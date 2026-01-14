Ошибки, баги, вопросы - страница 186
to Renat:
Сделайте пожалуйста, чтобы тестер не начинал тестирование если у дц нету минутных котировок с даты начала тестирования, а только дневки!
Т.к. получается дурдом, без минутных данных эксперты с отложенными ордерами работающие на тф < дня, практически граали все до единого.
Лучше еще дате ДЦ средство (возможно API) позволяющее быстро и без проблем загружать на сервер историю на необходимую глубину из их баз или файлов.
Не знаю как на текущий момент, а раньше представители некоторых ДЦ жаловались на то, что историю приходится чуть ли не в ручную вбивать.
Или как вариант ввести стандартные функции сообщающие с какого бара начинается истинная история указанного ТФ. (ИМХО) Будет намного удобней.
Так вроде есть такой функционал.Или я ошибаюсь?
Так вроде есть такой функционал.Или я ошибаюсь?
Такой да не такой, я имел в виду бар с которого начинается история именно минутки (если ТФ М1), сейчас же если минутных данных нет то в чарт пишутся данные более старшего ТФ. И различить их потом можно лишь с помощью сложных проверок, и не всегда корректно получается. Разработчикам из MQ это проще сделать потому что они имеют доступ к формированию истории и уж запомнить бар на котором начинается подмена чтоб потом возвратить его индекс нет проблем.
ЗЫ Вот период Н1 по EURUSD, включены разделители периодов, после января 1999 идёт история Н1, а до того на том же чарте отображена история дневки (D1)
ЗЗЫ Нам бы функцию чтоб получить индекс этого барчика.
Вы что-то путаете - все закачивается на максимальную глубину автоматически. Никаких кнопок нажимать не нужно.
Опишите детально свою ситуацию, пожалуйста. Попробуйте на нашем демо-сервере access.metatrader5.com:443
Ну вот, по вашему совету.
1. Скачал новый МТ.
2. Подключился к указанному серверу.
3. Сделал анлимитед.
4. Открыл окно Евродоллар.
Закачало 6Мб. Минутки начинаются с 23 июля 2010 года.
5. Запустил тестер (какой-то стандартный эксперт) AllPeriod. М1
Выкачало 20Мб.
Потом прошло тестирование. Как ни странно с 19.11.2009
с дырой со 2 по 5-й месяц 10 года.
6. Открывшийся минутный график сделок начинается с 23 июля 2010 года. А сделки, которые были до этого напиханы большой кучей в левом углу экрана.
И вот такая тоже ситуации постоянно:
Urain: получается дурдом, без минутных данных эксперты с отложенными ордерами работающие на тф < дня, практически граали все до единого.
Надо сделать жесткий контроль минуток - чтобы пока не будет минута за минутой ни тестер ничего другого не запускалось - и кнопку СКАЧАТЬ ИСТОРИЮ (СИНХРОНИЗИРОВАТЬ) - дурдом полнейший без этого.
История качается как ей захочется с дырами с любой даты и еще вместо минуток часы или дни (видимо минуты начала часа/дня). А тестеру все по барабану он тестит и доволен дыры, не дыры, -оп еще один грааль.
Всю жизнь на серверах была функция синхронизации истории с других серверов. В МТ5 это все еще проще стало.
Интересно. А почему они тогда не могут синхронизировать историю со своими серверами MT4 или с вашим (у вас то по любому максимально "качественно" загружены бары в истории)?...
Это - логи тестера. Логи агента находятся в <папке данных тестера>\Agent-127.0.0.1-3000\logs
Интересно. А почему они тогда не могут синхронизировать историю со своими серверами MT4 или с вашим (у вас то по любому максимально "качественно" загружены бары в истории)?...