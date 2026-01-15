Ошибки, баги, вопросы - страница 2020

Новый комментарий
 
Kirill Belousov:

Функция OrderCalcMargin не учитывает при расчетах маржи цену открытия

Это Баг или так и должно быть?

Баг, конечно. Пишите в СД.

Print("price_1= ",price_1," margin_1= ",NormalizeDouble(margin_1,8)," ",TOSTRING(OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1)));

Эта строка работает, как надо, но мне пришлось проверить, т.к. приходится гадать порядок выполнения. Обсуждение этого момента здесь.

 
fxsaber:

Баг, конечно. Пишите в СД.

Эта строка работает, как надо, но мне пришлось проверить, т.к. приходится гадать порядок выполнения. Обсуждение этого момента здесь.

Порядок расчета выражений в Print() справа налево. Вроде как... Пока... Тоже проверял предварительно :)


Трудно быть уверенным, когда в справке MQL4/5 прямое противоречие:

Справочник MQL5Основы языкаФункцииПередача параметров 

Примечание

Необходимо помнить, что параметры передаются в функцию задом наперед, то есть сначала вычисляется и передается самый последний параметр, затем предпоследний и так далее. Последним по очереди вычисляется и передается параметр, стоящий первым после открывающей скобки.


Справочник MQL5Основы языкаОперации и выраженияДругие операции 

Вызов функции с аргументами x1, x2,..., xn

Каждый аргумент может представлять собой константу, переменную или выражение соответствующего типа. Передаваемые аргументы разделяются запятыми и должны находиться внутри круглых скобок, открывающая круглая скобка должна следовать за именем вызываемой функции.

Значением выражения является значение, возвращаемое функцией. Если тип возвращаемого значения функции есть void, то вызов такой функции нельзя помещать справа в операции присвоения. Обратите внимание, что порядок выполнения выражений x1,..., xn гарантируется.


Пока ориентируюсь на передачу параметров в обратном порядке.

 
Kirill Belousov:

В соседней ветке https://www.mql5.com/ru/forum/216697/page3 поднялся вопрос про OrderCalcMargin


Тест: проверим 2 различных варианта расчета залога с подстановкой различных цен открытия.

Вот ЛОГ

Функция OrderCalcMargin не учитывает при расчетах маржи цену открытия

Похоже это связано с курсом котируемой валюты, который для момента и цены открытия должен быть пересчитан.

Если котируемая валюта USD (валюта счета тоже USD), то расчетная маржа меняется в зависимости от цены открытия.

Лог для GBPUSD

Это Баг или так и должно быть?

Наверное так должно быть, потому что в расчёте, в частности AUDJPY участвуют AUDUSD и USDJPY котировки которых неизменны в момент расчёта.

А вот эта мысль толкает меня на проверку... На счёте MetaQuotes-Demo в обзоре рынка GBPUSD присутствует, а на счёте робо нет...

 
Alexey Viktorov:

Наверное так должно быть, потому что в расчёте, в частности AUDJPY участвуют AUDUSD и USDJPY котировки которых неизменны в момент расчёта.

А вот эта мысль толкает меня на проверку... На счёте MetaQuotes-Demo в обзоре рынка GBPUSD присутствует, а на счёте робо нет...

Как раз хотел Вам сказать - что там баг.

Я уже воспроизвел Вашу ситуацию с Margin=0 при подсчете OrderCalcMargin

Просто еще не опубликовал.

 
Alexey Viktorov:

На счёте MetaQuotes-Demo в обзоре рынка GBPUSD присутствует, а на счёте робо нет...

Скорее всего присутствует в Обзоре рынка (не путаю с общим списком символов), но не показывается.

 
Alexey Viktorov:

Наверное так должно быть, потому что в расчёте, в частности AUDJPY участвуют AUDUSD и USDJPY котировки которых неизменны в момент расчёта.

А вот эта мысль толкает меня на проверку... На счёте MetaQuotes-Demo в обзоре рынка GBPUSD присутствует, а на счёте робо нет...

