Ошибки, баги, вопросы - страница 181

Новый комментарий
 
gdtt:
чтобы тестер увидел файлы, их нужно положить в папку агента, у меня: D:\metatrader5\tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Libraries

 Спасибо за совет!!!

Все заработало!

Теперь не видит внешних индикаторов, может их тоже надо куда нибудь перенести?

 

Build 350. Перестало работать тестирование: обновляет историю и отсоединяется, на вкладке агента процессор остается занятым. Вкладки график и результаты тестирования не появляются.

 
gisip:

 Спасибо за совет!!!

Все заработало!

Теперь не видит внешних индикаторов, может их тоже надо куда нибудь перенести?

 

А вы пробовали указывать все эти файлы в пропертях программы (https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation)?

Если это не поможет - напишите, пожалуйста заявку в сервисдеск с приложением всех файлов и описанием действий. Будем исправлять. 

Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property)
Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property)
  • www.mql5.com
Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property) - Документация по MQL5
[Удален]  
Ashes:

Build 350. Перестало работать тестирование: обновляет историю и отсоединяется, на вкладке агента процессор остается занятым. Вкладки график и результаты тестирования не появляются.

 

Попробуйте протестировать стандартный эксперт, из тех которые поставляются вместе с терминалом.
 

Для управлениями дополнительными файлами и индикаторами для тестера есть специальные свойства:

tester_indicator

string

Имя пользовательского индикатора в формате "имя_индикатора.ex5". Необходимые для тестирования индикаторы определяются автоматически из вызова функций iCustom(), если соответствующий параметр задан константной строкой. Для остальных случаев (использование функции IndicatorCreate() или использование неконстантной строки в параметре, задающем имя индикатора) необходимо данное свойство

tester_file

string

Имя файла для тестера с указанием расширения, заключенное в двойные кавычки (как константная строка). Указанный файл будет передан тестеру в работу. Входные файлы для тестирования, если необходимы, должны указываться всегда

tester_library

string

Имя библиотеки с расширением, заключенное в двойные кавычки. Библиотека может быть как с расширением dll, так и с расширением ex5. Необходимые для тестирования библиотеки определяются автоматически. Однако, если какая-либо библиотека используется пользовательским индикатором, то необходимо использовать данное свойство

 
Interesting:
Попробуйте протестировать стандартный эксперт, из тех которые поставляются вместе с терминалом.

Результат аналогичен...

Перекомпиляцию не делал, может в этом дело?. Удивляет, что в журнале ничего нет.

PS. Перекомпиляция не помогла. Перезапуск mt5 (на всякий случай, хотя после обновления перезапускал) тоже не помог...

 
alexvd:

 

А вы пробовали указывать все эти файлы в пропертях программы (https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation)?

Если это не поможет - напишите, пожалуйста заявку в сервисдеск с приложением всех файлов и описанием действий. Будем исправлять. 

   Спасибо! после списка #property tester_indicator ... все заработало!


  Не подскажите, после тестирования и перед запуском в реальном времени все #property tester_... надо комментировать?

 

Build 350. Советник пытается торговать на инвесторском счете (с паролем инвестора). Раньше, кажется, такого не было...

 
gisip:

  Не подскажите, после тестирования и перед запуском в реальном времени все #property tester_... надо комментировать?


 

Зачем?

 
alexvd:

 

А вы пробовали указывать все эти файлы в пропертях программы (https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation)?

Если это не поможет - напишите, пожалуйста заявку в сервисдеск с приложением всех файлов и описанием действий. Будем исправлять. 

я с dll не работал, поэтому ничего не могу сказать, а с файлами данных приходится поступать именно так, папка files агента:

 

 

 

 доступ к файлам осуществляется следующим образом:

 

bool CW1Forecast::LoadDataFromFile( string symbolonly ){
  //
  //symbol = symbolonly;
  string filename = "wcandleprogn.csv";
  handle = FileOpen(filename, FILE_READ|FILE_ANSI);
  if( handle < 1 ){
    Print( "Ошибка открытия файла ", filename, " ошибка: " , ErrorDescription( GetLastError() )   );
    return(false); 
  }
  bool foundsymbol = false; bool flagexit = false;
  int cnt =0;
  //GetString( handle, res ); // получить строку заголовка dateyymmdd,month,year,valink
  W1ForecastRecord res;
  while( !FileIsEnding(handle) && !flagexit  ){  //по строкам файла
    
    GetString( handle, res ); // получить строку
    if( res.symbol == symbolonly ){
      sizedata++;
      ArrayResize( data, sizedata );
      data[sizedata-1].copyvar( res );
      foundsymbol = true;
    }
  }
  FileClose(  handle );
  return( true );
}

очень неудобно таким образом получать данные, т.к. файлы данных необходимо вручную переписывать в папку files агента, а формируются они скрипатами, естественно в папку D:\metatrader5\MQL5\Files, может я что то пропустил и доступ из тестера к папке \MQL5\Files возможен?

Посмотрел справку:

 

tester_file

string

Имя файла для тестера с указанием расширения, заключенное в двойные кавычки (как константная строка). Указанный файл будет передан тестеру в работу. Входные файлы для тестирования, если необходимы, должны указываться всегда

это то что мне нужно? 

1...174175176177178179180181182183184185186187188...3695
Новый комментарий