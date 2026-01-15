Ошибки, баги, вопросы - страница 2023
имеете ввиду, что функция должна проверяться на override по типу входящего аргумента без учета const при ее объявлении?
или надо добавить в шаблон системной функции ArrayMinimum вариант с const?
https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayminimum
warning понятно откуда - проморгали и допустили текстовый массив до операций, предназначенных для численных значений
Не проморгал, т.к. написал соответствующую ArrayMinimum. Но она допущена и не вызвается по своим причинам. Поэтому такой аргумент
Везде, где красные, должны быть желтые сообщения компилятора. Красные еще умудряются быть разными.
"проморгали" - не в Ваш огород :)
Я вижу это так: Разработчики застолбили имена функций для операций с любыми массивами системными функциями, но реализовали пока только работу с числовыми массивами.
Но вот "заглушки" поставили не на все случаи и получается сообщения пользователю выдаются "не в тему".
Вот это надо исправить - согласен на все 100%.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией (MT4):
Советник работает на многих графиках (установлен на основании одного шаблона). Сохранено все в профиль. Оставлено на круглосуточную работу на VPS.
Вдруг на некоторых из графиков обнаруживается при открытии окна настроек, что все строковые переменные содержат пустые значения. (В том числе фэйковые - только для обозначения раздела настроек наподобие "---ТУТ ФИЛЬТР---")
Терминалы были разные и советники от разных авторов из Маркета.
Сам терминалы не перезагружал. Настройки преднамеренно не менял.
Здравствуйте, помогите пожалуйста с советником. Начинаю тестировать, выдает ошибку array out of range in EA.mq4' (149,49). Как я понял ошибка в этой строчке for (int li_8 = li_4; li_8 > 0; li_8--) aia_0[li_8] = aia_0[li_8 - 1]; Если эту часть кода в советнике удалить, то тестер запускается, но советник сделки не открывает. Подскажите пожалуйста, что в этом коде нужно изменить, чтобы все заработало.
Вы работаете с декомпилом? А стоит? Здесь - на этом ресурсе - строгий запрет на любые работы и обсуждения ворованного кода.
Надо было шаблон сохранить, когда столкнулись.
Не понял.
Я просто ставлю советник на график. Выставляю нужные настройки и сохраняю в виде шаблона.
То есть я имею ввиду, что на всех графиках были идентичные настройки. У некоторых потом в настройках обнулились строковые переменные.
Обнаружил это случайно - перестали появляться комментарии к сделкам
В СД заявку писал еще в апреле. Но они ситуацию воспроизвести у себя не смогли, как я сегодня узнал после запроса.
Я с тех пор перестал быть уверен в надежности строковых параметров в extern.
Вот как сразу после применения шаблона:
Вот как после срабатывания глюка
Вот сравнение в программе чартов с глюкнувшим экспертом и графика, на котором не было глюка (оба были открыты одним шаблоном)
Интересно было посмотреть сохраненный шаблон после глюка. Вроде, Вы его показали на последнем скрине.
Пишите советник, который считывает входные параметры всех запущенных советников и сигналит, когда входные изменились. Тогда можно будет отследить.