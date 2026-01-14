Ошибки, баги, вопросы - страница 193
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему-то перестали отображаться позиции, хотя они есть,
build 353 x64 на win 2008 server
пришлось пользоваться индикатором i-orders
Почему-то перестали отображаться позиции, хотя они есть,
build 353 x64 на win 2008 server
пришлось пользоваться индикатором i-orders
Проверьте наличие галочки "Показывать торговые уровни" в свойствах чарта.
Свойства (F8) -> Показывать -> Показывать торговые уровни.
Проверьте наличие галочки "Показывать торговые уровни" в свойствах чарта.
Свойства (F8) -> Показывать -> Показывать торговые уровни.
Разработчикам.
Обратите внимание на заявку #26094 (раз тут достучаться не выходит может там прокатит)....
уважаемые разработчики планируеться ли в МТ5 возможность линковки окон,?????,просто не заменимая вещь
как к примеру (нинзя ,свим )
Что то опять загнули (
Вот эта строчка
Как то с этим связана, если ее закомментировать то ошибки больше не возникает. Но вынос данной строчки в скрипт или пустой эксперт ошибки не дает .... Какой то плавающий баг.
Ошибка из тестера стратегий.
ОС ХР х32 билд 355.
Лог из окна "журнал"
Что то опять загнули (
Вот эта строчка
Как то с этим связана, если ее закомментировать то ошибки больше не возникает. Но вынос данной строчки в скрипт или пустой эксперт ошибки не дает .... Какой то плавающий баг.
Ошибка из тестера стратегий.
ОС ХР х32 билд 355.
Лог из окна "журнал"
Если не трудно, создайте заявку в сервисдеск и приложите полный код.
Если не трудно, создайте заявку в сервисдеск и приложите полный код.
Не трудно, создал.
При перезагрузке рассыпаются окна. Также при тестовом запуске эксперта. По разному рассыпаются, это один из вариантов.
до
после