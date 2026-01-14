Ошибки, баги, вопросы - страница 186

to Renat:

Сделайте пожалуйста, чтобы тестер не начинал тестирование если у дц нету минутных котировок с даты начала тестирования, а только дневки!
Т.к. получается дурдом, без минутных данных эксперты с отложенными ордерами работающие на тф < дня, практически граали все до единого.

 
mrProF:

to Renat:

Или как вариант ввести стандартные функции сообщающие с какого бара начинается истинная история указанного ТФ. (ИМХО) Будет намного удобней.
mrProF:

to Renat:

Лучше еще дате ДЦ средство (возможно API) позволяющее быстро и без проблем загружать на сервер историю на необходимую глубину из их баз или файлов.

Не знаю как на текущий момент, а раньше представители некоторых ДЦ жаловались на то, что историю приходится чуть ли не в ручную вбивать.

Urain:
Или как вариант ввести стандартные функции сообщающие с какого бара начинается истинная история указанного ТФ. (ИМХО) Будет намного удобней.

Так вроде есть такой функционал.

Или я ошибаюсь?
 
Interesting:
...

Так вроде есть такой функционал.

Или я ошибаюсь?

Такой да не такой, я имел в виду бар с которого начинается история именно минутки (если ТФ М1), сейчас же если минутных данных нет то в чарт пишутся данные более старшего ТФ. И различить их потом можно лишь с помощью сложных проверок, и не всегда корректно получается. Разработчикам из MQ это проще сделать потому что они имеют доступ к формированию истории и уж запомнить бар на котором начинается подмена чтоб потом возвратить его индекс нет проблем.

ЗЫ Вот период Н1 по EURUSD, включены разделители периодов, после января 1999 идёт история Н1, а до того на том же чарте отображена история дневки (D1)


ЗЗЫ Нам бы функцию чтоб получить индекс этого барчика.

 
Interesting:

Лучше еще дате ДЦ средство (возможно API) позволяющее быстро и без проблем загружать на сервер историю на необходимую глубину из их баз или файлов.

Не знаю как на текущий момент, а раньше представители некоторых ДЦ жаловались на то, что историю приходится чуть ли не в ручную вбивать.

Всю жизнь на серверах была функция синхронизации истории с других серверов. В МТ5 это все еще проще стало.
 
Renat:

Вы что-то путаете - все закачивается на максимальную глубину автоматически. Никаких кнопок нажимать не нужно.

Опишите детально свою ситуацию, пожалуйста. Попробуйте на нашем демо-сервере access.metatrader5.com:443


Ну вот, по вашему совету.

 1. Скачал новый МТ.

2. Подключился к указанному серверу.

3. Сделал анлимитед.

4. Открыл окно Евродоллар.

Закачало 6Мб. Минутки начинаются с 23 июля 2010 года. 

5.  Запустил тестер (какой-то стандартный эксперт) AllPeriod. М1

 Выкачало 20Мб.

Потом прошло тестирование. Как ни странно с 19.11.2009

с дырой со 2 по 5-й месяц 10 года.

6. Открывшийся минутный график сделок начинается с 23 июля 2010 года. А сделки, которые были до этого напиханы большой кучей в левом углу экрана. 

И вот такая тоже ситуации постоянно:

 Urain: получается дурдом, без минутных данных эксперты с отложенными ордерами работающие на тф < дня, практически граали все до единого.

 

Надо сделать жесткий контроль минуток - чтобы пока не будет минута за минутой ни тестер ничего другого не запускалось - и кнопку СКАЧАТЬ ИСТОРИЮ (СИНХРОНИЗИРОВАТЬ) - дурдом полнейший без этого. 

История качается как ей захочется с дырами с любой даты и еще вместо минуток часы или дни (видимо минуты начала часа/дня). А тестеру все по барабану он тестит и доволен дыры, не дыры, -оп еще один грааль.
 

Вы забыли перезапустить терминал после изменения количества баров на чарте?
Renat:
Всю жизнь на серверах была функция синхронизации истории с других серверов. В МТ5 это все еще проще стало.

Интересно. А почему они тогда не могут синхронизировать историю со своими серверами MT4 или с вашим  (у вас то по любому максимально "качественно" загружены бары в истории)?...

 
stringo:
Это - логи тестера. Логи агента находятся в <папке данных тестера>\Agent-127.0.0.1-3000\logs
В этой папке 2 файла и оба пустые.
 
Interesting:

Интересно. А почему они тогда не могут синхронизировать историю со своими серверами MT4 или с вашим  (у вас то по любому максимально "качественно" загружены бары в истории)?...

Скорее всего по причинам административного характера. С технической стороны все возможности есть.
