Ошибки, баги, вопросы - страница 2015
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просьба к разработчикам:
Сделайте, пожалуйста, возможность отображать ярлыки чартов в терминалах и открытых файлов в MetaEditor не только в одну, а и в несколько строк.
ОЧЕНЬ неудобно при работе с большим количеством графиков - туда сюда проматывать, а пересортировать - целая эпопея.
В две строки будет не совсем хорошо, а вот прокрутку в одну ширину - отлично, кликнул один раз, и прокрутило на следующую ширину, а не по одному символу, как сейчас.
В две строки будет не совсем хорошо, а вот прокрутку в одну ширину - отлично, кликнул один раз, и прокрутило на следующую ширину, а не по одному символу, как сейчас.
В FireFox есть дополнение Tab Mix Plus. Там есть много вариантов работы со вкладками - очень удобно.
Настройки отображения можно сделать хотя бы такие (если брать минимум и без цветов)
Прокрутка соответственно будет двигать по строчке вверх-вниз.
Вот наоткрывал кучу вкладок и сделал скрин
В FireFox есть дополнение Tab Mix Plus. Там есть много вариантов работы со вкладками - очень удобно.
Настройки отображения можно сделать хотя бы такие (если брать минимум и без цветов)
Прокрутка соответственно будет двигать по строчке вверх-вниз.
Вот наоткрывал кучу вкладок и сделал скрин http://prntscr.com/grmh13
Вот вы просите себе удобства, а сделать другим удобно просматривать собственные картинки у вас нет желания. Есть стандартная возможность вставить изображение в своё сообщение. Просто глаза поднимите на меню нового сообщения и сделайте людям удобно, а не через сторонние сервисы.
Вот вы просите себе удобства, а сделать другим удобно просматривать собственные картинки у вас нет желания. Есть стандартная возможность вставить изображение в своё сообщение. Просто глаза поднимите на меню нового сообщения и сделайте людям удобно, а не через сторонние сервисы.
Про стандартную возможность знаю - предыдущий пост так и сделал.
Были сомнения как будет смотреться такая картинка. Вот и вставил временно скрин. Еле успел, как уже замечание по оформлению :(
Теперь переделал на вставленную картинку.
Про стандартную возможность знаю - предыдущий пост так и сделал.
Были сомнения как будет смотреться такая картинка. Вот и вставил временно скрин. Еле успел, как уже замечание по оформлению :(
Теперь переделал на вставленную картинку.
Спасибо. Так гораздо лучше ;)
CopyBuffer или хэндлы индикаторов работаю неверно.
Этот индикатор выдает на выходе inf-значения. Баг.
CopyBuffer или хэндлы индикаторов работаю неверно.
Этот индикатор выдает на выходе inf-значения. Баг.
В OnInit не нужно инициализацию перенести, так сказать по классике? А проверять CopyBuffer тоже не надо? Ведь пока индюк (по хэндлу) не построился, копироваться ничего не будет.
В OnInit не нужно инициализацию перенести, так сказать по классике?
Не нужно.
А проверять CopyBuffer тоже не надо? Ведь пока индюк (по хэндлу) не построился, копироваться ничего не будет.
CopyBuffer или хэндлы индикаторов работаю неверно.
Этот индикатор выдает на выходе inf-значения. Баг.
INF - потому что у данного конкретного индикатора есть EMPTY_VALUE = DBL_MAX. Не будет пустых значений в индикаторном буфере - не будет и INF
INF - потому что у данного конкретного индикатора есть EMPTY_VALUE = DBL_MAX. Не будет пустых значений в индикаторном буфере - не будет и INF
Там весь CopyBuffer INF.