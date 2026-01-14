Ошибки, баги, вопросы - страница 1467

На одном терминале несколько счетов с разных торговых серверов. Соответственно, присутствуют несколько исторических папок в /history.

Возможно ли при двойном щелчке по счету сразу переключаться на исторические данные соответствующего торгового сервера минуя коннект к нему.

Это нужно, чтобы в оффлайне в тестере можно было быстро переключаться между различными историями одного и того же символа.


Сейчас приходится либо иметь несколько соответствующих оффлайн-терминалов с разной историей, либо в одном терминале выходить в онлайн, коннектится к другому серверву и заходить снова в оффлайн, теряя при этом кастомную историю.

zaskok3:

Лог одиночного прогона пустого советника в MT4-тестере по ценам открытия:

Из лога видно, что сам советник проходит историю за нулевое время. Подготовка же исторических данных занимает пять секунд (немного больше 100К баров). Раньше такого не было.

Воспроизводится в 100% случаев. MT4 build 950, Windows7 SP1 x64.

Подскажите, какой крайний билд не страдает этим недугом. DOWNGRADE необходим.

Сделал FXT read-only. Пятисекундная перестройка исчезла, теперь быстро, как раньше.
Как в коде узнать расписание сессий?

 

 
Vasyl Nosal:

Как в коде узнать расписание сессий?

 

Посмотрите может это поможет  SymbolInfoSessionTrade

Vladimir Pastushak:

Посмотрите может это поможет  SymbolInfoSessionTrade

Спасибо.
 
-Aleks-:

В последних билдах MT4 при использовании портативного режима нет возможности запустить MetaEditor - писал в сервис деск, но вразумительного ответа нет.

Если запускать сам экзешник в папке с MT4, то грузится MetaEditor с окружением в папке AppData для виндовс, если в терминале нажать "изменить эксперта", то происходит то ж самое, а раньше грузилось окружение из папки в которой запущен терминал в портативном режиме.

Граждане, у меня у одного такая аномалия или у всех так?
 
-Aleks-:
Граждане, у меня у одного такая аномалия или у всех так?

проверил у меня вроде открывается из папки метатрейдера, но постоянно пропадает строка состояния и панель управления вверху .

 

правда у меня не портейбл а отключенный ЮАК  

 
Vladislav Andruschenko:

проверил у меня вроде открывается из папки метатрейдера, но постоянно пропадает строка состояния и панель управления вверху .

 

правда у меня не портейбл а отключенный ЮАК  

А ЮАК разве влияет на место хранения папки MQL4 ?
 
-Aleks-:
А ЮАК разве влияет на место хранения папки MQL4 ?

очень . при отключении все находится в своих папках как раньше а не в общей - мне так легче. 

а с отключенным юаком справляется ДРВЕБ - он бдит  

 
Vladislav Andruschenko:

очень . при отключении все находится в своих папках как раньше а не в общей - мне так легче. 

а с отключенным юаком справляется ДРВЕБ - он бдит  

А при этом больше одного пользователя винды поддерживается?
