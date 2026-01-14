Ошибки, баги, вопросы - страница 1465
Уперся в Internal Error в редакторе, при добавлении в код строки Print и PrintFormat для отладки с обращениями к методам классов, при повторной перекомпиляции после удаления строки (и без удаления тоже) происходит краш. Код отправить в сервисдекс не могу, к сожалению, потому что он коммерческий. Печально...
Какой терминал? Какой билд? Какая ОС, битность?
Сможете локализовать проблему и сократить код для воспроизведения?
Сможете локализовать проблему и сократить код для воспроизведения?После всех проверок код удаляется, присылайте.
Терминал МТ5 1241, ОС вин 7 64 бит, локализовать проблему вряд ли получится, она то появляется, то исчезает. Я думаю что там какая-то уникальная комбинация условий компиляции, вряд ли её можно легко локализовать. Все сложнее прислать не могу потому что дал письменные обязательства, в которых не указан в качестве исключения сервисдеск. Понимаю, что информации мало, просто имейте в виду что такое бывает...
Какой у вас билд терминала, какая ОС, битность ?
На каком символе и сервере воспроизводится?
Какие у вас настройки монитора?
Настройки графика меняли ?
Терминал: version 4.0, build 950
ОС: Windows 7, домашняя расширенная, 32-разрядная,
Неисправность сохраняется, по-видимому, на всех валютных парах
(проверил на AUDJPY,CHFJPY,GBPUSD,NZDUSD),
Сервер: Alpari-Demo,
Настройки монитора: частота=46, фаза=88 (а остальные, вроде, не при чем, и я их не менял),
Настройки графика не менял, и они такие, как на скриншоте qq4. Но если изменять
любые настройки в левой половине вкладки «Общие», то неисправность остается
Вот сейчас взял, и попробовал:
Работает ;)
Спасибо.
А для скайпа что писануть вместо mailto:
?
Объясните пожалуйста, в чем может быть проблема?
На скрипты для открытия ордеров установил горячие клавиши Alt+1(селл) и Alt+3(закр) и Alt+5(бай). Авто-торговля включена.
1. Почему не срабатывает с правым Alt? С Ctrl и с правым и с левым работает!
2. Почему начало выскакивать окно с уточняющим вопросом? На днях стояли горячие клавиши с Ctrl и при попытке сделать скрин с помощью яндекс-диска (сочетание клавиш совпало), случайно открылся ордер СРАЗУ, без уточнений!
скрипты прилагаю, настройки по умолчанию.
win7/64 мт4/950
Объясните пожалуйста, в чем может быть проблема?
Проблема исчезла после перезагрузки терминала.
В чем была проблема и почему, я так и не понял!
неа нет такого ...
Спасибо.
А для скайпа что писануть вместо mailto:
?