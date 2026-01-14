Ошибки, баги, вопросы - страница 187

Всё, заболтали вопрос.

Разработчикам, можно надеяться что функция предложенная на 186 странице будет реализована?

 
Разработчикам, можно надеяться что функция предложенная на 186 странице будет реализована?

К сожалению, нет. Ее можете самостоятельно реализовать на MQL5.
 

dogada:
В этой папке 2 файла и оба пустые.

Похоже, нашли, в чём дело. Ждите исправленного билда.
 
Renat:
Вы забыли перезапустить терминал после изменения количества баров на чарте?

В общем, перезагрузка как - будто бы решыша проблемуу.

Было проведено еще 3 запуска тестера.

При этом каждый раз история продолжала докачиваться и дата начала тестирования (был указан весь период) смещалась каждый раз на несколько лет назад. Сейчас тестирует с 99 года.

 

При этом окошко евродоллара М1  выглядит так: Бары минутные по дню.

Да еще перезагрузка не решила проблемы на Серверах Альпари и НордФХ.

Там все также тестируется М1=Д1. 

Однозначно необходимо сделать более жесткий контроль в тестрее (с какой даты поставил, с  такой пусть и тестит - если нет М1, то не тестит).

Опять же окно графика - если включен М1 - то бары по дню ну это как -то странно.

Да и почему по разному работают ваш сервер и сервера ДС?

 

В итоге, как всегда, после "танцев с бубном" в принципе пользоваться можно. Надо только много раз запустить тестер, пока уж точно вся история не скачается. :)  Может все -таки кнопка будет лучше???

 
antt:
Правильно. Эксперт (или скрипт) работает в собственном потоке. Выполнение кода индикатора происходит в другом потоке (поток обработки данных по соответствующему символу).
Спасибо. Очень хорошо. Буду исходить из этого.
 

Доброго времени суток.

Вопрос по mql4, хотя именно люди столкнувшиеся с mql5 могут знать предметную область:

Не получается сделать dll-ку в Visual C++ 2010 Express, чтобы работала в MT4.

Пробовал уже как указано в статье: https://www.mql5.com/ru/articles/18

И приводил примеры использования sample "советника": https://www.mql5.com/ru/forum/129668

Помогите: сделать в Visual C++ 2010 Express, чтобы работала в MT4.

Пожалуйста.

Как за 10 минут написать DLL библиотеку для MQL5 и обмениваться данными?
 Здравтвуйте!

Вопрос по эксплуатации МТ5 в демо.

Немогу добавить новый ордер по уже открытой позиции по другой улучшеной цене. Вместо этого новый ордер добавляется к уже открытой позиции по старой цене и никаких вариантов. Зачем это нужно? 

 
Вопрос по эксплуатации МТ5 в демо.

Немогу добавить новый ордер по уже открытой позиции по другой улучшеной цене. Вместо этого новый ордер добавляется к уже открытой позиции по старой цене и никаких вариантов. Зачем это нужно? 

Торговая система MetaTrader 5
 

Понял спасибо!

 

Советник работает на демо счете и иногда не может открыть позицию и выдает ошибку -

"CTrade::PositionOpen: instant sell 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [invalid stops]"

это при минимальной дистанции стоп - 18 пунктов, а здесь целых 38. Что не так?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
