Ошибки, баги, вопросы - страница 1007

День добрый сообществу!

Можно ли как-то скрыть значение индикатора в левом верхнем его углу? В мультивалютнике у меня мигает при работе, немного неудобно.

Спасибо! 

 
И может кто знает) Как попроще убрать значения индикатора до определенного времени?
 
Тут алгоритмически решить можно, заполняйте буфер предопределенным значением до этого времени, а на это значение поставьте флаг "не отображать"

Чуть повыше это есть как раз в коде

 lEnd=TimeCurrent();
   lStart=(TimeCurrent()/86400)*86400+3600;

 Сначала нули, в промежутке между lEnd, lStart - расчет индикатора. Нули не отображаем. Вроде несложно.

Спасибо! 

Чуть повыше это есть как раз в коде

 Сначала нули, в промежутке между lEnd, lStart - расчет индикатора. Нули не отображаем. Вроде несложно.

Спасибо! 

Алгоритмически не хочется очень много данных, хочется покороче, нули это тоже значения. Как нули не отображаем? А если значение будет 0 в другом месте.

 
Задайте таки :) такие значения, которые точно не попадают в диапазон вашего индюка. В моем примере 180 больше максимального значения в 160, поэтому 

     PlotIndexSetDouble(i,PLOT_EMPTY_VALUE,180);

 будет дырка

 
 будет дырка

Меня интересует, чтобы индикатор не отображался ранее какого-то времени, а это что-то другое.
 
Т.е. правильно ли я понимаю, что скажем, до 16:00, индикатора нет на экране, а после 16:00 он появился полностью?
 

Господа разработчики, а почему стиль STYLE_DOT (любой с точками) вместо точек рисует черточки (в 2-3 примерно точки длиной)?

Разделители периодов тоже, видимо, точками должны выглядеть, судя по длине

(многоточия для сравнения).

И пожелание: хотелось бы стиль точки с большими, с ~бар, пробелами.

Просто по дате, чтоб до даты определенной был EMPTY_VALUE)
Дату с текущим TimeLocal сравнивать, не? и флаг.
