День добрый сообществу!
Можно ли как-то скрыть значение индикатора в левом верхнем его углу? В мультивалютнике у меня мигает при работе, немного неудобно.
Спасибо!
И может кто знает) Как попроще убрать значения индикатора до определенного времени?
Тут алгоритмически решить можно, заполняйте буфер предопределенным значением до этого времени, а на это значение поставьте флаг "не отображать"
Чуть повыше это есть как раз в коде
Сначала нули, в промежутке между lEnd, lStart - расчет индикатора. Нули не отображаем. Вроде несложно.
Спасибо!
Спасибо!
Алгоритмически не хочется очень много данных, хочется покороче, нули это тоже значения. Как нули не отображаем? А если значение будет 0 в другом месте.
Алгоритмически не хочется очень много данных, хочется покороче, нули это тоже значения. Как нули не отображаем? А если значение будет 0 в другом месте.
Задайте таки :) такие значения, которые точно не попадают в диапазон вашего индюка. В моем примере 180 больше максимального значения в 160, поэтому
будет дырка
Меня интересует, чтобы индикатор не отображался ранее какого-то времени, а это что-то другое.
Господа разработчики, а почему стиль STYLE_DOT (любой с точками) вместо точек рисует черточки (в 2-3 примерно точки длиной)?
Разделители периодов тоже, видимо, точками должны выглядеть, судя по длине
(многоточия для сравнения).
И пожелание: хотелось бы стиль точки с большими, с ~бар, пробелами.
Т.е. правильно ли я понимаю, что скажем, до 16:00, индикатора нет на экране, а после 16:00 он появился полностью?
Просто по дате, чтоб до даты определенной был EMPTY_VALUE)