Вот тест:

#define TOSTRING(A) #A+" = "+(string)(A)
void OnStart()
  {
   double margin_1=999,price_1;

   Print(TOSTRING(price_1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)));
   Print("price_1= ",price_1," margin_1= ",NormalizeDouble(margin_1,8)," ",TOSTRING(OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1)));
   Print("price_1= ",price_1," margin_1= ",NormalizeDouble(margin_1,8)," ",TOSTRING(MyOrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1)));
   Print(TOSTRING(price_1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)));
   Print("price_1= ",price_1," margin_1= ",NormalizeDouble(margin_1,8)," ",TOSTRING(OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1)));
   Print("price_1= ",price_1," margin_1= ",NormalizeDouble(margin_1,8)," ",TOSTRING(MyOrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1)));
   Print(TOSTRING(price_1=10.0));
   Print("price_1= ",price_1," margin_1= ",NormalizeDouble(margin_1,8)," ",TOSTRING(OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1)));
   Print("price_1= ",price_1," margin_1= ",NormalizeDouble(margin_1,8)," ",TOSTRING(MyOrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1)));
   Print(TOSTRING(price_1=1.0));
   Print("price_1= ",price_1," margin_1= ",NormalizeDouble(margin_1,8)," ",TOSTRING(OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1)));
   Print("price_1= ",price_1," margin_1= ",NormalizeDouble(margin_1,8)," ",TOSTRING(MyOrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1)));
//выведем признак выбранности мажоров
   Print(TOSTRING(SymbolInfoInteger("GBPUSD",SYMBOL_SELECT)));
   Print(TOSTRING(SymbolInfoInteger("USDJPY",SYMBOL_SELECT)));
   Print(TOSTRING(SymbolInfoInteger("USDCAD",SYMBOL_SELECT)));
   Print(TOSTRING(SymbolInfoInteger("AUDUSD",SYMBOL_SELECT)));
   Print(TOSTRING(SymbolInfoInteger("NZDUSD",SYMBOL_SELECT)));
   Print(TOSTRING(SymbolInfoInteger("USDCHF",SYMBOL_SELECT)));
   Print(TOSTRING(SymbolInfoInteger("EURUSD",SYMBOL_SELECT)));
   for(int i=SymbolsTotal(false)-1;i>=0;i--)
     {
       //проверим для каждого символа брокера ситуацию, когда OrderCalcMargin()==true, а маржа=0
       if(OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,SymbolName(i,false),0.1,SymbolInfoDouble(SymbolName(i,false),SYMBOL_ASK),margin_1)==true && margin_1==0)
        {
         Print(TOSTRING(SymbolName(i,false))," ",TOSTRING(margin_1)," ");
        }
     }
  }

// Альтернатива OrderCalcMargin
bool MyOrderCalcMargin(const ENUM_ORDER_TYPE action,const string symbol,const double volume,const double price,double &margin)
  {
   double MarginInit,MarginMain;

   const bool Res=SymbolInfoMarginRate(symbol,action,MarginInit,MarginMain);

   margin=Res ? MarginInit*price*volume*SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)/
          (SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0;

   return(Res);
  }

1. Выберем в MarketWatch кроссы, а все с USD скроем

2.Добавим символ DSHBTC и откроем его график.

3. Закроем терминал

4. Откроем терминал

5. Запустим тест на DSHBTC

Вот ЛОГ:

