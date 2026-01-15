Ошибки, баги, вопросы - страница 2024
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно было посмотреть сохраненный шаблон после глюка. Вроде, Вы его показали на последнем скрине.
Пишите советник, который считывает входные параметры всех запущенных советников и сигналит, когда входные изменились. Тогда можно будет отследить.
я так понимаю, единственный вариант - периодически сохранением шаблонов и их сравнением с эталоном ? (или есть другие варианты для МТ4?)
я показал не шаблон - а сравнение файлов чартов chr в профиле.
Файл шаблона как изменится сам? - его же сохранить надо или тоже думаете измениться мог?
Заметил, что на впс от метаквотс советник работает совершенно не так как на обычном компе. Т.е. Поток котировок совсем слабый. Работает ли кто с впс от метаквотс?
я лично не работал с впс метаквот - но вот есть брокеры которые занимаются филтрацией тиков (котировок) ...
там новый тик можно ждать часами и между барами могут быть дыры в десятки пунктов, то есть конкретными скачками ...
может метаквот так же делает ... это предположение ...
я так понимаю, единственный вариант - периодически сохранением шаблонов и их сравнением с эталоном ? (или есть другие варианты для МТ4?)
Сохранять новый шаблон и выцеплять оттуда входные параметры.
Для MT5 можете посмотреть ExpertsReopen.mq5 здесь. Думаю, с минимальными изменениями будет работать и на MT4.
В справке редактора нет описания перечисления ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE
Есть же https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_order_gtc_mode
Есть же https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_order_gtc_mode
Рашид, я ж написал - а справке редактора. В онлайн-справке есть. Там и нашёл, и Славе об этом сказал выше.
Может справка не обновилась?
Может справка не обновилась?
Как убрать стрелки с графика визуализации тестирования? Запускаю тестирование, а там до сих пор стрелки и линии от входов с прошлого теста.
Знает кто-нибудь пример системной функции, где порядок вычисления аргументов не от последнего к первому? (Мql4 или Мql5)