Ошибки, баги, вопросы - страница 128
как получить дату и время в удобоваримом формате (13-09-2010 20:39), а то
хоть и пишет, но материться.. а хотелось б без ошибок в компиляторе
Да вроде так...
а если все ж нужно в таком стиле:
как правильно перевести в строку
Вопрос разработчикам
Если после выставления ордера путем выполнения метода my_trade.OrderOpen() из класса CTrade получил от сервера через метод my_trade.ResultRetcode() код
10008
TRADE_RETCODE_PLACED
Ордер размещен
10028
TRADE_RETCODE_LOCKED
Запрос заблокирован для обработки
то следует ли в этом случае:
1) повторять метод my_trade.ResultRetcode() до получения нового кода (возможно, 10009?). То есть будет ли сервером самостоятельно сформирован новый код для прежнего запроса и тикет в случае успеха?
2) повторить установку ордера метод my_trade.OrderOpen() с теми же параметрами и метод my_trade.ResultRetcode() для получения нового кода.
3) ждать получение тикета методом my_trade.ResultOrder() и события OnTrade() по открытию ордера.
4) другой вариант. Какой?
Win7, x64. Теринал установлен, ессно, х64, билд 324.
Но вот обновление (билд 328) ни автоматически, ни путем скачивания не устанавливается. Может быть, новый билд только для х32?
Билд для всех версий.
1. Проверьте пожалуйста не висит ли в списках процессах два terminal64.exe (то есть лишний процесс terminal64.exe)?
Вы можете закрыть терминал и снять все не закрытые процессы terminal64.exe. После этого обновление должно пройти успешно.
2. После загрузки обновление Вы просто нажали "Перезапустить"?
3. У Вас включен UAC?
4. В какой каталог установлен терминал?
5. Что значит путем скачивания не устанавливается? То есть Вы загрузили web-инсталлятор терминала и попробовали установить? С какими ошибками прошла установка?
1. Процесс terminal64.exe - один.
2. Да, нажал "Перезапустить" .
3. Насчет UAC не уверен.
4. Каталог по умолчанию, ничего не менял при первичной установке.
5. Да, загрузил web-инсталлятор и заново установил терминал. Никаких ошибок не было. Но в справке - как был 324 билд, так и остался.
Сейчас еще раз прошла автоматическая загрузка нового билда при запуске терминала и 328 билд установился... Извините за беспокойство.
1. У Вас при нажатии "Перезапустить" был открыт МетаЭдитор с редактируемым текстом или запущенно тестирование?
2. После нажатия на "Перезапустить" и закрытия терминала, он запустился сам или Вы его в ручную запустили?
Если запустили сами, то примерно через какое время после закрытия терминала Вы запустили его в ручную? (5-30-60 секунд?)
3. У Вас установлены какие-либо антивирусы?