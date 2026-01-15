Ошибки, баги, вопросы - страница 2016
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там весь CopyBuffer INF.
При скользящем алгоритме подсчета достаточно вначале всего две цены DBL_MAX чтобы весь буфер стал INF
DBL_MAX + DBL_MAX = INF
и потом INF уже не уйдет из расчетовНужно менять код всех индикаторов, чтобы не учитывать EMPTY_VALUE
При скользящем алгоритме подсчета достаточно вначале всего две цены DBL_MAX чтобы весь буфер стал INF
DBL_MAX + DBL_MAX = INF
и потом INF уже не уйдет из расчетов
Такой вариант вполне вероятен, т.к. значения меньше периода МАшки забиваются как раз DBL_MAX. Тогда баг присутствует в рекурентном алгоритме средней - MODE_SMA.
Так и есть! Внес изменения и заработало
Можно точно утверждать, что в рекурентном алгоритме iMA не учитывается случай, когда на вход подается DBL_MAX. Баг.
@A100, Спасибо!
Зависает MetaEditor при попытке компиляции прилагаемого файла
Если не зависнет сразу - нужно немного подождать или перейти к итоговой строке и посмотреть время компиляции
Почему бы не показывать во всплывающем окошке при наведении мышой номер ордера/сделки? Ещё тыщу лет назад просил об этом, этого так не хватает!
Таких конструкций нужно избегать. Порядок выполнения операндов в C++ не регламентирован, поэтому всё на усмотрение конкретного компилятора. Исключение - операторы && и ||, где операнды всегда выполняются слева направо.
Таких конструкций нужно избегать. Порядок выполнения операндов в C++ не регламентирован, поэтому всё на усмотрение конкретного компилятора. Исключение - операторы && и ||, где операнды всегда выполняются слева направо.
Ну так мы же в MQL!
Ну так мы же в MQL!
В документации нигде не сказано о каком-то конкретном порядке. Поэтому они могут его поменять по собственному усмотрению в любой момент.
Я уже однажды обращался в сервис-деск для прояснения этого вопроса.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с помощью каких функций можно получить список индикаторов, отображаемых на графике и их параметров? Я нашел только функцию. которая возвращает количество индикаторов на графике
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с помощью каких функций можно получить список индикаторов, отображаемых на графике и их параметров? Я нашел только функцию. которая возвращает количество индикаторов на графике
IndicatorParameters (+ IndicatorRelease)
В документации нигде не сказано о каком-то конкретном порядке. Поэтому они могут его поменять по собственному усмотрению в любой момент.
Не заморачиваюсь по этому поводу. Очень многое там не описано
Навскиду
Прецедент был - отказ от кастинга, но там причина была.
Поэтому что-то не использовать лишь потому, что не описано - сомнительное решение.
Думаю, такой код не вызвал бы у программеров сомнений
Однако, это как-то некрасиво. Логично писать MyCopyBuffer, но доходчиво показать в коротком коде, что это нужно для обхода бага - опять же некрасиво. Поэтому использование недокументированного приоритета выполнения операндов - самое то, чтобы показать, что это временное решение.