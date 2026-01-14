Ошибки, баги, вопросы - страница 222

vyv:

Просьба к разработчикам. Пока кипит работа над МТ5 и еще вносятся изменения, было бы очень здорово расширить количество проходов оптимизации.

Как я понял для очень многих задач решение находится примерно за 10 000 вариантов может немного больше, или немного меньше. Несколько часов перебора на одном процессоре и лучшие варианты найдены.

Универсальность MQL5+ООП+Многоядерное тестирование позволяют окинуть взглядом новые горизонты задач (например поиск патернов) которые могут быть решены средствами MT5.

Но вот незадача:

 

 В статье, опубликованной на вашем сайте есть пример генетического алгоритма https://www.mql5.com/ru/articles/55, где для решения задачи поиска на 100 барах понадобилось 3^100 прямого перебора - ну это немного больше, чем LongInt :) а решение было найдено за 17 000 итераций. Генетический алгоритм может находить решения среди намного большего количества вариантов, чем LongInt. А это ограничение совершенно ни чем не обоснованно и устарело. Ну разве, что на данном заключительном этапе работы над МТ5 это будет сложно сделать.

Огромная просьба к разработчикам, если это не очень сложно, сделайте пожалуйста количество проходов ну хотя бы  2^LongInt (2 в степени).


Serj_Che 2010.12.07 00:16 #
vyv:
А мне кто-нибудь ответит?

Здесь говорили об этом. https://www.mql5.com/ru/forum/1997/page6/#comment_31644

Может лучше туда вопрос - предложение перенести.

О, так оказывается эта доработка нужна многим.  Может все таки попробуете сделать??

Ренат Фатхуллин:

"Если мы приходим к мнению, что продукт можно качественно улучшить, мы это делаем. И неважно, придется ли для этого переписать все с нуля или нет. Это нам не страшно!

Оборачиваясь назад, я могу сказать, что всю нашу работу отличает постоянное стремление к улучшению продуктов, стремление к оптимизации. Именно это слово мы и вынесли в наш слоган - Optimize and Lead!"

 

Что это за ошибки? 

 7 leaked strings left
 Abnormal termination

 
dentraf:

Что это за ошибки? 

 7 leaked strings left
 Abnormal termination

Программа завершилась досрочно, при этом выполняющая система установила, что память занимаемая 7 строками не была освобождена (это следствие досрочного завершения).
  
long varLong = 124;
Print(varLong);

- Выводит пустую строку.

long varLong = 124;
Print((int)varLong);
- Выводит число.

Исправьте пожалуйста.
Предполагаю что есть еще проблемы с long, но пока не могу найти какие, у меня один индюк выдает ошибку записи в память...

 
Vigor:
Хорошо. Это - фича. Но такая, про которую лучше знать.

Если, к примеру, пользователь вводит значения периода для MA из интерфейса, создавая хендлы для индикаторов и используя значения буферов индикаторов, то, создав, пускай случайно (у меня к примеру стоят в этой форме дефолтные настройки) 2 индикатора с одинаковыми характеристиками (их хендлы кладутся в объектную обертку), он получает, вследствии этой фичи для второго индикатора номер хэндла первого.

Следующие возможные цепочки событий.

Ситуация 1. Он удаляет первый индикатор(и программа делает IndicatorRelease) следствие - второй автоматически не работает - ошибка копирования буферов.

Ситуация 2. Он удаляет второй индикатор(и программа делает IndicatorRelease), хендл счетчик уменьшается. Первый при этом прекрасно себя чувствует. Создает третий индикатор с другим периодом. Ему отдается хендл счетчик+1 т.е. номер хендла только что удаленного индикатора. В итоге, самое ужасное, третий индикатор, с другим периодом, успешно созданный, отдает в буфер значения первого, по прежнему, неудаленного индикатора.

Фича склейки номеров хендлов, приводит к неоднозначным ситуациям при удалении одного из двух склеенных и последующем создании новых хендлов.

Спасибо, будем думать.

 
mrProF:

- Выводит пустую строку.

- Выводит число.

Исправьте пожалуйста.
Предполагаю что есть еще проблемы с long, но пока не могу найти какие, у меня один индюк выдает ошибку записи в память...

Спасибо. Будет исправлено.
 

Билд 362 - перестало работать перетаскивание вкладки окна:

Появляется значок запрета D&D. Может что не так делаю?

 

Бывает, что из-за важных ошибок в билде (на этот раз в функциях доступа к таймсериям, в частности) разработка эксперта останавливается. Надо бы реализовать откат на предыдущую версию (до выхода исправления). Хотя бы в ручном режиме, а проще - если будет храниться бэкап предыдущего билда.

Этот вопрос уже поднимался и его продинамили, но ИМХО это важно, да и не очень сложно.

 
Dali:

Бывает, что из-за важных ошибок в билде (на этот раз в функциях доступа к таймсериям, в частности) разработка эксперта останавливается. Надо бы реализовать откат на предыдущую версию (до выхода исправления). Хотя бы в ручном режиме, а проще - если будет храниться бэкап предыдущего билда.

Этот вопрос уже поднимался и его продинамили, но ИМХО это важно, да и не очень сложно.


Полностью поддерживаю

 
Dali:

Бывает, что из-за важных ошибок в билде (на этот раз в функциях доступа к таймсериям, в частности) разработка эксперта останавливается. Надо бы реализовать откат на предыдущую версию (до выхода исправления). Хотя бы в ручном режиме, а проще - если будет храниться бэкап предыдущего билда.

Этот вопрос уже поднимался и его продинамили, но ИМХО это важно, да и не очень сложно.


согласен, но при этом нужно как-то отключить автоматическое обновление, чтоб терминал постоянно не обновлялся
