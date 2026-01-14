Ошибки, баги, вопросы - страница 184
Вот так:
Надо что бы вот так было
Должна быть еще строчка типа такой:
input DebugInfoLevel info=DBG_NONE; //TF_01
Дяди разработчики, вы не могли бы исправить функции SellStop и BuyStop в классе CTrade?
BuyStop, тоже самое.
После обновления на build 350 от (28 oct 2010) перестал работать тестер.
лог прикреплен.
проц и память на ноуте:
/- Intel seleron M 1.50 GHz 1014 -/
система - windows xp proff 32
установил все заново в другую папку, все равно не работает.
Интересно было бы посмотреть на логи агентов тоже.
Таже проблема - тестер не работает. После нажатия кнопки Старт, несколько секунд "думает", загружет данные, но тестрование даже не начинается (опять появляется кнопка Старт).
Build 350, XP, Pentium4, в логах:
