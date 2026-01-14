Ошибки, баги, вопросы - страница 190

Новый комментарий
 
dpm:
Подскажите пожалуйста, где можно скачать терминал МТ5 полным установочным файлом, без установки через интернет, как это у МТ4? Дело в том, что установить терминал через интернет не получается из-за низкой скорости интернета ( 30кб/сек), для работы вполне хватает, а вот установка постоянно срывается.    

ни где, только веб инсталер

P.S Ищите провайдера с более высокой скоростью иначе сложно будет работать с МТ5. И желательно безлемитный

 
sergey1294:
ни где, только веб инсталер
Что значит, не геде?! Не у всех есть быстрый интернет, особенно у тех, кто пользуется ноутбуками через 3G модемы, и скоростя тут очень низкие, получается, что терминал установить не получится вообще! Какой смысл тогда переходить на МТ5, если его даже установить невозможно!
[Удален]  
dpm:
Что значит, не геде?! Не у всех есть быстрый интернет, особенно у тех, кто пользуется ноутбуками через 3G модемы, и скоростя тут очень низкие, получается, что терминал установить не получится вообще! Какой смысл тогда переходить на МТ5, если его даже установить невозможно! 
Перенесите архивом.
[Удален]  
Renat:
Что Вы имеете в виду? Я проверил - все работает.

То что показал то и имел.

При создании нового эксперта он попадает в общий каталог экспертов, а по идеи должен попадать в подкаталоги (в данном случае должен попасть в каталог "Experts").

PS

Это не только с экспертами, с библиотеками точно та же история, раньше файлы попадали в нужный подкаталог, а теперь в общий - "Libraries".

 
Interesting:
Перенесите архивом.
Как перенести архивом, если у меня не загружаются файлы терминала? Сделайте пожалуйста кто нибудь установочный файл МТ5.
[Удален]  
dpm:
Как перенести архивом, если у меня не загружаются файлы терминала? Сделайте пожалуйста кто нибудь установочный файл МТ5.

Как-как, ставим на машину где есть нет, архивируем весь каталог и переносим куда нужно.

По месту назначения разархивируем.

PS

При желании можно portable применить.

 
dpm:
Что значит, не геде?! Не у всех есть быстрый интернет, особенно у тех, кто пользуется ноутбуками через 3G модемы, и скоростя тут очень низкие, получается, что терминал установить не получится вообще! Какой смысл тогда переходить на МТ5, если его даже установить невозможно! 
Попробуйте добавить веб инсталер в исключения брендмауэра а так же антивирусов которые стоят на вашем компе. Так как иногда Антивирусы пресекают загрузку. Поэтому у вас и обрывается загрузка файлов. Я тоже по началу не мог поставить терминал даже на быстором инете, пока не добавил инсталер в исключения.
 
Interesting:

То что показал то и имел.

При создании нового эксперта он попадает в общий каталог экспертов, а по идеи должен попадать в подкаталоги (в данном случае должен попасть в каталог "Experts").

PS

Это не только с экспертами, с библиотеками точно та же история, раньше файлы попадали в нужный подкаталог, а теперь в общий - "Libraries".

Проверьте у себя еще раз, пожалуйста. Может с правами на каталоги есть проблемы?

Я сейчас у себя многократно перепроверил - визард нормально создает файлы в любых подкаталогах, включая автоматическое создание отсутствующих каталогов.


 
dpm:
Как перенести архивом, если у меня не загружаются файлы терминала? Сделайте пожалуйста кто нибудь установочный файл МТ5.

Приложите скриншот с неудачной загрузкой терминала, пожалуйста.

Веб-инсталлер точно также качает необходимые модули, как и броузер. Ему медленная скорость не помеха.

Проверьте поведение антивируса - может ему что-то не нравится.

[Удален]  
Renat:

Проверьте у себя еще раз, пожалуйста. Может с правами на каталоги есть проблемы?

Я сейчас у себя многократно перепроверил - визард нормально создает файлы в любых подкаталогах, включая автоматическое создание отсутствующих каталогов.


Каталоги создаются нормально. Но когда в подкаталоге создается новый файл визард не видит подкаталог автоматически (приходится или руками указывать каталог или мышью файл перемещать).

Windows 2003 Server - MUI SP2 и Windows XP Pro - MUI SP3.

В билде 350 было все нормально.

PS

Создает может он и нормально, но в 353 визард перестал подставлять имя подкаталога автоматически.

По идеи должно быть, к примеру "Experts\Examples\Имя  эксперта", а визард указывает как "Experts\Имя  эксперта" (приходится руками дописывать каталог)...

1...183184185186187188189190191192193194195196197...3695
Новый комментарий