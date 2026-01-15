Ошибки, баги, вопросы - страница 2015

Kirill Belousov:

Просьба к разработчикам:

Сделайте, пожалуйста, возможность отображать ярлыки чартов в терминалах и открытых файлов в MetaEditor не только в одну, а и в несколько строк.

ОЧЕНЬ неудобно при работе с большим количеством графиков - туда сюда проматывать, а пересортировать - целая эпопея.

В две строки будет не совсем хорошо, а вот прокрутку в одну ширину - отлично, кликнул один раз, и прокрутило на следующую ширину, а не по одному символу, как сейчас.

 
Vitaly Muzichenko:

Прокрутка на всю ширину сделает невозможным перетаскивание для сортировки.


В FireFox есть дополнение Tab Mix Plus. Там есть много вариантов работы со вкладками - очень удобно.

Настройки отображения можно сделать хотя бы такие (если брать минимум и без цветов)

CheckBox - отображать вкладки в несколько строк

TextEdit - Макс кол-во строк

Прокрутка соответственно будет двигать по строчке вверх-вниз.

Вот наоткрывал кучу вкладок и сделал скрин 


 
Kirill Belousov:

Вот наоткрывал кучу вкладок и сделал скрин http://prntscr.com/grmh13

Вот вы просите себе удобства, а сделать другим удобно просматривать собственные картинки у вас нет желания. Есть стандартная возможность вставить изображение в своё сообщение. Просто глаза поднимите на меню нового сообщения и сделайте людям удобно, а не через сторонние сервисы.

 
Artyom Trishkin:

Про стандартную возможность знаю - предыдущий пост так и сделал.

Были сомнения как будет смотреться такая картинка. Вот и вставил временно скрин. Еле успел, как уже замечание по оформлению :(

Теперь переделал на вставленную картинку.

 
Kirill Belousov:

Спасибо. Так гораздо лучше ;)

 

CopyBuffer или хэндлы индикаторов работаю неверно.

// Вычисляем Машку от Машки через хэндл самого себя
#property indicator_separate_window 
#property indicator_buffers 1 
#property indicator_plots   1 

#property indicator_type1   DRAW_LINE 
#property indicator_color1  clrRed 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 

input bool CustomData = false; // true - кастомный режим для iCustom
input int MAPeriod = 1e3;      // Период МАшки

string GetMyName( void )
{
  const int Length = StringLen(TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH) + "\\MQL5\\Indicators\\");
  const string Path = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH);
  
  return(StringSubstr(Path, Length, StringLen(Path) - Length - 4));
}

double Buffer[];
const bool Init = SetIndexBuffer(0, Buffer, INDICATOR_DATA);

const int handleMA = CustomData ? iMA(NULL, PERIOD_CURRENT, 100, 0, MODE_SMA, PRICE_OPEN) // от этой МАшки будет брать другую Машку, но не напрямую, а кастомно
                                : iMA(NULL, PERIOD_CURRENT, MAPeriod, 0, MODE_SMA, iCustom(_Symbol, PERIOD_CURRENT, GetMyName(), true));

int OnCalculate( const int rates_total,      // размер входных таймсерий 
                 const int prev_calculated,  // обработано баров на предыдущем вызове
                 const datetime& time[],     // Time 
                 const double& open[],       // Open 
                 const double& high[],       // High 
                 const double& low[],        // Low 
                 const double& close[],      // Close 
                 const long& tick_volume[],  // Tick Volume 
                 const long& volume[],       // Real Volume 
                 const int& spread[] )       // Spread 
{
  return(prev_calculated + CopyBuffer(handleMA, 0, prev_calculated, rates_total - prev_calculated, Buffer));
}

Этот индикатор выдает на выходе inf-значения. Баг.

 
fxsaber:

CopyBuffer или хэндлы индикаторов работаю неверно.

Этот индикатор выдает на выходе inf-значения. Баг.

В OnInit не нужно инициализацию перенести, так сказать по классике? А проверять CopyBuffer тоже не надо? Ведь пока индюк (по хэндлу) не построился, копироваться ничего не будет.

 
Stanislav Korotky:

В OnInit не нужно инициализацию перенести, так сказать по классике?

Не нужно.

А проверять CopyBuffer тоже не надо? Ведь пока индюк (по хэндлу) не построился, копироваться ничего не будет.

Проверял, там баг 99%.
 
fxsaber:

CopyBuffer или хэндлы индикаторов работаю неверно.

Этот индикатор выдает на выходе inf-значения. Баг.

INF - потому что у данного конкретного индикатора есть EMPTY_VALUE = DBL_MAX. Не будет пустых значений в индикаторном буфере - не будет и INF

 
A100:

INF - потому что у данного конкретного индикатора есть EMPTY_VALUE = DBL_MAX. Не будет пустых значений в индикаторном буфере - не будет и INF

Там весь CopyBuffer INF.

