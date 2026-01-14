Ошибки, баги, вопросы - страница 1474

Alexey Kozitsyn:
Вы включили автоторговлю? Вы установили в настройках советника/вкладка общее флаг: разрешить советнику торговать? Вы установили флаг разрешить автоматическую торговлю в настройках терминала/вкладка советники?
да, все эти манипуляции я проделал.
[Удален]  
Ivan Malenkov:
да, все эти манипуляции я проделал.

На счете разрешена торговля советником?

Советник можете выложить?

 
Tema97:

чет херная какаята -

- вот я в начале  написал  double lots=0.01;

затем в коде 

if(isCloseLastPosByStoporTake("",-1,-1)==1)

{lots=0.01;} // Позиция закрыта в плюсе

if(isCloseLastPosByStoporTake("",-1,-1)==2)

{lots*=2;} // Позиция закрыта в минусе  

//--- покупаем, продаем и т.д.

if(lots>0.15) //если лот увеличился до значения выше 15 то скидываем 

{lots=0.01;}

правильно я код написал??? где ошибка? 

нужно чтоб - когда минус умножали на 2 и если минус повториться чтоб не 0.01 было а 0.02  и тд пока в плюс не уйдем  

щас тестил - он мне после проигрыша аж на 4 умножает или на 8 сразу - там у него 0 логики - просто какое значение захотел -такое и берет !!! 

как исправить это>? 

Прикрепите весь код советника
 

Из справки МТ5:

"Пользователь должен самостоятельно в коде реализовать проверку состояния торгового счета при получении этого события (если это необходимо по условиям торговой стратегии). Если вызов функции OrderSend() завершился успешно и вернул значение true – это означает, что торговый сервер поставил ордер в очередь на исполнение и присвоил ему номер тикета. Как только сервер обработает данный приказ, будет сгенерировано событие Trade. И если пользователь запомнил значение тикета, то при обработке события OnTrade() он может по этому тикету выяснить что именно случилось с ордером.

...

Один торговый запрос, отправленный из терминала вручную или через торговые функции OrderSend()/OrderSendAsync(), может порождать на торговом сервере несколько последовательных торговых транзакций. При этом очередность поступления этих транзакций в терминал не гарантирована, поэтому нельзя свой торговый алгоритм строить на ожидании поступления одних торговых транзакций после прихода других. Кроме того, транзакции могут потеряться при доставке от сервера к терминалу.

Вы уж меня извините, но может быть можно сделать проверку чтобы транзакции не терялись? А то получается, что алгоритм строить, применительно к этим событиям, вообще не на чем, если исходить из написанного в справке.

 

Админы, объясните пожалуйста, как это мой индикатор Universum Cluster Currency, попал в свободный доступ?

Тот кто его выложил, пишет что он работает на билдах до 900. Этот код в .ex4 могу передать в личном сообщении админам.

Что же ваша хваленая прехваленная защита не работает так, как вы ее позиционируете?

 
Aleksandr Novikov:

Админы, объясните пожалуйста, как это мой индикатор Universum Cluster Currency, попал в свободный доступ?

Тот кто его выложил, пишет что он работает на билдах до 900. Этот код в .ex4 могу передать в личном сообщении админам.

Что же ваша хваленая прехваленная защита не работает так, как вы ее позиционируете?

 Это значит Вы свой код в открытую продаёте мимо Маркета:

 Продажа открытого кода

, а потом на MQ пытаетесь навешивать обвинения?

 
Karputov Vladimir:

 Это значит Вы свой код в открытую продаёте мимо Маркета:

, а потом на MQ пытаетесь навешивать обвинения?

Не одного открытого кода не было продано и никому не передавалось!

И наличие объявления, не говорит о том, что оно хоть раз сработало.

 
Aleksandr Novikov:

Не одного открытого кода не было продано и никому не передавалось!

И наличие объявления, не говорит о том, что оно хоть раз сработало.

но и не говорит об обратном, теперь докажите что ни одного экземпляра не продали
 
Aleksandr Novikov:

Этот код в .ex4 могу передать в личном сообщении админам.

если код закрытый как определили, что это ваш индикатор

непонятно как взлом защиты для кода выше 900-го породил закрытый код для старых билдов

муть какая-то порожденная воспаленным мозгом, не зря у вас на аватарке матрица

