Ошибки, баги, вопросы - страница 188
Прошу помощи- после обновления терминала тестер перестал работать, в чем может быть причина? Попробовал все выше перечисленные советы, результат вот такой.
agent process startedCore 1 00:30:26 connecting to 127.0.0.1:3000
Core 1 00:30:27 connected
Tester 00:30:27 EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 from 2010.09.03 00:00 to 2010.11.01 00:00 to be started
Core 1 00:30:27 authorized (agent build 350)
Core 1 00:30:29 common synchronization completed
Core 1 00:30:29 3124 bytes of account info loaded
Core 1 00:30:29 3768 bytes of group info loaded
Core 1 00:30:29 7170 bytes of tester parameters loaded
Core 1 00:30:29 275 bytes of selected symbols loaded
Core 1 00:30:29 expert file added: Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5. 25883 bytes loaded
Core 1 00:30:29 initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
Core 1 00:30:29 successfully initialized
Core 1 00:30:29 44 Kb of total initialization data received
Core 1 00:30:29 performance: 43
Core 1 00:30:29 EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
Core 1 00:30:30 EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize
Core 1 00:30:30 EURUSD: history synchronized from 1999.01.04 to 2010.11.01
Core 1 00:30:31 disconnected
sultanm:
Советник работает на демо счете и иногда не может открыть позицию и выдает ошибку -
"CTrade::PositionOpen: instant sell 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [invalid stops]"это при минимальной дистанции стоп - 18 пунктов, а здесь целых 38. Что не так?
Lizar:На tp посмотри.
Извините не понял, что не так с "tp"? Ведь пытаюсь открыть позицию "SELL".
tp(1.40180) ниже 1.40350 на 170 пунктов. Есть какие-то ограничения?
Разработчикам.
Проблема со свопами на демо вроде как была решена (или я чего-то не учел).
Берем два торговых счета, один с чемпионата - 630022, а второй демо - 69231.
На счете 630022 открыта пара (USDJPY Sell) уже достаточно долго. Свопы на нее судя по всему начисляются.
На счете 69231 открыта пара (USDJPY Buy) c 01/11/2010.
Вот я понять не могу почему там свопов нет?
Разработчикам.
Разберитесь плиз с шириной колонок в обзоре рынка, не хочет терминал запоминать выставленную ширину (при отключенном АВТОРАЗМЕРЕ).
Разработчикам.
Разберитесь плиз с шириной колонок в обзоре рынка, не хочет терминал запоминать выставленную ширину (при отключенном АВТОРАЗМЕРЕ).
Не подтверждается, всё нормально сохраняет (с перезагрузкой).
Если символов много и требуется их прокрутка при помощи вертикального бегунка система не учитывает этот факт.
Верней она по факту растягивает на всю ширину, при этом не оставляя место для бегунка (или оставляет но как-то очень уж странно). Как я понял изменяется ширина столбцов с символом и временем.
Пример: до и после перезагрузки терминал.
Поведение повторилось. Будем смотреть.
У Вас стоп будет срабатывать по аску. Таким образом, уровень стопа не должен быть ниже: 1.40350 + стоп левел + спрэд
Build 350 уже в течение 9 часов не может самостоятельно полноценно переподключиться к серверу (индикатор состояния подключения с серыми крутящимися секторами). Котировки остановились в 15:24 по времени терминала. При этом в журнале есть записи о потере связи и переподключении в 17:25МСК и более поздние записи о сделках на счете чемпионата.
При этом рядом стоящие MT4 полноценно работают...
PS. Есть подозрение, что часть советников на чемпионате не работает (перестала работать) из-за подобных проблем переподключения... Stringo на жалобы авторов советников ссылается на активность процесса Terminal в Диспетчере задач как критерий работы советника - загрузка процессора действительно наблюдается. Но, похоже, советнику просто не подаются котировки...
PS2. В "Истории" новые ордера и сделки отображаются, в "Торговле" также отображается новая позиция, только странная текущая церн и прибыль, и все котировки стоят.
И, по странному совпадению, значение в "Торговле" в колонке цена, не совпадающее с котировкой в "Истории и на графике", совпадает с ценой закрытия позиции по SL (модификация SL в 16:16? закрытие в 19:17, то есть уже после остановки котировок).