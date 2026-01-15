Ошибки, баги, вопросы - страница 2024

Заметил,  что на впс от метаквотс советник работает совершенно не так как на обычном компе. Т.е. Поток котировок совсем слабый. Работает ли кто с впс от метаквотс? 
 
fxsaber:

Интересно было посмотреть сохраненный шаблон после глюка. Вроде, Вы его показали на последнем скрине.

Пишите советник, который считывает входные параметры всех запущенных советников и сигналит, когда входные изменились. Тогда можно будет отследить.

я так понимаю, единственный вариант - периодически сохранением шаблонов и их сравнением  с эталоном ? (или есть другие варианты для МТ4?)

я показал не шаблон - а сравнение файлов чартов chr в профиле.


Файл шаблона как изменится сам? - его же сохранить надо или тоже думаете измениться мог?

 
Vladislav Andruschenko:
Заметил,  что на впс от метаквотс советник работает совершенно не так как на обычном компе. Т.е. Поток котировок совсем слабый. Работает ли кто с впс от метаквотс? 

я лично не работал с впс метаквот - но вот есть брокеры которые занимаются филтрацией тиков (котировок) ...

там новый тик можно ждать часами и между барами могут быть дыры в десятки пунктов, то есть конкретными скачками ...

может метаквот так же делает ... это предположение ... 

 
Kirill Belousov:

я так понимаю, единственный вариант - периодически сохранением шаблонов и их сравнением  с эталоном ? (или есть другие варианты для МТ4?)

Сохранять новый шаблон и выцеплять оттуда входные параметры.

Для MT5 можете посмотреть ExpertsReopen.mq5 здесь. Думаю, с минимальными изменениями будет работать и на MT4.

Artyom Trishkin:

В справке редактора нет описания перечисления ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Есть же https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_order_gtc_mode


Rashid Umarov:

Есть же https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_order_gtc_mode


Рашид, я ж написал - в справке редактора. В онлайн-справке есть. Там и нашёл, и Славе об этом сказал выше.
 
Artyom Trishkin:
Рашид, я ж написал - а справке редактора. В онлайн-справке есть. Там и нашёл, и Славе об этом сказал выше.

Может справка не обновилась?


 
Alexey Viktorov:

Может справка не обновилась?


Может... У меня нету. Но пока не могу глянуть ещё раз - с мобилы.
 

Как убрать стрелки с графика визуализации тестирования? Запускаю тестирование, а там до сих пор стрелки и линии от входов с прошлого теста.

 

Знает кто-нибудь пример системной функции, где порядок вычисления аргументов не от последнего к первому? (Мql4 или Мql5)

