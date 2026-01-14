Ошибки, баги, вопросы - страница 179
При выборе вкладки окно графика активируется и это можно видеть визуально.
Как часто вообще приходится переставлять графики местами?
Активируется также свернутое окно и если при перетаскивании вкладок в нужном порядке случайно активировать свернутую, то нужно мышкой найти на экране ненужный случайно всплывший график и свернуть обратно.
Гораздо легче визуально работать с графиками на рабочем столе МТ, тем более панель графиков с вкладками съедает место на экране и при прежнем алгоритме (из МТ4) ее можно было не держать активной.
Кроме Вас мне не к кому обратится... :(
Но так получилось, что только Вы видите "работающее"..
Можна прямую ссылку нга скачивание дистрибутива?
Неудобно как-то. но факт.
Простая тема - но и Адмирал не грузится...
Чудно.
;)
Из всех ДЦ с которыми я дело имел стакан хоть как-то представлен только в Альпари.
MetaTrader 5 (билд от 11.12.2009 по данным сайта)
Спасибо! ухожу изучать...
Если я не ошибаюсь сервер Альпари - 62.213.101.242:443.
Как минимум по следующим валютным парам имеется дата: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, GBPJPY, AUDJPY, AUDCAD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY.
PS
Самое прикольное что на золото, серебро и наверное все фондовые инструменты стакана я так и не нарыл... :(
Самое прикольное - но этот стакан тоже развод. Гляньте дюку. про НТ умолчу...
Но всё равно спасибо!
;)
новый билд 350 - в редакторе при выборе любой строки в статьях и в кодбазе получаем такой ответ:
У меня все нормально. Работает без проблем.
Напишите плиз заявку в сервисдеск, описав все выполняемые действия поэтапно.
Не забудьте указать данные по ОС и слитность терминала.
PS
Для проверки пробовал несколько статей, в том числе и эту "нечеткую логику"...
Возможно есть проблемы в передаче команды от эдитора браузеру (Я пользуюсь Мозилой, последней).
Почему пользоввтельские структуры копировать можно а стандартные нельзя?
Ругается на копирование стандартных структур: 'p_request' - structure have objects and cannot be copied.
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes
Простые структуры
Структуры, которые не содержат строки, объекты класса и объекты динамических массивов, называются простыми структурами; переменные таких структур могут свободно копироваться друг в друга, даже если это разные структуры. Переменные простых структур, а также их массивы можно передавать в качестве параметров в импортируемые из DLL функции.