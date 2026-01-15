Ошибки, баги, вопросы - страница 2026
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я только вчера случайно столкнулся с этим и был удивлен как в сочетании с
несколько десятков строк кода буквально превратились в одну-две (!)
Раньше так нельзя было
Имелась ввиду компиляция на С++
Приветствую
МТ5 - ,купленные ,бесплатные ,продукты с маркета ,не присоединяются к графику ? .Винда 10
Запустил на ночь оптимизацию, оставил всё включенным. Прихожу с утра, а тут и конь не валялся, ни одного теста. Что с этим делать?
upd. Позакрывал браузеры и заработало. Видимо не хватало памяти. Но хоть бы в лог что ли писало...
После смены разрешения на мониторе через АМД (Виртуальное сверх высокое разрешение) слетели все счета из мт 4. Не хорошо.
Кто может разъяснить?
Значения в заголовках FXT файлов (МТ4) должны учитываться/использоваться в процессе тестирования или оптимизации?
Собирается ли двигаться развитие сайта в сторону возможностей внести в Избранное Сигналы, Блоги, Маркет и т.д.?
Кто может разъяснить?
Значения в заголовках FXT файлов (МТ4) должны учитываться/использоваться в процессе тестирования или оптимизации?
Операционка Win7 Максимальная SP1 64-битная
i7-6700T (4 полноценных ядра, 8 потоков)
Память 16Гб
256Гб М.2 ssd модуль.
ПЛЮС множество копий терминала МТ4 build 1090, установленных в разные папочки. В списке задач отображается как 32х битный (*32).
Не могу запустить более 32 терминалов как ни пробовал (и в режиме portable и обычным способом). При этом загрузка памяти показывает, что свободно ещё 11,5Гб, и загрузка процессора всего несколько процентов. То есть дело не в отсутствии памяти, или ресурсов процессора.
Как решить проблему? Нужно запустить более 32 терминалов, например 40. Что делать?