Ошибки, баги, вопросы - страница 2019
Много раз об этом писали. Не правят почему-то.
Видел ранее, что писали о том, что стрелки не всегда сразу же после сделки могут отобразиться. Такую заявку тоже открывал. Но чтобы в списке на вкладке История были такие пропуски, не видел ещё сообщений.
P.S. И да, после предоставления доказательств и всех необходимых данных для воспроизведения бага, почему-то полный игнор уже целую неделю, хотя с самого начала отреагировали, отказываясь соглашаться, что баг есть.
Вкладки несколько раз нужно переключить, тогда история становится корректной. Очень неприятно это во время отладки.
Да, это очень сильно мешает в некоторых случаях при разработке и отладке торговых стратегий.
Не заметил, чтобы переключение вкладок, как-то изменяло содержание списка истории:
Правой кнопкой и менять Сделки/Ордера.
Да, такие действия восстанавливают список истории сделок:
Просьба добавить следующие значения
ENUM_DEAL_REASON
Идентификатор
Описание
DEAL_REASON_LIMIT
Сделка проведена в результате срабатывания лимитного ордера
DEAL_REASON_MARKET
Сделка проведена в результате срабатывания маркет-ордера
DEAL_REASON_STOP
Сделка проведена в результате срабатывания стоп-ордера
Казалось бы, это лишнее. Но бывают такие ситуации, когда ордер исполнился частично, породив сделку. DEAL_ORDER при этом найдется, но его не будет в таблице истории, т.к. ордер еще живой.
Т.е. чтобы узнать тип ордера, который вызвал сделку, не всегда поможет обращение в Истории ордеров. Дабы не городить огород с поиском ордеров среди "мертвых и живых", предлагаю просто добавить еще флаги исполнения - после уже существующих, дабы сохранить совместимость с ENUM_ORDER_REASON и ENUM_POSITION_REASON. При этом желательно добавить такие же флаги в ENUM_POSITION_REASON, чтобы была совместимость
В соседней ветке https://www.mql5.com/ru/forum/216697/page3 поднялся вопрос про OrderCalcMargin
Тест: проверим 2 различных варианта расчета залога с подстановкой различных цен открытия.
Вот ЛОГ
Функция OrderCalcMargin не учитывает при расчетах маржи цену открытия
Похоже это связано с курсом котируемой валюты, который для момента и цены открытия должен быть пересчитан.
Если котируемая валюта USD (валюта счета тоже USD), то расчетная маржа меняется в зависимости от цены открытия.
Лог для GBPUSD
Это Баг или так и должно быть?