Alexander Bereznyak:

если код закрытый как определили, что это ваш индикатор

непонятно как взлом защиты для кода выше 900-го породил закрытый код для старых билдов

муть какая-то порожденная воспаленным мозгом, не зря у вас на аватарке матрица

Если есть код, то его моно открыть, способ защиты влияет лишь на скорость открытия кода.
 
но и не говорит об обратном, теперь докажите что ни одного экземпляра не продали

Ты кто такой, что бы тебе что-то доказывать? Любитель пофлудить и нагадить везде своими комментами? Тебя вообще кто-то о чем то спрашивал?

Я к администрации обратился! А не к лицам с воспаленным мозгом, которые свой диагноз всем окружающим приписывают!

 
Тогда в сервисдеск надо. Обычно администрация там а не на форуме. На форуме обычные смертные. Насколько я знаю индикаторов по типу вашего в инете полно. Да и никто не видел что где взломанные валяется. Есть только ссылка на ваш продукт в маркете. Своеобразный ход такой. 
 

Karputov Vladimir:

наверно их никто не читает. 
 
Убрали
 
может быть можно сделать проверку чтобы транзакции не терялись?

Неужели никому нет дела?

Справка читается как "Вообще события приходят, но шут знает в каком порядке, и шут знает, приходят ли вообще."

Неужели никто ими не пользуется фактически? Все строят алгоритмы игнорируя событийную систему? Или написанного в справке (потери этих событий) в реальности не происходит?

 
Мне есть. Но что от этого толку?

Главное что разработчикам до этого дела нет. Не отошли наверное ещё от позапрошлогодних новогодних праздников... 

 

Нужно выделить этот топик кружочком, поместить в первые строчки форума. Посадить на эту ветку специально обученного специалиста от компании для связи с общественностью, которого обязать переносить жалобы пользователей в сервисдеск. Которого и премии лишить можно если что (повышение уровня ответственности). А сейчас как? Пользователи пишут в сервисдеск, а остальные пользователи и слыхом неслыхивали об этом, а эту веточку читают, полагаю, многие, многим интересно, что делается для платформы и чем платформа дышит..

 
В последней версии MT5 обнаружен следующий баг: при загрузке/перезагрузке программы не запоминаются размеры "Окна котировок". Во всех более ранних версиях эта функция работала. т.е. при закрытии терминала сохранялись размеры Окна котировок, которые были выставлены в последний раз и при перезагрузке МТ5 Окно котировок открывалось в том месте и с теми же размерами, которые были установлены ранее. Большая просьба устранить этот баг, а то каждый раз приходится устанавливать размеры Окна котировок заново, а это реально напрягает. Спасибо.
 
В последней версии MT5 обнаружен следующий баг: при загрузке/перезагрузке программы не запоминаются размеры "Окна котировок". Во всех более ранних версиях эта функция работала. т.е. при закрытии терминала сохранялись размеры Окна котировок, которые были выставлены в последний раз и при перезагрузке МТ5 Окно котировок открывалось в том месте и с теми же размерами, которые были установлены ранее. Большая просьба устранить этот баг, а то каждый раз приходится устанавливать размеры Окна котировок заново, а это реально напрягает. Спасибо.
Клавишу "F11" нажмите в терминале - похоже на то, что Вы перешли в полноэкранный режим.
