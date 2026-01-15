Ошибки, баги, вопросы - страница 2037
Попробуйте явно набросить трендовую и проверить "Ctrl" + "B". На Windows 10 x64, по крайней мере, работает.
Да, возможно каким-то образом влияет раскладка клавиатуры (en, ru, ... ).
Все перепробовал, кроме перезагрузки терминала. Win7x64.
Закрыть все графики, открыть один новый и на него набросить объект ...
Никакая фоновая программа не отслеживает нажатие CTRL+B?
Мне вот давно интересно, есть ли толк от выкладывания багов в этой ветке? Ведёте ли вы какую-то статистику по вашим прошлым багам, пофиксены ли они? А то отсутствие какой-либо реакции со стороны разработчиков наводит на мысли, что им нет никакого дела до всего этого. Или вы дублируете в сервис-деск тоже?
В СерисДеск я направляю ссылку на форумное сообщение. Мне так удобнее поскольку на форуме есть возможность последующего редактирования, а вставить с 1-го раза правильный код - не всегда получается. Исправляют во многих случаях; другое дело, что по срокам бывало что обновление с исправлением незначительной ошибки выходило буквально через 2-3 дня, а вот допустим с этой критической ошибкой (не работает то что раньше годами работало и это никак не обойти иначе чем через обновление) - модули до сих пор неработоспособны.
Нет, чистый терминал.
Сделал, все равно не работает.
Перезагрузил - стало работать. Но появился новый баг.
Открыт ME и терминал. Закрываю терминал и в ME жму F4. Открывается терминал, а ME уходит в завис - "Не отвечает". Воспроизводится в 100% случаев.
Пробовал полностью закрывать и ME и терминал. Все равно воспроизводится всегда.
Ошибка при компиляции
При том что синтаксис вызова разный
С шаблонами очень много ошибок. В СД обещали разбирать эту тему, когда выпустят стабильный билд. Прошло много месяцев с тех пор...
Прошу помощи!
Если любой EXE-файл переименовать в terminal.exe, то при попытке его запуска появляется такое сообщение
Стоит его назвать иначе - запускается. Перезагрузка Win7x64 не помогает.
ЗЫ Решил - на ютубе полно видео по проблеме.
Ошибка при выполнении
При том что компиляция - без ошибок
Результат: случайное число
Если исправлять - то есть смысл в кардинальном решении (сразу допустить пробелы и TAB) - чтобы работала следующая форма:
Иногда не хватает такого