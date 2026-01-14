Ошибки, баги, вопросы - страница 189
При оптимизации советника на "графике оптимизации" было две точки максимального
выброса визуально очень близкие по значению, а в "результатах оптимизации" была только
одна строка с похожим значением. Сортировка была включена. BUILD 350.
Не догадался снять скрин. Кто нибудь наблюдал такое?
Ashes, Ваш эксперт на чемпионатском сервере действительно работает. И связь есть, и котировки поступают (в обзоре рынка 08:40:49), и после 15:24 он совершил несколько торговых операций.
Я не говорил, что он не работает! Некорректно работает терминал, подключенный в инвесторском режиме к конкурсному счету!
Т.е., после потери соединения с сервером в каких-то случаях котировки перестают поступать в терминал, хотя остальные функции работают. Для восстановления полноценной работы терминала потребовалось ручное вмешательство - смена счета привела к восстановлению поступления котировок.
То есть у вас ситуация повторяется до сих пор?
Она не повторяется (пока видел такое 1 раз). Я специально оставил терминал работать самостоятельно, но котировки так и не поступали до моего ручного вмешательства примерно в 13:50МСК 04 ноября. На протяжении примерно 20 часов котировки не поступали, но информация о сделках на счете приходила. В журнале за это время нет записей о пересканировании серверов.
2010.11.04 13:45:47 Network '680975': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2010.11.04 13:45:47 Network '680975': authorized on MetaQuotes-Demo
2010.11.04 13:45:44 Network '630031': disconnected from MetaQuotes-Demo
2010.11.04 12:03:59 Trades '630031' : deal #1836870 sell 0.10 GBPUSD at 1.61765 done (based on order #1840734)
2010.11.04 11:03:49 Trades '630031' : deal #1836095 buy 0.10 GBPUSD at 1.61589 done (based on order #1839898)
2010.11.04 03:00:59 Trades '630031' : deal #1834149 sell 0.10 GBPUSD at 1.61089 done (based on order #1837842)
2010.11.04 03:00:04 Trades '630031' : deal #1834144 sell 0.10 GBPUSD at 1.61052 done (based on order #1837838)
2010.11.03 22:03:00 Trades '630031' : deal #1832366 buy 0.10 GBPUSD at 1.61098 done (based on order #1835958)
2010.11.03 21:17:09 Trades '630031' : deal #1830679 buy 0.10 GBPUSD at 1.61113 done (based on order #1834066)
2010.11.03 17:25:02 Network '630031': authorized on MetaQuotes-Demo
2010.11.03 17:25:01 Network '630031': connection to MetaQuotes-Demo lost
Это все записи в журнале за этот период (2010.11.04 13:45:44 - ручное переключение на другой счет). Обратите внимание на то, что в 2010.11.03 17:25:xx так и не появилось сообщение "terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp."
TickValue
Получает стоимость минимального изменения цены.
double TickValue() const
Возвращаемое значение
Стоимость минимального изменения цены.это из документации класса
Класс CSymbolInfo
Класс CSymbolInfo является классом для упрощенного доступа к свойствам символа.
на евро/доллар выдает эксперт "Стоимость одного тика = 1.00" Это стоимость изменения цены при минимальном лоте (минимальный лот 0.01)? но тогда должно быть 0.1 или что означает эта единица?
В терминале есть ограничение на количество открытых одновременно графиков CHARTS_MAX=100. А есть ли какое-то ограничение на количество одновременно выбранных символов в Market Watch? Или это количество ограничено исключительно типом int, т.е INT_MAX?
По поводу нового билда - Build 353.
Эдитор перестал "видеть" вложенные каталоги.