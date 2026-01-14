Ошибки, баги, вопросы - страница 222
Просьба к разработчикам. Пока кипит работа над МТ5 и еще вносятся изменения, было бы очень здорово расширить количество проходов оптимизации.
Как я понял для очень многих задач решение находится примерно за 10 000 вариантов может немного больше, или немного меньше. Несколько часов перебора на одном процессоре и лучшие варианты найдены.
Универсальность MQL5+ООП+Многоядерное тестирование позволяют окинуть взглядом новые горизонты задач (например поиск патернов) которые могут быть решены средствами MT5.
Но вот незадача:
В статье, опубликованной на вашем сайте есть пример генетического алгоритма https://www.mql5.com/ru/articles/55, где для решения задачи поиска на 100 барах понадобилось 3^100 прямого перебора - ну это немного больше, чем LongInt :) а решение было найдено за 17 000 итераций. Генетический алгоритм может находить решения среди намного большего количества вариантов, чем LongInt. А это ограничение совершенно ни чем не обоснованно и устарело. Ну разве, что на данном заключительном этапе работы над МТ5 это будет сложно сделать.
Огромная просьба к разработчикам, если это не очень сложно, сделайте пожалуйста количество проходов ну хотя бы 2^LongInt (2 в степени).
Serj_Che 2010.12.07 00:16 #
vyv:
А мне кто-нибудь ответит?
Здесь говорили об этом. https://www.mql5.com/ru/forum/1997/page6/#comment_31644
Может лучше туда вопрос - предложение перенести.
О, так оказывается эта доработка нужна многим. Может все таки попробуете сделать??
Ренат Фатхуллин:
"Если мы приходим к мнению, что продукт можно качественно улучшить, мы это делаем. И неважно, придется ли для этого переписать все с нуля или нет. Это нам не страшно!
Оборачиваясь назад, я могу сказать, что всю нашу работу отличает постоянное стремление к улучшению продуктов, стремление к оптимизации. Именно это слово мы и вынесли в наш слоган - Optimize and Lead!"
Что это за ошибки?
7 leaked strings left
Abnormal termination
- Выводит пустую строку.- Выводит число.
Исправьте пожалуйста.
Предполагаю что есть еще проблемы с long, но пока не могу найти какие, у меня один индюк выдает ошибку записи в память...
Хорошо. Это - фича. Но такая, про которую лучше знать.
Если, к примеру, пользователь вводит значения периода для MA из интерфейса, создавая хендлы для индикаторов и используя значения буферов индикаторов, то, создав, пускай случайно (у меня к примеру стоят в этой форме дефолтные настройки) 2 индикатора с одинаковыми характеристиками (их хендлы кладутся в объектную обертку), он получает, вследствии этой фичи для второго индикатора номер хэндла первого.
Следующие возможные цепочки событий.
Ситуация 1. Он удаляет первый индикатор(и программа делает IndicatorRelease) следствие - второй автоматически не работает - ошибка копирования буферов.
Ситуация 2. Он удаляет второй индикатор(и программа делает IndicatorRelease), хендл счетчик уменьшается. Первый при этом прекрасно себя чувствует. Создает третий индикатор с другим периодом. Ему отдается хендл счетчик+1 т.е. номер хендла только что удаленного индикатора. В итоге, самое ужасное, третий индикатор, с другим периодом, успешно созданный, отдает в буфер значения первого, по прежнему, неудаленного индикатора.
Фича склейки номеров хендлов, приводит к неоднозначным ситуациям при удалении одного из двух склеенных и последующем создании новых хендлов.
Спасибо, будем думать.
Билд 362 - перестало работать перетаскивание вкладки окна:
Появляется значок запрета D&D. Может что не так делаю?
Бывает, что из-за важных ошибок в билде (на этот раз в функциях доступа к таймсериям, в частности) разработка эксперта останавливается. Надо бы реализовать откат на предыдущую версию (до выхода исправления). Хотя бы в ручном режиме, а проще - если будет храниться бэкап предыдущего билда.
Этот вопрос уже поднимался и его продинамили, но ИМХО это важно, да и не очень сложно.
Полностью поддерживаю
