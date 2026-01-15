Ошибки, баги, вопросы - страница 2014
Помог.
в МТ5 без него работает нормально. Для чего разный подход?
Или это исторические хвосты?
Да.
Понятно.
//---
Подскажите,
AccountFreeMarginCheck(...)
Откуда берет значение - запрос брокеру или как-то рассчитывается локально (можно формулу).
Вопрос возник в связи с тем, что у брокера в условиях написано, что при открытии усреднения с лотом, превышающим на 50% и более предыдущую позицию того же направления (находящуюся в рынке), может быть применено плечо, отличное от плеча на счете и паре. Т.е. если я правильно понимаю, то фактически AccountLeverage() бесполезен для такого случая
bool MyOrderCalcMargin( const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, const double volume, const double price, double &margin )
{
double MarginInit, MarginMain;
const bool Res = SymbolInfoMarginRate(symbol, action, MarginInit, MarginMain);
margin = Res ? MarginInit * price * volume * SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) /
(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0;
return(Res);
}
На тестере при попытке сделать sell по ASK сделка открывается и ошибок не выдает, на реале выдает как и надо.
Локально.
Спасибо.
вот сегодняшний диалог с отделом дилинга:
Добрый день! Вопрос к программистам. Подскажите, в какой момент принимается решение о применении плеча 1:33 для будущей ситуации усреднения с лотом, превышающим на 50% и более предыдущую позицию? т.е. в какой момент решение является принятым и какой параметр изменит значение при таком решении (какой параметр может быть запрошен ) из торгового советника МТ4, чтобы знать, что к очередной сделки брокер собирается применить это правило? Спасибо
Чтобы узнать, что для очередной открытой позиции БЫЛО УМЕНЬШЕНО плечо ПОСЛЕ открытия - я могу проанализировать маржу. Как узнать, что для очередной сделки Компания СОБИРАЕТСЯ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ правом (тем, которое "Компания оставляет за собой ...") ДО ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ?
"Заранее на 100% определить что плечо будет уменьшено невозможно, так как алгоритм расчета срабатывает уже после открытия критической позиции. Fort Financial Services Ltd."
Я не имею ввиду ЗАРАНЕЕ. Я говорю непосредственно перед сделкой (условно - за 1 миллисекунду) как мне определить, какой будет залог за открытие позиции? "алгоритм расчета срабатывает уже после открытия критической позиции" Критическая позиция это какая? - 5-я или 6-я, которую я собираюсь открыть?
Есть ли у нас в арсенале механизм определения залоговых средств для конкретного ордера/позиции хотя бы после ее открытия?
МТ4 и МТ5
На сайте сигналов во вкладке Риски
Просьба к разработчикам:
Сделайте, пожалуйста, возможность отображать ярлыки чартов в терминалах и открытых файлов в MetaEditor не только в одну, а и в несколько строк.
ОЧЕНЬ неудобно при работе с большим количеством графиков - туда сюда проматывать, а пересортировать - целая эпопея.