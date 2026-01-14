Ошибки, баги, вопросы - страница 1469

Vladimir Zubov:

MT4 

Спасибо. Нарыть своими силами эту табличку гуглом не смог. Он только **** показывает ее наличие.
 
zaskok3:

Долго искал баг у себя, почему по назначенному событию на KEY_NUMLOCK5 происходит сброс правой шкалы чарта. Оказалось, что это горячая клавиша MT4.

Где посмотреть полный список горячих клавиш терминала? Чтобы больше не нарываться на них при написании кода.

В торговом терминале, в верхнем меню, есть переход к Справке (Руководству пользователя по клиентскому терминалу):


В этом Руководстве, в разделе Средства быстрой навигации, есть большой список горячих клавиш под заголовком Горячие клавиши:




P./S.: В Руководстве пользователя есть вкладка Поиск(выше у меня на скрине она подчёркнута вверху слева, после вкладки с названием Содержание). Забив там во вкладке Поиск словосочетание: горячие клавиши, можно и таким путём найти путь к их списку.


P./S.: Большой список других горячих клавиш (к MetaEditor) - можно увидеть таким же путём, как описала здесь, перейдя в Справку к MetaEditor в верхнем меню MetaEditor, а не торгового терминала.

 
Как отвечать автору статьи на вопросы участников англоязычного форума МКЛ5, если она переведена на англ. язык. Или нужно заново зарегистрироваться на англоязычном форуме? Например, я не смог, вернее, нет доступа к клавише "ответить" к переводу моей статьи "Теория рынка" https://www.mql5.com/en/articles/1825.
Yousufkhodja Sultonov:
Как отвечать автору статьи на вопросы участников англоязычного форума МКЛ5, если она переведена на англ. язык. Например, я не смог, вернее, нет доступа к клавише "ответить" к переводу моей статьи "Теория рынка" https://www.mql5.com/en/articles/1825.

 Go to discussion

 

попробуйте так 

Yousufkhodja Sultonov:
Как отвечать автору статьи на вопросы участников англоязычного форума МКЛ5, если она переведена на англ. язык. Или нужно заново зарегистрироваться на англоязычном форуме? Например, я не смог, вернее, нет доступа к клавише "ответить" к переводу моей статьи "Теория рынка" https://www.mql5.com/en/articles/1825.
https://www.mql5.com/ru/forum/63050
Vladimir Zubov:

 Go to discussion

 

попробуйте так 

Спасибо, именно так получилось и можно отвечать теперь, благодарю!
 

Подскажите пожалуйста.  Почему математические функции MathFloor, MathCeilб MathRound, как указано в справочнике,  возвращают целое число. а в следующем коде почемуто получается число с токой и нулем. "M5  00:3.0:21" А должно быть  "M5  00:3:21".

Пробовал без DoubleToString, все перечисленные мат функции. Результат один и тот же. 

   

datetime Tcr=TimeCurrent();

   MqlDateTime dt; 

   TimeToStruct(Tcr,dt);

   Comment(dt.hour,":",dt.min,":",dt.sec," \n M1:   00:00:",60-dt.sec," \n M5:   00:",DoubleToString(MathRound(dt.min-MathFloor(dt.min / 5)*5),0),":",60-dt.sec

 

   

             Спасибо модератору Карпутову Владимиру!

    Неисправность исчезла. Дело, действительно, было в настройке масштаба экрана. Было

    125%, и как только выставил 100%  (скриншот “qq6”), бары стали совпадать с линиями  

    сетки.  Правда, при этом уменьшился размер шрифта, надо его как-то отдельно

    регулировать, не меняя этот масштаб. Ну, это уж более понятная задача. Надеюсь,

    справлюсь сам.        

                                                                                                               realgentleman 

Nikolay Efremov:

Подскажите пожалуйста.  Почему математические функции MathFloor, MathCeilб MathRound, как указано в справочнике,  возвращают целое число. а в следующем коде почемуто получается число с токой и нулем. 

   

datetime Tcr=TimeCurrent();

   MqlDateTime dt; 

   TimeToStruct(Tcr,dt);

   Comment(dt.hour,":",dt.min,":",dt.sec," \n M1:   00:00:",60-dt.sec," \n M5:   00:",DoubleToString(MathRound(dt.min-MathFloor(dt.min / 5)*5),0),":",60-dt.sec

Время это целое число.
Очень часто на MQL5.com отсутствует звездочка в верхнем-правом углу (перезагрузка и ресайз браузера (firefox и opera) не влияют) при наличии в профиле несольких непрочитанных тем из Избранного.
