Вам.
:) А вот и решающий аргумент в споре :) Всё по классике :) Скриншоты не в счёт :)
Поясняю. Вопрос касается любого, кто получал результаты, схожие с результатами sultanm'а. Прежде, чем задавать такие вопросы, неплохо было бы внимательно ознакомиться с приведёнными скриншотами. Тогда вопрос отпал бы сам собой.
:) Придётся повторить: Вопрос касается любого, кто получал результаты, схожие с результатами sultanm'а. Прежде, чем задавать такие вопросы, неплохо было бы внимательно ознакомиться с приведёнными скриншотами. Тогда вопрос отпал бы сам собой.
Подобных результатов вычислений - у меня полная тележка. Если sultanm в очередной раз поднял проблему, это не значит, что она никого больше не интересует.
Что касается "выделения решающих доводов", то это действие говорит о том, что их автор попросту игнорирует осуществление sultanm'ом обычной сортировки, наличие которой видно невооружённым глазом из приведённого им скриншота.
Добавлю также, что сортировка по колонке "Прибыль" и сортировка по колонке "Результат" являются альтернативными способами сортировки (в целях, которые преследуюся sultanm'ом или мной). Настаивать на необходимости использования только одного из альтернативных способов сортировки - несколько странно.
В последнем билде, перестали работать функции CopyClose,CopyTime,CopyHigh... Причем не работает вариант, когда копируются по начальной и конечной датам требуемого интервала времени. У меня все индикаторы и эксперты используют эти функции. Поэтому, вся работа встала.
М-дя :) Повторять очевидные истины не имеет смысла.
Странно. Уже который раз. На графике две близких по значению точки, а в результатах одна.
это один и тот же результат! входные параметры для этих точек одинаковые!
в логе тестера для второй точки вы найдёте что-то вроде "результат найден в кэше". то есть в какой-то новой итерации генетического алгоритма могут быть запущены тесты с такими параметрами, которые уже использовались раньше. результат будет взят из кыша. в таком случае точка на графике будет, а дубликата строки в результатах не будет.
кстати, мне кажется, что если выбрано моделирование реквотов, то этот кэш не должен использоваться. что на этот счёт думают разработчики?
и ещё, бага: когда у меня генетический алгоритм пошёл дальше 10496, график стал отображаться неверно - по вертикали он масштабировался правильно, можно было понять, что найдены более высокие результаты, а по горизонтали он не обновлялся. точки как буд-то добавлялись где-то справа, уже за границей графика.