Ошибки, баги, вопросы - страница 1469
Vladimir Zubov:
MT4
Долго искал баг у себя, почему по назначенному событию на KEY_NUMLOCK5 происходит сброс правой шкалы чарта. Оказалось, что это горячая клавиша MT4.
Где посмотреть полный список горячих клавиш терминала? Чтобы больше не нарываться на них при написании кода.
В торговом терминале, в верхнем меню, есть переход к Справке (Руководству пользователя по клиентскому терминалу):
В этом Руководстве, в разделе Средства быстрой навигации, есть большой список горячих клавиш под заголовком Горячие клавиши:
P./S.: В Руководстве пользователя есть вкладка Поиск(выше у меня на скрине она подчёркнута вверху слева, после вкладки с названием Содержание). Забив там во вкладке Поиск словосочетание: горячие клавиши, можно и таким путём найти путь к их списку.
P./S.: Большой список других горячих клавиш (к MetaEditor) - можно увидеть таким же путём, как описала здесь, перейдя в Справку к MetaEditor в верхнем меню MetaEditor, а не торгового терминала.
попробуйте так
Как отвечать автору статьи на вопросы участников англоязычного форума МКЛ5, если она переведена на англ. язык. Или нужно заново зарегистрироваться на англоязычном форуме? Например, я не смог, вернее, нет доступа к клавише "ответить" к переводу моей статьи "Теория рынка" https://www.mql5.com/en/articles/1825.
Подскажите пожалуйста. Почему математические функции MathFloor, MathCeilб MathRound, как указано в справочнике, возвращают целое число. а в следующем коде почемуто получается число с токой и нулем. "M5 00:3.0:21" А должно быть "M5 00:3:21".
Пробовал без DoubleToString, все перечисленные мат функции. Результат один и тот же.
datetime Tcr=TimeCurrent();
MqlDateTime dt;
TimeToStruct(Tcr,dt);
Comment(dt.hour,":",dt.min,":",dt.sec," \n M1: 00:00:",60-dt.sec," \n M5: 00:",DoubleToString(MathRound(dt.min-MathFloor(dt.min / 5)*5),0),":",60-dt.sec
Спасибо модератору Карпутову Владимиру!
Неисправность исчезла. Дело, действительно, было в настройке масштаба экрана. Было
125%, и как только выставил 100% (скриншот “qq6”), бары стали совпадать с линиями
сетки. Правда, при этом уменьшился размер шрифта, надо его как-то отдельно
регулировать, не меняя этот масштаб. Ну, это уж более понятная задача. Надеюсь,
справлюсь сам.
realgentleman
Подскажите пожалуйста. Почему математические функции MathFloor, MathCeilб MathRound, как указано в справочнике, возвращают целое число. а в следующем коде почемуто получается число с токой и нулем.
datetime Tcr=TimeCurrent();
MqlDateTime dt;
TimeToStruct(Tcr,dt);
Comment(dt.hour,":",dt.min,":",dt.sec," \n M1: 00:00:",60-dt.sec," \n M5: 00:",DoubleToString(MathRound(dt.min-MathFloor(dt.min / 5)*5),0),":",60-dt.sec