JM      0       09:26:05.485    test (DSHBTC,H1)        price_1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK) = 0.07183
QK      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        price_1= 0.07183 margin_1= 0.0 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
KO      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        price_1= 0.07183 margin_1= 0.0 MyOrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
QN      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        price_1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID) = 0.07079000000000001
NJ      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        price_1= 0.07079000000000001 margin_1= 0.0 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
HO      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        price_1= 0.07079000000000001 margin_1= 0.0 MyOrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
LL      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        price_1=10.0 = 10.0
EE      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        price_1= 10.0 margin_1= 0.0 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
QF      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        price_1= 10.0 margin_1= 0.0 MyOrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
HD      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        price_1=1.0 = 1.0
EN      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        price_1= 1.0 margin_1= 0.0 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
OM      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        price_1= 1.0 margin_1= 0.0 MyOrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
EN      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        SymbolInfoInteger(GBPUSD,SYMBOL_SELECT) = 0
GI      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        SymbolInfoInteger(USDJPY,SYMBOL_SELECT) = 0
DS      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        SymbolInfoInteger(USDCAD,SYMBOL_SELECT) = 0
JL      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        SymbolInfoInteger(AUDUSD,SYMBOL_SELECT) = 0
JF      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        SymbolInfoInteger(NZDUSD,SYMBOL_SELECT) = 0
MQ      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        SymbolInfoInteger(USDCHF,SYMBOL_SELECT) = 0
HK      0       09:26:05.487    test (DSHBTC,H1)        SymbolInfoInteger(EURUSD,SYMBOL_SELECT) = 0
LH      0       09:26:05.488    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = DSHBTC margin_1 = 0.0 
RS      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = NZDJPY margin_1 = 0.0 
FE      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = NZDCHF margin_1 = 0.0 
QO      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = NZDCAD margin_1 = 0.0 
RP      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = GBPNZD margin_1 = 0.0 
JD      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = GBPCAD margin_1 = 0.0 
CN      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = GBPJPY margin_1 = 0.0 
KP      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = GBPCHF margin_1 = 0.0 
JK      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = GBPAUD margin_1 = 0.0 
QL      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = EURNZD margin_1 = 0.0 
RG      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = EURJPY margin_1 = 0.0 
RH      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = EURGBP margin_1 = 0.0 
HS      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = EURCHF margin_1 = 0.0 
CD      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = EURCAD margin_1 = 0.0 
GO      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = EURAUD margin_1 = 0.0 
QP      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = CHFJPY margin_1 = 0.0 
JJ      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = CADJPY margin_1 = 0.0 
JL      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = CADCHF margin_1 = 0.0 
QF      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = AUDNZD margin_1 = 0.0 
NI      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = AUDJPY margin_1 = 0.0 
JS      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = AUDCHF margin_1 = 0.0 
EF      0       09:26:05.489    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = AUDCAD margin_1 = 0.0

По всем кроссам показывает маржу=0  и МАЖОРЫ ДЛЯ КРОССОВ НЕ ВЫБРАЛИСЬ.

Еще раз накинем скрипт на DSHBTC

ЛОГ

HF      0       09:29:07.268    test (DSHBTC,H1)        price_1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK) = 0.07185999999999999
IQ      0       09:29:07.268    test (DSHBTC,H1)        price_1= 0.07185999999999999 margin_1= 0.0 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
KP      0       09:29:07.268    test (DSHBTC,H1)        price_1= 0.07185999999999999 margin_1= 0.0 MyOrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
DE      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        price_1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID) = 0.07087
OQ      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        price_1= 0.07087 margin_1= 0.0 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
MQ      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        price_1= 0.07087 margin_1= 0.0 MyOrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
QP      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        price_1=10.0 = 10.0
HI      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        price_1= 10.0 margin_1= 0.0 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
LK      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        price_1= 10.0 margin_1= 0.0 MyOrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
MH      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        price_1=1.0 = 1.0
HR      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        price_1= 1.0 margin_1= 0.0 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
NP      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        price_1= 1.0 margin_1= 0.0 MyOrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,0.1,price_1,margin_1) = true
GR      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        SymbolInfoInteger(GBPUSD,SYMBOL_SELECT) = 1
FM      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        SymbolInfoInteger(USDJPY,SYMBOL_SELECT) = 0
JG      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        SymbolInfoInteger(USDCAD,SYMBOL_SELECT) = 1
DP      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        SymbolInfoInteger(AUDUSD,SYMBOL_SELECT) = 1
DJ      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        SymbolInfoInteger(NZDUSD,SYMBOL_SELECT) = 1
OE      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        SymbolInfoInteger(USDCHF,SYMBOL_SELECT) = 1
FO      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        SymbolInfoInteger(EURUSD,SYMBOL_SELECT) = 1
DD      0       09:29:07.269    test (DSHBTC,H1)        SymbolName(i,false) = DSHBTC margin_1 = 0.0

Выбрались мажоры, но кроме USDJPY

Все тесты проводились на MetaQuotes


 
fxsaber:

Скорее всего присутствует в Обзоре рынка (не путаю с общим списком символов), но не показывается.

Мы как-то по-разному говорим об одном


 
Alexey Viktorov:

Мы как-то по-разному говорим об одном

Именно так. В Обзоре рынка не показывается, но он есть.

 
Kirill Belousov:
for(int i=SymbolsTotal(false)-1;i>=0;i--)
Подправьте.
 
fxsaber:
Подправьте.

Done!

P.S. Забыл запас убрать :)

1...201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027...3696
Новый комментарий