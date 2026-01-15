Ошибки, баги, вопросы - страница 2037

Vladimir Karputov:

Попробуйте явно набросить трендовую и проверить "Ctrl" + "B". На Windows 10 x64, по крайней мере, работает. 

Да, возможно каким-то образом влияет раскладка клавиатуры (en, ru, ... ).

Все перепробовал, кроме перезагрузки терминала. Win7x64.

 
fxsaber:

Все перепробовал, кроме перезагрузки терминала. Win7x64.


Закрыть все графики, открыть один новый и на него набросить объект ...

fxsaber:

Все перепробовал, кроме перезагрузки терминала. Win7x64.

Никакая фоновая программа не отслеживает нажатие CTRL+B?

 
Alexey Navoykov:

Мне вот давно интересно, есть ли толк от выкладывания багов в этой ветке?  Ведёте ли вы какую-то статистику по вашим прошлым багам, пофиксены ли они?   А то отсутствие какой-либо реакции со стороны разработчиков наводит на мысли, что им нет никакого дела до всего этого.  Или вы дублируете в сервис-деск тоже?

В СерисДеск я направляю ссылку на форумное сообщение. Мне так удобнее поскольку на форуме есть возможность последующего редактирования, а вставить с 1-го раза правильный код - не всегда получается. Исправляют во многих случаях; другое дело, что по срокам бывало что обновление с исправлением незначительной ошибки выходило буквально через 2-3 дня, а вот допустим с этой критической ошибкой (не работает то что раньше годами работало и это никак не обойти иначе чем через обновление) - модули до сих пор неработоспособны.

 
Alexey Kozitsyn:

Никакая фоновая программа не отслеживает нажатие CTRL+B?

Нет, чистый терминал.

Vladimir Karputov:

Закрыть все графики, открыть один новый и на него набросить объект ...

Сделал, все равно не работает.


Перезагрузил - стало работать. Но появился новый баг.


Открыт ME и терминал. Закрываю терминал и в ME жму F4. Открывается терминал, а ME уходит в завис - "Не отвечает". Воспроизводится в 100% случаев.

Пробовал полностью закрывать и ME и терминал. Все равно воспроизводится всегда.

 

Ошибка при компиляции

class A {
        void f() {}
template<typename T>
        void f() {} //error: 'f' - function already defined and has body
};

При том что синтаксис вызова разный

 
A100:

Ошибка при компиляции

При том что синтаксис вызова разный

С шаблонами очень много ошибок. В СД обещали разбирать эту тему, когда выпустят стабильный билд. Прошло много месяцев с тех пор...

 

Прошу помощи!


Если любой EXE-файл переименовать в terminal.exe, то при попытке его запуска появляется такое сообщение

Стоит его назвать иначе - запускается. Перезагрузка Win7x64 не помогает.


ЗЫ Решил - на ютубе полно видео по проблеме.

 

Ошибка при выполнении

void OnStart()
{
        int a 
#ifndef __MQL5__
        = 1
# else
        = 2
#endif
        ;
        Print( a );
}

При том что компиляция - без ошибок

Результат: случайное число

Если исправлять - то есть смысл в кардинальном решении (сразу допустить пробелы и TAB) - чтобы работала следующая форма:

#ifdef __MQL__
#       ifdef __MQL5__
#               define MACRO    1
#       else
#               define MACRO    2
#       endif
#endif
 
A100:

Если исправлять - то есть смысл в кардинальном решении (сразу допустить пробелы и TAB) - чтобы работала следующая форма:

Иногда не хватает такого

#define MACRO1(A) #define A
