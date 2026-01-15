Ошибки, баги, вопросы - страница 2018

Artyom Trishkin:

В справке редактора нет описания перечисления ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Это свойство фактически нужно только для CustomSymbolSetInteger, поэтому, наверное, пропустили.

 
Добавим

Значения такие

SYMBOL_ORDERS_GTC,  "Good till cancelled"
SYMBOL_ORDERS_DAILY, "Good till today including SL/TP"
SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS, "Good till today excluding SL/TP"

 
Да, Слава, спасибо - я в онлайн-справке их нашёл.

 

В MT4 возможна ситуация, когда в Обзоре рынка нет символа (выключен), а чарт с ним открывается. Это правильно?

 

https://www.mql5.com/ru/docs/customsymbols/customticksadd

Структура MqlTick имеет два поля со значением времени – time (время тика в секундах) и  time_msc (время тика в миллисекундах) – которые ведут отсчет от 01 января 1970 года. Обработка этих полей в добавляемых тиках производится по следующим правилам в указанном порядке:

  1. если значение ticks[k].time_msc!=0, то используем его для заполнения поля ticks[k].time, то есть для тика выставляется время ticks[k].time=ticks[k].time_msc/1000 (деление целочисленное)
  2. если ticks[k].time_msc==0 и ticks[k].time!=0, то время в миллисекундах получается умножением на 1000, то есть  ticks[k].time_msc=ticks[k].time*1000
  3. если ticks[k].time_msc==0 и ticks[k].time==0, то в эти поля записывается текущее время торгового сервера с точностью до миллисекунд на момент вызова функции CustomTicksApply.

Откуда оно берется с миллисекундами?

Документация по MQL5: Пользовательские символы / CustomTicksAdd
Документация по MQL5: Пользовательские символы / CustomTicksAdd
  • www.mql5.com
Добавляет в ценовую историю пользовательского инструмента данные из массива типа MqlTick. Пользовательский символ должен быть выбран в окне MarketWatch (Обзор рынка). [in]   Массив тиковых данных типа MqlTick, упорядоченных по времени в порядке возрастания, то есть требуется чтобы ticks[k].time_msc <= ticks[n].time_msc, если k<n...
 
fxsaber:

В MT4 возможна ситуация, когда в Обзоре рынка нет символа (выключен), а чарт с ним открывается. Это правильно?

SymbolInfoInteger()

SYMBOL_VISIBLE

Некоторые символы (как правило, это кросс-курсы, которые необходимы для расчёта маржевых требований и прибыли в валюте депозита) выбираются автоматически, но при этом обычно не отображаются в Market Watch. Для отображения такие символы должны быть выбраны явно.


Может быть это тот случай?

 
Так и есть, Спасибо!

 

В тестере стратегий в режиме визуализации история сделок не всегда отображается полностью. Заявка #1849562.

Ниже анимированная gif-картинка (откройте для просмотра), на которой можно увидеть, что на графике уже есть стрелка отображающая out-сделку, но в списке на вкладке История этой сделки нет. 


 
Anatoli Kazharski:

В тестере стратегий в режиме визуализации история сделок не всегда отображается полностью. Заявка #1849562.

Ниже анимированная gif-картинка (откройте для просмотра), на которой можно увидеть, что на графике уже есть стрелка отображающая out-сделку, но в списке на вкладке История этой сделки нет. 

Много раз об этом писали. Не правят почему-то.

