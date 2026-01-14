Ошибки, баги, вопросы - страница 187
Всё, заболтали вопрос.
Разработчикам, можно надеяться что функция предложенная на 186 странице будет реализована?
dogada:
В этой папке 2 файла и оба пустые.
Вы забыли перезапустить терминал после изменения количества баров на чарте?
В общем, перезагрузка как - будто бы решыша проблемуу.
Было проведено еще 3 запуска тестера.
При этом каждый раз история продолжала докачиваться и дата начала тестирования (был указан весь период) смещалась каждый раз на несколько лет назад. Сейчас тестирует с 99 года.
При этом окошко евродоллара М1 выглядит так: Бары минутные по дню.
Да еще перезагрузка не решила проблемы на Серверах Альпари и НордФХ.
Там все также тестируется М1=Д1.
Однозначно необходимо сделать более жесткий контроль в тестрее (с какой даты поставил, с такой пусть и тестит - если нет М1, то не тестит).
Опять же окно графика - если включен М1 - то бары по дню ну это как -то странно.
Да и почему по разному работают ваш сервер и сервера ДС?
В итоге, как всегда, после "танцев с бубном" в принципе пользоваться можно. Надо только много раз запустить тестер, пока уж точно вся история не скачается. :) Может все -таки кнопка будет лучше???
Правильно. Эксперт (или скрипт) работает в собственном потоке. Выполнение кода индикатора происходит в другом потоке (поток обработки данных по соответствующему символу).
Доброго времени суток.
Вопрос по mql4, хотя именно люди столкнувшиеся с mql5 могут знать предметную область:
Не получается сделать dll-ку в Visual C++ 2010 Express, чтобы работала в MT4.
Пробовал уже как указано в статье: https://www.mql5.com/ru/articles/18
И приводил примеры использования sample "советника": https://www.mql5.com/ru/forum/129668
Помогите: сделать в Visual C++ 2010 Express, чтобы работала в MT4.
Пожалуйста.
Здравтвуйте!
Вопрос по эксплуатации МТ5 в демо.
Немогу добавить новый ордер по уже открытой позиции по другой улучшеной цене. Вместо этого новый ордер добавляется к уже открытой позиции по старой цене и никаких вариантов. Зачем это нужно?
Здравтвуйте!
Понял спасибо!
Советник работает на демо счете и иногда не может открыть позицию и выдает ошибку -
"CTrade::PositionOpen: instant sell 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [invalid stops]"
это при минимальной дистанции стоп - 18 пунктов, а здесь целых 38. Что не так?