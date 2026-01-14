Ошибки, баги, вопросы - страница 190
Подскажите пожалуйста, где можно скачать терминал МТ5 полным установочным файлом, без установки через интернет, как это у МТ4? Дело в том, что установить терминал через интернет не получается из-за низкой скорости интернета ( 30кб/сек), для работы вполне хватает, а вот установка постоянно срывается.
ни где, только веб инсталер
P.S Ищите провайдера с более высокой скоростью иначе сложно будет работать с МТ5. И желательно безлемитный
ни где, только веб инсталер
Что Вы имеете в виду? Я проверил - все работает.
То что показал то и имел.
При создании нового эксперта он попадает в общий каталог экспертов, а по идеи должен попадать в подкаталоги (в данном случае должен попасть в каталог "Experts").
PS
Это не только с экспертами, с библиотеками точно та же история, раньше файлы попадали в нужный подкаталог, а теперь в общий - "Libraries".
Перенесите архивом.
Как перенести архивом, если у меня не загружаются файлы терминала? Сделайте пожалуйста кто нибудь установочный файл МТ5.
Как-как, ставим на машину где есть нет, архивируем весь каталог и переносим куда нужно.
По месту назначения разархивируем.
PS
При желании можно portable применить.
Проверьте у себя еще раз, пожалуйста. Может с правами на каталоги есть проблемы?
Я сейчас у себя многократно перепроверил - визард нормально создает файлы в любых подкаталогах, включая автоматическое создание отсутствующих каталогов.
Как перенести архивом, если у меня не загружаются файлы терминала? Сделайте пожалуйста кто нибудь установочный файл МТ5.
Приложите скриншот с неудачной загрузкой терминала, пожалуйста.
Веб-инсталлер точно также качает необходимые модули, как и броузер. Ему медленная скорость не помеха.
Проверьте поведение антивируса - может ему что-то не нравится.
Каталоги создаются нормально. Но когда в подкаталоге создается новый файл визард не видит подкаталог автоматически (приходится или руками указывать каталог или мышью файл перемещать).
Windows 2003 Server - MUI SP2 и Windows XP Pro - MUI SP3.
В билде 350 было все нормально.
PS
Создает может он и нормально, но в 353 визард перестал подставлять имя подкаталога автоматически.
По идеи должно быть, к примеру "Experts\Examples\Имя эксперта", а визард указывает как "Experts\Имя эксперта" (приходится руками дописывать каталог)...