Почему-то перестали отображаться позиции, хотя они есть,

build 353 x64 на win 2008 server

пришлось пользоваться индикатором i-orders

 

Проверьте наличие галочки "Показывать торговые уровни" в свойствах чарта.

Свойства (F8) -> Показывать -> Показывать торговые уровни.

 
Блин!, спасибо за отзывчивость, так и было, и вроде лазил уже туда:))))
Разработчикам.

Обратите внимание на заявку #26094 (раз тут достучаться не выходит может там прокатит)....

 

уважаемые разработчики планируеться ли в МТ5 возможность линковки окон,?????,просто не заменимая вещь

как к примеру (нинзя ,свим )

 

Что то опять загнули (

Вот эта строчка 

Print(DoubleToString(1.234234,4));// , DoubleToString( Low[0],4));//, " ", Low[2]);

Как то с этим связана, если ее закомментировать то ошибки больше не возникает. Но вынос данной строчки в скрипт или пустой эксперт ошибки не дает .... Какой то плавающий баг.

Ошибка из тестера стратегий.

ОС ХР х32  билд 355.

Лог из окна "журнал" 

2010.11.12 09:11:35     Core 1  OnTick critical error
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   Access violation write to 0x0033002E in 'E:\aaaaaa\bbbbbb\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\TC_BW_new_version.ex5'
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
 
Если не трудно, создайте заявку в сервисдеск и приложите полный код. 

Не трудно, создал.
 
Получили. Будем смотреть.
 

При перезагрузке рассыпаются окна. Также при тестовом запуске эксперта. По разному рассыпаются, это один из вариантов.

до

после 

 

