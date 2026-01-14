Ошибки, баги, вопросы - страница 1466

Комбинатор:
skype:логин_контакта?chat

лучше сразу так )

skype:логин_контакта?call

 
Alexandr Bryzgalov:

а я думаю че мне звонят постоянно. а это с профиля автодозвон идет, лучше поменять на чат 
 
В вебтерминале пропала учетная запись. Дня 3-4 назад зарегистрировал свой реал-счет, всё нормально было. А тут глянул, нет счета. Вообще. Не просит ни логина ни пароля, вообще нет ничего во вкладке "Торговые счета" в профиле юзера форума MQL...
 

 хотел найти на индикаторе стохастик последние два входа через линии уровней верх и вниз, три входа отображаются нормально и сохраняют свои значения а четвертый работает неправильно обнуляет показания когда выходит из нижней зоны подскажите в чем ошибка

//--- находим индекс бара вход в верхняя зону
   for(n=0; n<(Bars-1);n++)
     {
       if(iStochastic(Symbol(),0,5,3,3,MODE_SMA,1,0,n)<up_level && iStochastic(Symbol(),0,5,3,3,MODE_SMA,1,0,n-1) >up_level )
    //     break;
      UpLevel_1=n+1;
         
     }
//--- находим индекс бара второго ближайшего входа верхний уровень
  // for(n= UpLevel_1+1; n<(Bars-1);n++)
     {
      if(iStochastic(Symbol(),0,5,3,3,MODE_SMA,1,0,n)<up_level && iStochastic(Symbol(),0,5,3,3,MODE_SMA,1,0,n-1) >up_level )
      //   break;
      UpLevel_2=n+1;
      UpperPrice_2=iHigh(Symbol(),PERIOD_CURRENT,UpLevel_2);
     
     }
//--- находим индекс бара первого ближайшего входа нижний уровень
  for(n=0; n<(Bars-1);n++)
     {
     if(iStochastic(Symbol(),0,5,3,3,MODE_SMA,1,0,n)>dw_level && iStochastic(Symbol(),0,5,3,3,MODE_SMA,1,0,n-1) <dw_level )  
         break;
      DwLevel_1=n+1;
      LowerPrice_1=iLow(Symbol(),PERIOD_CURRENT,DwLevel_1);
     }
//--- находим индекс бара второго ближайшего входа нижний уровень
   for(n=DwLevel_1+1; n<(Bars-1);n++)
     {
       if(iStochastic(Symbol(),0,5,3,3,MODE_SMA,1,0,n)>dw_level && iStochastic(Symbol(),0,5,3,3,MODE_SMA,1,0,n-1) <dw_level )
         break;
      DwLevel_2=n+1;
      LowerPrice_2=iLow(Symbol(),PERIOD_CURRENT,DwLevel_2);
      Comment("вход верхняя зона" + DoubleToStr(UpLevel_1,0)+ "\n" + // работает правельно показания сохраняет
              "предыдущий вход верхняя зона" + DoubleToStr(UpLevel_2,0)+ "\n" + // работает правельно показания сохраняет
              " вход нижняя зона" + DoubleToStr(DwLevel_1,0)+ "\n" +  //работает неправельно обнуляет показания когда выходит из нижней зоны
              " предыдущий вход нижняя зона" + DoubleToStr(DwLevel_2,0)); // работает правельно показания сохраняет
     }
 
Mikhail Lebedev:

