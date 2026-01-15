Ошибки, баги, вопросы - страница 2026

Новый комментарий
 
A100:

Я только вчера случайно столкнулся с этим и был удивлен как в сочетании с

несколько десятков строк кода буквально превратились в одну-две (!)

Раньше так нельзя было
 
Комбинатор:
Раньше так нельзя было
Имелась ввиду компиляция на С++ (там то такое всегда было возможно - компилятор 2000 года). А если тогда там возможны были такие чудеса - то  почему сейчас MQL должен быть хуже?!
 
A100:
Имелась ввиду компиляция на С++
А, ок.
 

Приветствую 

МТ5  - ,купленные ,бесплатные ,продукты с маркета ,не присоединяются к графику  ? .Винда 10

 

Запустил на ночь оптимизацию, оставил всё включенным. Прихожу с утра, а тут и конь не валялся, ни одного теста. Что с этим делать?

upd. Позакрывал браузеры и заработало. Видимо не хватало памяти. Но хоть бы в лог что ли писало...

 

После смены разрешения на мониторе через АМД (Виртуальное сверх высокое разрешение) слетели все счета из мт 4. Не хорошо.

 

Кто может разъяснить?

Значения в заголовках FXT файлов (МТ4) должны учитываться/использоваться в процессе тестирования или оптимизации?


 

Собирается ли двигаться развитие сайта в сторону возможностей внести в Избранное Сигналы, Блоги, Маркет и т.д.?

 
Kirill Belousov:

Кто может разъяснить?

Значения в заголовках FXT файлов (МТ4) должны учитываться/использоваться в процессе тестирования или оптимизации?

Насколько я помню, перед каждым тестированием FXT-файл перезаписывается заново. Поэтому свой файл можно подсунуть только через перехват обращения к файлу.  По крайней мере раньше так было, не знаю как сейчас 
 

Операционка Win7 Максимальная SP1 64-битная

i7-6700T (4 полноценных ядра, 8 потоков)

Память 16Гб

256Гб М.2 ssd модуль.

ПЛЮС множество копий терминала МТ4 build 1090, установленных в разные папочки. В списке задач отображается как 32х битный (*32).

Не могу запустить более 32 терминалов как ни пробовал (и в режиме portable и обычным способом). При этом загрузка памяти показывает, что  свободно ещё 11,5Гб, и загрузка процессора всего несколько процентов. То есть дело не в отсутствии памяти, или ресурсов процессора.

Как решить проблему? Нужно запустить более 32 терминалов, например 40. Что делать?

1...201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033...3696
Новый комментарий