Операции и выражения

Некоторым символам и символьным последовательностям придается особое значение. Это - так называемые символы операций, например:

+ - * / % символы арифметических операций

&& || символы логических операций

= += *= символы операций присваивания

Символы операций используются в выражениях и имеют смысл тогда, когда им даны соответствующие операнды. Также особое значение придается знакам препинания. Знаки препинания включают круглые скобки, фигурные скобки, запятую, двоеточие и точку с запятой.

Символы операций, знаки препинания и пробелы служат для того, чтобы отделять элементы языка.

В данном разделе рассматриваются следующие темы: