Ошибки, баги, вопросы - страница 189

Новый комментарий
 

При оптимизации советника  на "графике оптимизации" было две точки максимального

выброса визуально очень близкие по значению, а в "результатах оптимизации" была только

одна строка с похожим значением. Сортировка была включена. BUILD 350.

Не догадался снять скрин. Кто нибудь наблюдал такое?

 

Ashes, Ваш эксперт на чемпионатском сервере действительно работает. И связь есть, и котировки поступают (в обзоре рынка 08:40:49), и после 15:24 он совершил несколько торговых операций.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5
 
stringo:

Ashes, Ваш эксперт на чемпионатском сервере действительно работает. И связь есть, и котировки поступают (в обзоре рынка 08:40:49), и после 15:24 он совершил несколько торговых операций.

Я не говорил, что он не работает! Некорректно работает терминал, подключенный в инвесторском режиме к конкурсному счету!

Т.е., после потери соединения с сервером в каких-то случаях котировки перестают поступать в терминал, хотя остальные функции работают. Для восстановления полноценной работы терминала потребовалось ручное вмешательство - смена счета привела к восстановлению поступления котировок.

 
Ashes:

Я не говорил, что он не работает! Некорректно работает терминал, подключенный в инвесторском режиме к конкурсному счету!

 

То есть у вас ситуация повторяется до сих пор?
 
alexvd:
То есть у вас ситуация повторяется до сих пор?

Она не повторяется (пока видел такое 1 раз). Я специально оставил терминал работать самостоятельно, но котировки так и не поступали до моего ручного вмешательства примерно в 13:50МСК 04 ноября. На протяжении примерно 20 часов котировки не поступали, но информация о сделках на счете приходила. В журнале за это время нет записей о пересканировании серверов.

2010.11.04 13:45:47 Network '680975': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2010.11.04 13:45:47 Network '680975': authorized on MetaQuotes-Demo
2010.11.04 13:45:44 Network '630031': disconnected from MetaQuotes-Demo
2010.11.04 12:03:59 Trades '630031' : deal #1836870 sell 0.10 GBPUSD at 1.61765 done (based on order #1840734)
2010.11.04 11:03:49 Trades '630031' : deal #1836095 buy 0.10 GBPUSD at 1.61589 done (based on order #1839898)
2010.11.04 03:00:59 Trades '630031' : deal #1834149 sell 0.10 GBPUSD at 1.61089 done (based on order #1837842)
2010.11.04 03:00:04 Trades '630031' : deal #1834144 sell 0.10 GBPUSD at 1.61052 done (based on order #1837838)
2010.11.03 22:03:00 Trades '630031' : deal #1832366 buy 0.10 GBPUSD at 1.61098 done (based on order #1835958)
2010.11.03 21:17:09 Trades '630031' : deal #1830679 buy 0.10 GBPUSD at 1.61113 done (based on order #1834066)
2010.11.03 17:25:02 Network '630031': authorized on MetaQuotes-Demo
2010.11.03 17:25:01 Network '630031': connection to MetaQuotes-Demo lost
Это все записи в журнале за этот период (2010.11.04 13:45:44  - ручное переключение на другой счет). Обратите внимание на то, что в 2010.11.03 17:25:xx так и не появилось сообщение "terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp."

 

TickValue

Получает стоимость минимального изменения цены.

double  TickValue() const

Возвращаемое значение

Стоимость минимального изменения цены.

это из документации класса

Класс CSymbolInfo

Класс CSymbolInfo является классом для упрощенного доступа к свойствам символа.

на евро/доллар выдает эксперт "Стоимость одного тика = 1.00" Это стоимость изменения цены при минимальном лоте (минимальный лот 0.01)? но тогда должно быть 0.1 или что означает эта единица?
 

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
 

В терминале есть ограничение на количество открытых одновременно графиков CHARTS_MAX=100. А есть ли какое-то ограничение на количество одновременно выбранных символов в Market Watch? Или это количество ограничено исключительно типом int, т.е INT_MAX?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Прочие константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Прочие константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Прочие константы - Документация по MQL5
[Удален]  

По поводу нового билда - Build 353.

Эдитор перестал "видеть" вложенные каталоги.


 
Что Вы имеете в виду? Я проверил - все работает.
 
Подскажите пожалуйста, где можно скачать терминал МТ5 полным установочным файлом, без установки через интернет, как это у МТ4? Дело в том, что установить терминал через интернет не получается из-за низкой скорости интернета ( 30кб/сек), для работы вполне хватает, а вот установка постоянно срывается.
1...182183184185186187188189190191192193194195196...3695
Новый комментарий