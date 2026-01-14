Ошибки, баги, вопросы - страница 1472
Вы же понимаете, что сейчас глупость делаете с вашими намёками, нет?
Код - мой. Логику и имена переменных перенял у Игоря. Так что - мимо ваш намёк. Название функции? Оно отражает смысл, или вы по-английски ни бум-бум?
Кто мне скажет, что это за хрень периодически появляется и заслоняет экран?
Это наверно какая то программа у Вас установлена, или незаконно попала на Ваш комп и теперь транслирует чьи то новости.
попробуйте поочередно по закрывать значки в трее и программы
Это чувак. Без комментариев. Удачи. Мне все равно как Вы пишете и у кого перенимаете. Я просто увидел истинное лицо.
Ню-ню... Может сравним коды?
Как ещё, о прозревший и увидевший, вы однозначно найдёте последнюю позицию и определите как она закрыта, в убытке, или нет?
Давайте, натужьтесь, выдавите что-нить.
Только без кода Игоря Кима. Свой уж напишите.
Это наверно какая то программа у Вас установлена, или незаконно попала на Ваш комп и теперь транслирует чьи то новости.
попробуйте поочередно по закрывать значки в трее и программы
Помогает только если сворачиваю и разворачиваю метатрейдер, поэтому подозрение, что метаквоты постарались, вот и спрашиваю, может у кого периодически такие же фичи вылазят...
Это на МТ5 такое, на 4 не проявлялось
Удачи, обиженный слепой мальчонка, не умеющий писать собственные коды, но лихо присваивающий себе чужое авторство. И не нужно сваливать свои проступки на других - это вы присвоили себе работы Игоря. Доказательств тому - уйма. Удачи вам. Не обижайтесь, я надеюсь, что когда-нибудь вы научитесь писать своё и перестанете присваивать себе чужое. Старание и труд - всё перетрут ;)
ЗЫ. На вас не накинулись на одного несчастного, а сообщество просто вам указало, что в том случае вы были не правы - факт присвоения себе функций Игоря и вписывание в авторство себя любимого был налицо.
И, да, я вас тоже не оскорблял - зачем оно мне? Хотя мне претит ваш подход к чужим трудам. И постарайтесь всё же объяснить, что же вы увидели во мне, и в том коде, который я показал?
Чувак, я бы на твоем месте не стал бы дальше развивать эту тему.
Поверьте я свое давно умею писать и отлично программирую на заказ, У меня много полезных программ, которые написаны мною лично и они отлично продаются.
Я говорю ВАМ о том, что не нужно искать соринку в чужих, когда у Вас же такое же бревно.
ИМХО. Всего хорошего, счастья, здоровья, любви.