Справочник MQL5Основы языкаОперации и выражения
- Выражения
- Арифметические операции
- Операции присваивания
- Операции отношения
- Логические операции
- Побитовые операции
- Другие операции
- Приоритеты и порядок операций
Некоторым символам и символьным последовательностям придается особое значение. Это - так называемые символы операций, например:
|
+ - * / % символы арифметических операций
Символы операций используются в выражениях и имеют смысл тогда, когда им даны соответствующие операнды. Также особое значение придается знакам препинания. Знаки препинания включают круглые скобки, фигурные скобки, запятую, двоеточие и точку с запятой.
Символы операций, знаки препинания и пробелы служат для того, чтобы отделять элементы языка.
В данном разделе рассматриваются следующие темы: