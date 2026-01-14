Ошибки, баги, вопросы - страница 1467
На одном терминале несколько счетов с разных торговых серверов. Соответственно, присутствуют несколько исторических папок в /history.
Возможно ли при двойном щелчке по счету сразу переключаться на исторические данные соответствующего торгового сервера минуя коннект к нему.
Это нужно, чтобы в оффлайне в тестере можно было быстро переключаться между различными историями одного и того же символа.
Сейчас приходится либо иметь несколько соответствующих оффлайн-терминалов с разной историей, либо в одном терминале выходить в онлайн, коннектится к другому серверву и заходить снова в оффлайн, теряя при этом кастомную историю.
Лог одиночного прогона пустого советника в MT4-тестере по ценам открытия:
Из лога видно, что сам советник проходит историю за нулевое время. Подготовка же исторических данных занимает пять секунд (немного больше 100К баров). Раньше такого не было.
Воспроизводится в 100% случаев. MT4 build 950, Windows7 SP1 x64.
Подскажите, какой крайний билд не страдает этим недугом. DOWNGRADE необходим.
Как в коде узнать расписание сессий?
Посмотрите может это поможет SymbolInfoSessionTrade
В последних билдах MT4 при использовании портативного режима нет возможности запустить MetaEditor - писал в сервис деск, но вразумительного ответа нет.
Если запускать сам экзешник в папке с MT4, то грузится MetaEditor с окружением в папке AppData для виндовс, если в терминале нажать "изменить эксперта", то происходит то ж самое, а раньше грузилось окружение из папки в которой запущен терминал в портативном режиме.
Граждане, у меня у одного такая аномалия или у всех так?
проверил у меня вроде открывается из папки метатрейдера, но постоянно пропадает строка состояния и панель управления вверху .
правда у меня не портейбл а отключенный ЮАК
А ЮАК разве влияет на место хранения папки MQL4 ?
очень . при отключении все находится в своих папках как раньше а не в общей - мне так легче.
а с отключенным юаком справляется ДРВЕБ - он бдит
очень . при отключении все находится в своих папках как раньше а не в общей - мне так легче.
