Ошибки, баги, вопросы - страница 2018
В справке редактора нет описания перечисления ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE
Это свойство фактически нужно только для CustomSymbolSetInteger, поэтому, наверное, пропустили.
Добавим
Значения такие
SYMBOL_ORDERS_GTC, "Good till cancelled"
SYMBOL_ORDERS_DAILY, "Good till today including SL/TP"
SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS, "Good till today excluding SL/TP"
Да, Слава, спасибо - я в онлайн-справке их нашёл.
В MT4 возможна ситуация, когда в Обзоре рынка нет символа (выключен), а чарт с ним открывается. Это правильно?
https://www.mql5.com/ru/docs/customsymbols/customticksadd
Структура MqlTick имеет два поля со значением времени – time (время тика в секундах) и time_msc (время тика в миллисекундах) – которые ведут отсчет от 01 января 1970 года. Обработка этих полей в добавляемых тиках производится по следующим правилам в указанном порядке:
Откуда оно берется с миллисекундами?
Так и есть, Спасибо!
В тестере стратегий в режиме визуализации история сделок не всегда отображается полностью. Заявка #1849562.
Ниже анимированная gif-картинка (откройте для просмотра), на которой можно увидеть, что на графике уже есть стрелка отображающая out-сделку, но в списке на вкладке История этой сделки нет.
Опечатка в документации.
Совсем не упоминается, что генерируется одно TIck-событие для последнего элемента тикового массива и Calculate-события для всех элементов этого же массива.
Много раз об этом писали. Не правят почему-то.