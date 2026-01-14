Ошибки, баги, вопросы - страница 1463

Господа программисты! Раньше, до переустановки ОС, тестер, при оптимизации, в режиме он-лайн, показывал сколько шагов и времени остается до завершения оптимизации. Сейчас эта опция отсутствует. В чем может быть причина? Сам тестер работает нормально.
 
-Aleks-:

В тестере получаю ошибку, что памяти мало для открытия ордера - терь средства отошли на второй план :)

2016.01.03 00:52:25.168 2014.03.05 13:45  Tester: not enough money for buy 100.00 GBPUSD at 1.6691 sl: 0.0000 tp: 1.6834 [2014.03.05 13:45]

А если внимательнее прочесть?
Да, средства отошли на второй план... Памяти категорически не хватает!)))))))
 
Karputov Vladimir:
А если внимательнее прочесть?

Мда... видимо отдыхать иногда надо...

 

Alexey Kozitsyn:
Да, средства отошли на второй план... Памяти категорически не хватает!)))))))

Ага, как бы проапгредится? :) 

А я сидел, ошибку в коде искал - вот глюкнуло то... 

-Aleks-:

Мда... видимо отдыхать иногда надо...

 

Ага, как бы проапгредится? :) 

А я сидел, ошибку в коде искал - вот глюкнуло то... 

Да бывает, что не видишь очевидных вещей. Зато потом смешно)
Смотрю на свечи по умолчанию.

Вверх пустая, вниз заполненая.

Где логика? Может наоборот надо? 

 

Интересно это баг или так задумано , вкладка на сайте ТОРГОВЛЯ мигает, 

Я по началу думал меня "типает" и отказался от валерьянки, но я уловил и записал этот момент...

 

 
с самого начала мигает, для привлечения внимания
Да, вначале такая же реакция была. Потом понял, что так и задумано.
  
 datetime TL_TimeLow2=ObjectGet("TL_Support",OBJPROP_TIME2);// устанавливаем вторую координату времени линии поддержки
   datetime TL_TimeLow1=ObjectGet("TL_Support",OBJPROP_TIME1); // устанавливаем первую координату времени линии поддержки
   datetime TL_Time1=ObjectGet("TL_Buy",OBJPROP_TIME1);      // устанавливаем первую координату времени линии Buy
   datetime TL_Time2=ObjectGet("TL_Buy",OBJPROP_TIME2);  // устанавливаем вторую координату времени линии Buy  

компилятор выдает предупреждение: possible loss of data due to type conversion 

что надо сделать чтобы все работало нормально