Накидал скриптик по-быстрому для примера:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         FindStochasticSignal.mq4 |
//|              Copyright 2015, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70 |
//|                       https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70"
#property link      "https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version   "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input int      PeriodK=5;                       // Period %K Stochastic
int periodK=(PeriodK<1)?1:PeriodK;
input int      PeriodD=3;                       // Period %D Stochastic
int periodD=(PeriodD<1)?1:PeriodD;
input int      SlowingStc=3;                    // Slowing Stochastic
int slowingStc=(SlowingStc<1)?1:SlowingStc;
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;        // MA Method Stochastic
input ENUM_STO_PRICE AppledPrice=STO_LOWHIGH;   // Appled Price Stochastic
input double LevelUP=70.0;                      // Up level Stochastic
input double LevelDN=30.0;                      // Down level Stochastic
input int      NumberCross=4;       // Number of Cross stochastics level
int numberCross=(NumberCross<1)?1:NumberCross;
//--- Arrays
double MassiveCrossUP[][2];
double MassiveCrossDN[][2];
MqlRates rates[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   int bars=iBars(Symbol(),Period());
   if(CopyRates(Symbol(),PERIOD_CURRENT,1,bars-1,rates)>0) {
      ArraySetAsSeries(rates,true);
      int nup=0, ndn=0;
      ArrayResize(MassiveCrossUP,nup,numberCross);
      ArrayResize(MassiveCrossDN,ndn,numberCross);
      for(int i=1; i<Bars; i++) {
         double StochMain0=GetDataSTO(Symbol(),Period(),periodK,periodD,slowingStc,MA_Method,AppledPrice,MODE_MAIN,i);
         double StochMain1=GetDataSTO(Symbol(),Period(),periodK,periodD,slowingStc,MA_Method,AppledPrice,MODE_MAIN,i+1);
         if(nup>numberCross && ndn>numberCross) break;
         if(StochMain0<LevelUP && StochMain1>=LevelUP) {
            nup++;
            if(nup<=numberCross) {
               ArrayResize(MassiveCrossUP,nup);
               MassiveCrossUP[nup-1][0]=int(rates[i].time);
               MassiveCrossUP[nup-1][1]=rates[i].high;
               }
            }
         if(StochMain0>LevelDN && StochMain1<=LevelDN) {
            ndn++;
            if(ndn<=numberCross) {
               ArrayResize(MassiveCrossDN,ndn);
               MassiveCrossDN[ndn-1][0]=int(rates[i].time);
               MassiveCrossDN[ndn-1][1]=rates[i].low;
               }
            }
         }
      }
   //---
   string text_up_crossing="Пересечения сверху-вниз:\n", text_dn_crossing="Пересечения снизу-вверх:\n";
   for(int i=0; i<ArrayRange(MassiveCrossUP,0); i++) {
      string date_cross=TimeToString(int(MassiveCrossUP[i][0]));
      string value_cross=DoubleToString(MassiveCrossUP[i][1],Digits());
      string txt_i="\n"+IntegerToString(i+1)+"-е пересечение уровня "+DoubleToString(LevelUP,1)+", время бара "+date_cross+", цена High свечи: "+value_cross;
      text_up_crossing+=txt_i;
      }
   text_up_crossing+="\n====================\n";
   for(int i=0; i<ArrayRange(MassiveCrossDN,0); i++) {
      string date_cross=TimeToString(int(MassiveCrossDN[i][0]));
      string value_cross=DoubleToString(MassiveCrossDN[i][1],Digits());
      string txt_i="\n"+IntegerToString(i+1)+"-е пересечение уровня "+DoubleToString(LevelDN,1)+", время бара "+date_cross+", цена Low свечи: "+value_cross;
      text_dn_crossing+=txt_i;
      }
   Comment(text_up_crossing+text_dn_crossing);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double GetDataSTO(string sy, int timeframe, int k_period, int d_period, int slowing, ENUM_MA_METHOD ma_method, ENUM_STO_PRICE price_field, int mode, int pos) {
   return(iStochastic(sy,timeframe,k_period,d_period,slowing,ma_method,price_field,mode,pos));
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
спасибо за скрипт пока он для меня выглядит как высшая математика для первоклассника работу с массивами я еще не разбирал буду вникать а в своем коде нашел ошибку надо было в цикле вставить другие данные бара сделал так и все заработало как надо
for(n=1; n<(Bars-2);n++)
 

Никак не могу заставить новое окно графика открываться не на половину. При правом клике на любом инструменте в окне "Обзор рынка" и выборе команды "Окно графика", график открывается неполноценным размером:

График в половину размера

Как это побороть?  

 
Karputov Vladimir:

Никак не могу заставить новое окно графика открываться не на половину

Уверен, разработчики исправят.

А пока необходимо наличие еще одного графика любого инструмента в свернутом состоянии. То есть, открыли USDJPY, вручную развернули, затем вручную свернули. После этого открывайте любой нужный график, он будет в полном окне.

Возможно, Вы это уже знаете.

 

В последних билдах MT4 при использовании портативного режима нет возможности запустить MetaEditor - писал в сервис деск, но вразумительного ответа нет.

Если запускать сам экзешник в папке с MT4, то грузится MetaEditor с окружением в папке AppData для виндовс, если в терминале нажать "изменить эксперта", то происходит то ж самое, а раньше грузилось окружение из папки в которой запущен терминал в портативном режиме.

[Удален]  

Лог одиночного прогона пустого советника в MT4-тестере по ценам открытия:

112972 tick events (113071 bars, 225205 bar states) processed in 0:00:00.016 (total time 0:00:05.039)

Из лога видно, что сам советник проходит историю за нулевое время. Подготовка же исторических данных занимает пять секунд (немного больше 100К баров). Раньше такого не было.

Воспроизводится в 100% случаев. MT4 build 950, Windows7 SP1 x64.

Подскажите, какой крайний билд не страдает этим недугом. DOWNGRADE необходим.

