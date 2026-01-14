Ошибки, баги, вопросы - страница 181
чтобы тестер увидел файлы, их нужно положить в папку агента, у меня: D:\metatrader5\tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Libraries
Спасибо за совет!!!
Все заработало!
Теперь не видит внешних индикаторов, может их тоже надо куда нибудь перенести?
Build 350. Перестало работать тестирование: обновляет историю и отсоединяется, на вкладке агента процессор остается занятым. Вкладки график и результаты тестирования не появляются.
А вы пробовали указывать все эти файлы в пропертях программы (https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation)?
Если это не поможет - напишите, пожалуйста заявку в сервисдеск с приложением всех файлов и описанием действий. Будем исправлять.
Для управлениями дополнительными файлами и индикаторами для тестера есть специальные свойства:
tester_indicator
string
Имя пользовательского индикатора в формате "имя_индикатора.ex5". Необходимые для тестирования индикаторы определяются автоматически из вызова функций iCustom(), если соответствующий параметр задан константной строкой. Для остальных случаев (использование функции IndicatorCreate() или использование неконстантной строки в параметре, задающем имя индикатора) необходимо данное свойство
tester_file
string
Имя файла для тестера с указанием расширения, заключенное в двойные кавычки (как константная строка). Указанный файл будет передан тестеру в работу. Входные файлы для тестирования, если необходимы, должны указываться всегда
tester_library
string
Имя библиотеки с расширением, заключенное в двойные кавычки. Библиотека может быть как с расширением dll, так и с расширением ex5. Необходимые для тестирования библиотеки определяются автоматически. Однако, если какая-либо библиотека используется пользовательским индикатором, то необходимо использовать данное свойство
Попробуйте протестировать стандартный эксперт, из тех которые поставляются вместе с терминалом.
Результат аналогичен...
Перекомпиляцию не делал, может в этом дело?. Удивляет, что в журнале ничего нет.
PS. Перекомпиляция не помогла. Перезапуск mt5 (на всякий случай, хотя после обновления перезапускал) тоже не помог...
Спасибо! после списка #property tester_indicator ... все заработало!
Не подскажите, после тестирования и перед запуском в реальном времени все #property tester_... надо комментировать?
Build 350. Советник пытается торговать на инвесторском счете (с паролем инвестора). Раньше, кажется, такого не было...
Зачем?
я с dll не работал, поэтому ничего не могу сказать, а с файлами данных приходится поступать именно так, папка files агента:
доступ к файлам осуществляется следующим образом:
очень неудобно таким образом получать данные, т.к. файлы данных необходимо вручную переписывать в папку files агента, а формируются они скрипатами, естественно в папку D:\metatrader5\MQL5\Files, может я что то пропустил и доступ из тестера к папке \MQL5\Files возможен?
Посмотрел справку:
это то что мне нужно?