Ошибки, баги, вопросы - страница 179

alexvd:

При выборе вкладки окно графика активируется и это можно видеть визуально.

Как часто вообще приходится переставлять графики местами? 

Активируется также свернутое окно и если при перетаскивании вкладок в нужном порядке случайно активировать свернутую, то нужно мышкой  найти на экране ненужный случайно всплывший график и свернуть обратно.

Гораздо легче визуально работать с графиками на рабочем столе МТ, тем  более панель графиков с вкладками съедает место на экране и при прежнем алгоритме (из МТ4) ее можно было не держать активной.

avatara:

Кроме Вас мне не к кому обратится... :(

Но так получилось, что только Вы видите "работающее"..

Можна прямую ссылку нга скачивание дистрибутива?

Неудобно как-то. но факт.

Простая тема - но и Адмирал не грузится...

Чудно.

;)

Из всех ДЦ с которыми я дело имел стакан хоть как-то представлен только в Альпари.

MetaTrader 5 (билд от 11.12.2009 по данным сайта)

 
Interesting:

Спасибо! ухожу изучать...
Interesting:

avatara:
Спасибо! ухожу изучать...

Если я не ошибаюсь сервер Альпари - 62.213.101.242:443.

Как минимум по следующим валютным парам имеется дата: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, GBPJPY, AUDJPY, AUDCAD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY.

PS

Самое прикольное что на золото, серебро и наверное все фондовые инструменты стакана я так и не нарыл... :(

 
Interesting:

Самое прикольное - но этот стакан тоже развод. Гляньте дюку. про НТ умолчу...

Но всё равно спасибо!

;)

 

новый билд 350 - в редакторе при выборе любой строки в статьях и в кодбазе получаем такой ответ:


Dima_S:

новый билд 350 - в редакторе при выборе любой строки в статьях и в кодбазе получаем такой ответ:


У меня все нормально. Работает без проблем.

Напишите плиз заявку в сервисдеск, описав все выполняемые действия поэтапно.

Не забудьте указать данные по ОС и слитность терминала.

PS

Для проверки пробовал несколько статей, в том числе и эту "нечеткую логику"...

Возможно есть проблемы в передаче команды от эдитора браузеру (Я пользуюсь Мозилой, последней).

 

Почему пользоввтельские структуры копировать можно а стандартные нельзя?

struct S_A
  {
   double            a;
   double            b;                  
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   S_A sA,sB;
   sA.a=10; sA.b=14;

   sB=sA;               // вот так можно

   Print("sA.a=",sA.a);
   Print("sA.b=",sA.b);
   Print("sB.a=",sB.a);
   Print("sB.b=",sB.b);
   MqlTradeRequest   m_request,p_request;
   m_request.magic=123;

   p_request=m_request; // а так нельзя ??

   Print("p_request.magic=",p_request.magic);
  }

Ругается на  копирование стандартных структур: 'p_request' - structure have objects and cannot be copied.

 
Urain:

Почему пользоввтельские структуры копировать можно а стандартные нельзя?

Ругается на  копирование стандартных структур: 'p_request' - structure have objects and cannot be copied.


Можно копировать "простые" структуры, которые не содержат сложных или динамических полей. В сообщении как раз так и написано.
 

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes

Простые структуры

Структуры, которые не содержат строки, объекты класса и объекты динамических массивов, называются простыми структурами; переменные таких структур могут свободно копироваться друг в друга, даже если это разные структуры. Переменные простых структур, а также их массивы можно передавать в качестве параметров в импортируемые из DLL функции.

