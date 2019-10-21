[РЕШЕНО]OrderCalcMargin и проблема с ним связанная. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Потому, что Alert из другого места. А в функцию точно поступает или ORDER_TYPE_BUY или ORDER_TYPE_SELL
И в настройках всё одно и то-же. Даже магики одинаковые.
Если Alert из другого места, то зачем Вы его в распечатку вставляете?
Алексей, приведите полный код функции проверки, а то гаданием занимаемся.
P.S. Магики на картинках НЕ ОДИНАКОВЫЕ :)
Алексей, приведите полный код функции проверки, а то гаданием занимаемся.
Там смотреть-то нечего
К следующему понедельнику заготовлен такой вариант
И, я извиняюсь, удалил одну строку распечатки
Без кода обязательно вызвала-бы вопрос "что такое 1". А это то, что с первой попытки получили мржу 0 и вывалились из цикла.
Если Alert из другого места, то зачем Вы его в распечатку вставляете?
Алексей, приведите полный код функции проверки, а то гаданием занимаемся.
P.S. Магики на картинках НЕ ОДИНАКОВЫЕ :)
Ааа. Такие глаза плохо видят.
Вместо OrderSend делайте (OrderCheck && OrderSend). Такое решение всегда пройдет Маркет.
Вместо OrderSend делайте (OrderCheck && OrderSend). Такое решение всегда пройдет Маркет.
Цель ветки не пройти маркет, а понять или хотя-бы попытаться понять причину такого поведения функции.
Цель ветки не пройти маркет, а понять или хотя-бы попытаться понять причину такого поведения функции.
Вместе с сабжем вызывайте OrderCheck, затем делайте распечатку Request и Check структур, а так же показания этой функции
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2017.02.27 18:40
bool MyOrderCalcMargin( const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, const double volume, const double price, double &margin )
{
double MarginInit, MarginMain;
const bool Res = SymbolInfoMarginRate(symbol, action, MarginInit, MarginMain);
margin = Res ? MarginInit * price * volume * SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) /
(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0;
return(Res);
}
Вместе с сабжем вызывайте OrderCheck, затем делайте распечатку Request и Check структур, а так же показания этой функции
Спасибо. Честное слово не хочу показаться невежей, но
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
OrderCalcMargin и проблема с ним связанная.
Alexey Viktorov, 2017.10.04 16:43
Цель ветки не пройти маркет, а понять или хотя-бы попытаться понять причину такого поведения функции.
Спасибо. Честное слово не хочу показаться невежей, но
Так это был рецепт, чтобы разобраться и достичь цели ветки.
Вы настолько мало выводите в логи, что по ним можно только гадать. Предложил вывести в лог несколько больше информации. Какую - выше написано.
Цель ветки не пройти маркет, а понять или хотя-бы попытаться понять причину такого поведения функции.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Kirill Belousov, 2017.10.05 02:40
В соседней ветке https://www.mql5.com/ru/forum/216697/page3 поднялся вопрос про OrderCalcMargin
Тест: проверим 2 различных варианта расчета залога с подстановкой различных цен открытия.
Вот ЛОГ
Функция OrderCalcMargin не учитывает при расчетах маржи цену открытия
Похоже это связано с курсом котируемой валюты, который для момента и цены открытия должен быть пересчитан.
Если котируемая валюта USD (валюта счета тоже USD), то расчетная маржа меняется в зависимости от цены открытия.
Лог для GBPUSD
Это Баг или так и должно быть?
Да, уже прочёл
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Alexey Viktorov, 2017.10.05 07:01
Наверное так должно быть, потому что в расчёте, в частности AUDJPY участвуют AUDUSD и USDJPY котировки которых неизменны в момент расчёта.
А вот эта мысль толкает меня на проверку... На счёте MetaQuotes-Demo в обзоре рынка GBPUSD присутствует, а на счёте робо нет...
Сейчас отменю приготовленное исправление
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
OrderCalcMargin и проблема с ним связанная.
Alexey Viktorov, 2017.10.04 16:37
К следующему понедельнику заготовлен такой вариант