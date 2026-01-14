Ошибки, баги, вопросы - страница 1463
В тестере получаю ошибку, что памяти мало для открытия ордера - терь средства отошли на второй план :)
2016.01.03 00:52:25.168 2014.03.05 13:45 Tester: not enough money for buy 100.00 GBPUSD at 1.6691 sl: 0.0000 tp: 1.6834 [2014.03.05 13:45]
А если внимательнее прочесть?
Мда... видимо отдыхать иногда надо...
Да, средства отошли на второй план... Памяти категорически не хватает!)))))))
Ага, как бы проапгредится? :)
А я сидел, ошибку в коде искал - вот глюкнуло то...
Смотрю на свечи по умолчанию.
Вверх пустая, вниз заполненая.
Где логика? Может наоборот надо?
Интересно это баг или так задумано , вкладка на сайте ТОРГОВЛЯ мигает,
Я по началу думал меня "типает" и отказался от валерьянки, но я уловил и записал этот момент...
компилятор выдает предупреждение: possible loss of data due to type conversion
что надо сделать чтобы все работало нормально