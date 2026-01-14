Ошибки, баги, вопросы - страница 1466
лучше сразу так )
лучше сразу так )
хотел найти на индикаторе стохастик последние два входа через линии уровней верх и вниз, три входа отображаются нормально и сохраняют свои значения а четвертый работает неправильно обнуляет показания когда выходит из нижней зоны подскажите в чем ошибка
Накидал скриптик по-быстрому для примера:
Никак не могу заставить новое окно графика открываться не на половину. При правом клике на любом инструменте в окне "Обзор рынка" и выборе команды "Окно графика", график открывается неполноценным размером:
Как это побороть?
Уверен, разработчики исправят.
А пока необходимо наличие еще одного графика любого инструмента в свернутом состоянии. То есть, открыли USDJPY, вручную развернули, затем вручную свернули. После этого открывайте любой нужный график, он будет в полном окне.
Возможно, Вы это уже знаете.
В последних билдах MT4 при использовании портативного режима нет возможности запустить MetaEditor - писал в сервис деск, но вразумительного ответа нет.
Если запускать сам экзешник в папке с MT4, то грузится MetaEditor с окружением в папке AppData для виндовс, если в терминале нажать "изменить эксперта", то происходит то ж самое, а раньше грузилось окружение из папки в которой запущен терминал в портативном режиме.
Лог одиночного прогона пустого советника в MT4-тестере по ценам открытия:
112972 tick events (113071 bars, 225205 bar states) processed in 0:00:00.016 (total time 0:00:05.039)
Из лога видно, что сам советник проходит историю за нулевое время. Подготовка же исторических данных занимает пять секунд (немного больше 100К баров). Раньше такого не было.
Воспроизводится в 100% случаев. MT4 build 950, Windows7 SP1 x64.
Подскажите, какой крайний билд не страдает этим недугом. DOWNGRADE необходим.